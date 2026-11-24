Una coalición de estados impugna una norma federal que restringe el acceso a subsidios de vivienda para familias cuyos miembros no cumplen las condiciones de residencia. La apelación, presentada el 23 de noviembre en Massachusetts, busca bloquear su solicitud. The filing of a complaint does not in itself suspend the rule.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

California, Massachusetts y el Estado de Nueva York presentaron el lunes 23 de noviembre, con una coalición de otros estados, un recurso contra una norma federal sobre subsidios a la vivienda. Piden a un tribunal federal en Massachusetts que impida su aplicación a hogares cuyos miembros son elegibles para la asistencia y otros no son debido a su estatus migratorio.

La ayuda prorrateada está en el corazón de la disputa

El mecanismo actual permite a algunas familias de estado mixto vivir juntas en viviendas asistidas. La subvención se calcula únicamente sobre la base de los miembros elegibles, como los niños ciudadanos de Estados Unidos o adultos con estatus migratorio reconocido por el programa. Los fiscales sostienen que la presencia de otro miembro de la familia no debe privar a las personas elegibles de dicha asistencia.

La norma del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los Estados Unidos exige la verificación de la ciudadanía o la condición migratoria elegibles de todos los solicitantes y beneficiarios, independientemente de su edad. Cuando lo permita la ley, la ayuda prorrateada ya no debe extenderse indefinidamente: se convierte en una medida temporal durante la verificación. El Departamento considera que esta lectura aplica más fielmente la ley federal. Por el contrario, el autor afirma que el departamento ha superado sus facultades y que las personas que reúnan los requisitos pueden perder su vivienda.

La acción por sí sola no suspendió la norma

El archivo incluye viviendas públicas, vales de opción de vivienda conocidos como « Sección 8 » y ciertos soportes relacionados con la vivienda. No pone en duda todos los arreglos de vivienda en los Estados Unidos. La coalición pide al tribunal que anule la norma y bloquee su aplicación para los estados denunciantes, sus comunidades y sus organizaciones de vivienda pública.

La norma prevé la entrada en vigor el 14 de diciembre. This date does not mean that all aid would cease on that day: the issue of enforcement is now being challenged in court, and a complaint is not a suspension order.

Archivo fotográfico: Robert C. Weaver Edificio Federal en Washington, D.C., antigua sede de Vivienda y Desarrollo Urbano. Departamento de Vivienda (HUD), dominio público estadounidense, a través de Wikimedia Commons. Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews