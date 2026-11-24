Stellantis anunció el 24 de noviembre el final del montaje nocturno en Sochaux desde enero de 2027. Aproximadamente 500 misiones temporales participan. Los trabajadores nocturnos permanentes deben unirse al turno de día. El taller que prepara las baterías mantiene su organización por la noche, según la gestión del sitio.

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Stellantis anunció el martes 24 de noviembre a representantes del personal que la asamblea nocturna se detendría en Sochaux en enero de 2027. Aproximadamente 500 misiones temporales participan. La dirección planea reasignar a los trabajadores nocturnos permanentes a los turnos de dos días. El taller que prepara las baterías mantiene su organización de noche.

Equipos de dos días para Peugeot 3008 y 5008

La dirección del sitio presentó la decisión a un comité social y económico extraordinario. Invoca perspectivas de mercado para revisar la organización de la asamblea de Peugeot 3008 y 5008. Con dos turnos de día, planea producir alrededor de 850 vehículos por día, en comparación con alrededor de 1.050 anteriormente. Esta es una tasa predicha por el sitio, no una figura ya registrada.

El turno nocturno se estableció en noviembre de 2024 con el lanzamiento de las nuevas generaciones de estos dos modelos. La decisión del 24 de noviembre se refiere a la reunión. No corresponde a un cierre del sitio o una parada general de trabajo nocturno: la preparación de las baterías mantiene a su tripulación nocturna, según la dirección.

El personal temporario y el personal permanente no están alojados en la misma señal

La dirección está planeando entrevistas individuales para finales de noviembre para prepararse para el regreso de los empleados permanentes a los turnos de la mañana y la tarde. Indicó que el personal provisional cumpliría sus obligaciones en virtud de sus contratos. La cifra de aproximadamente 500 corresponde a las misiones que no se espera que se renuevan y no a las terminaciones permanentes.

Los representantes sindicales cuestionan el peso del ajuste sobre los trabajadores temporales. El CFDT también advierte sobre el posible impacto de una caída en la producción entre fabricantes de equipos y subcontratistas. Los anuncios del 24 de noviembre no contienen un balance cuantificado de estos efectos más allá de la fábrica.

Imagen del archivo: Fábrica Peugeot en Sochaux en 2013. Draceane / Wikimedia Commons. Fotografía enmarcada y trazada, bajoCC BY-SA 4.0.

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