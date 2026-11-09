AUB y Anghami desafian estudiantes

La Universidad Americana de Beirut y Anghami organizan un desafío estudiantil dedicado al compromiso de la generación Z en la región. Los participantes deben defender una propuesta empresarial viable y luego explicar cómo medir sus resultados. Se esperan cinco equipos en la final del 13 de noviembre de 2026. La colaboración independiente con la plataforma se anuncia para los ganadores, mientras que otras recompensas incluyen apoyo profesional y visita de la empresa. El programa vincula así el aprendizaje de estrategias y la prueba de una idea frente a profesionales.

9

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

AUB y Anghami ofrecen a los estudiantes para convertir un problema de negocios real en un ejercicio de estrategia. En Suliman S. Olayan Business School, el desafío es involucrar y retener la generación Z en Oriente Medio y África del Norte. La final fue anunciada el 13 de noviembre de 2026 en el campus de la Universidad Americana de Beirut.

Los equipos deben diseñar una propuesta para la plataforma musical. La cuestión va más allá de la presentación de una idea atractiva: es necesario explicar a qué público se trata, cómo funcionaría, y qué resultados haría posible juzgar su interés.

AUB y Anghami: cinco equipos para la final

El programa se puso en marcha el 16 de octubre. Tras la presentación de las propuestas en forma de cartel, prevista para el 30 de octubre, Anghami debe seleccionar cinco equipos para la presentación final. 13 de noviembre corresponde al Día de la Demo, no a la fecha de selección finalista anunciada.

La evaluación combina la coherencia estratégica, el conocimiento de los consumidores de la región, la viabilidad y la capacidad de medir los efectos de la propuesta. La calidad de la presentación también cuenta. Esta combinación requiere acercar la creatividad al razonamiento económico.

Una experiencia de trabajo en la clave

El equipo ganador, que puede reunir a cinco personas, se ofrecerá una colaboración independiente con Anghami para desarrollar su concepto. El segundo recibirá apoyo y retroalimentación directa de profesionales. Una visita de la empresa está prevista para el tercero. Anghami Plus es también uno de los beneficios anunciados para los participantes.

La fórmula pone así a los estudiantes frente a un receptor profesional: su proyecto debe ser capaz de ser discutido por una empresa, más allá de su valor académico solo. El siguiente paso será la presentación de las cinco propuestas seleccionadas, y luego la elección de una que la plataforma desea profundizar.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews