Zahrani: IDPs reconstruction daily

En la costa de Zahrani, esperar el regreso tomó la forma de nuevas direcciones, reabiertos comercios y viajes diarios para reorganizar. Aproximadamente 10.000 desplazados internos viven en 18 localidades de la región meridional, según estimaciones locales notificadas a principios de noviembre. Se han acercado a sus aldeas sin necesariamente poder regresar. El viaje ya no se trata de encontrar un techo por unos días. A medida que continúa, las familias buscan ingresos, los municipios ajustan sus servicios y vínculos con lugares de origen se reconstruyen a distancia. La instalación sigue experimentada como provisional, incluso cuando requiere decisiones que involucran al diario.

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En la costa de Zahrani, esperar el regreso tomó la forma de nuevas direcciones, reabiertos comercios y viajes diarios para reorganizar. Aproximadamente 10.000 desplazados internos viven en 18 localidades de la región meridional, según estimaciones locales notificadas a principios de noviembre. Se han acercado a sus aldeas sin necesariamente poder regresar.

El viaje ya no se trata de encontrar un techo por unos días. A medida que continúa, las familias buscan ingresos, los municipios ajustan sus servicios y vínculos con lugares de origen se reconstruyen a distancia. La instalación sigue experimentada como provisional, incluso cuando requiere decisiones que involucran al diario.

La costa de Zahrani atrae a las familias desplazadas

La proximidad de la autopista costera, las relaciones familiares y los alquileres relativamente bajos que en las ciudades y sus suburbios explican parte de esta concentración. Algunos hogares han pasado de su primer destino al Sur. Sin embargo, no regresan a su propia casa.

En Sarafand hay aproximadamente 800 familias desplazadas, o 3.600 personas, en el ayuntamiento. Este recuento local no se suma mecánicamente a las 10.000 personas estimadas en la región: Sarafand pertenece precisamente a este conjunto. Los números describen una situación reportada a principios de noviembre, que podría evolucionar con nuevos movimientos.

El alcalde Ali Haidar Khalifeh subraya el papel de los servicios, las tiendas y la situación costera en la recepción. El municipio también tiene una antigua experiencia de acoger familias de aldeas fronterizas. Los vínculos creados en guerras anteriores a veces facilitan la búsqueda de viviendas, no lo suficiente para resolver las necesidades actuales.

Carga de alquiler y empleo en los municipios

La llegada de familias adicionales aumenta la demanda de vivienda. Los funcionarios locales describen las dificultades para encontrar apartamentos disponibles y tratar de contener alquileres. El municipio de Sarafand pidió también que se tuviera en cuenta a las personas desplazadas en el acceso a las oportunidades de empleo.

A nivel de la Unión de Municipios Costeros de Zahrani, su Presidente Ali Matar se refiere a la cooperación con asociaciones y organizaciones humanitarias. Las intervenciones se refieren a la asistencia a los centros de alojamiento, los enfoques de los municipios y la búsqueda de soluciones cuando se prolonga la recepción.

Aproximadamente 800 personas permanecen en tres centros de alojamiento de la zona, según la misma situación. Este número corresponde a una forma particular de recepción, no a todos los desplazados. Una gran proporción de familias viven en viviendas alquiladas o están alojadas por parientes. Añadiendo estas cifras sin conocer la superposición distorsionaría la evaluación de las necesidades.

Reabrir un negocio sin aclarar el pueblo perdido

En Sarafand, Mohammad al-Sayyed y su hijo decidieron reanudar la actividad después de la pérdida de su hogar y fuente de ingresos. Abrieron una zapatilla en el eje entre Sarafand y Aaqbiyah. El signo toma el nombre de su negocio de Bint Jbeil, al que añadieron el de la ciudad.

El gesto permite identificar el know-how y la actividad anterior. También conserva una referencia al lugar que queda. En Erzai, un signo de falafels lleva el nombre de Aitah al-Shaab. En estos ejemplos, la recuperación económica va acompañada de una manera de mantener la aldea visible en la zona de recepción.

Estas aperturas no demuestran que las pérdidas sean compensadas. Una nueva tienda debe encontrar a sus clientes y cubrir sus gastos en una situación todavía inestable. Más bien, muestran intentos de salir de la dependencia de la ayuda solo, sin ninguna certeza en cuanto a la duración del viaje.

Nueve viviendas y una biblioteca destruida

El viaje de Tarek Mezrani revela otra dimensión de este exilio interior. Originalmente de Houla, dijo que había cambiado de vivienda nueve veces en tres años, entre varias ciudades y pueblos. Su asentamiento en Zrariyé lo llevó a un lugar donde había enseñado, pero esta vez como persona desplazada.

Describe la destrucción de su biblioteca de 5.000 libros y la herencia que había reunido alrededor de la historia rural de Houla. Las fotografías y documentos guardados en sus archivos permanecen entre las huellas de este trabajo. La pérdida se refiere tanto a un espacio habitable como un conjunto de hitos culturales y personales.

La familiaridad de Zrariyé y las relaciones que encuentra allí hacen esta etapa diferente de las anteriores. No terminan esperando el regreso. En la costa de Zahrani, las iniciativas de las familias y municipios organizan una posible vida lejos de las aldeas de origen, sin convertir su ausencia en una opción final.

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