In Tefahta, science continues far from Nabatiyah

En Tefahta, la Universidad Libanesa cambió su dirección para mantener sus cursos en el Sur. La subdivisión V de la Facultad de Ciencias dejó temporalmente el distrito universitario de Nabatiyah. Ocupa un edificio que el municipio pretendía originalmente para una escuela pública. El año académico 2026-2027 comenzó allí en la cara a cara, como confirmó la institución en sus anuncios oficiales. Este movimiento debe permitir que los estudios continúen a pesar de los riesgos para el sitio de origen. No significa cierre de la rama o transferencia permanente. La cuestión del regreso a Nabatiyah sigue siendo distinta de la organización de enseñanzas en los locales de sustitución.

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En Tefahta, la Universidad Libanesa cambió su dirección para mantener sus cursos en el Sur. La subdivisión V de la Facultad de Ciencias dejó temporalmente el distrito universitario de Nabatiyah. Ocupa un edificio que el municipio pretendía originalmente para una escuela pública. El año académico 2026-2027 comenzó allí en la cara a cara, como confirmó la institución en sus anuncios oficiales.

Este movimiento debe permitir que los estudios continúen a pesar de los riesgos para el sitio de origen. No significa cierre de la rama o transferencia permanente. La cuestión del regreso a Nabatiyah sigue siendo distinta de la organización de enseñanzas en los locales de sustitución.

En Tefahta, un edificio de ciencias municipales

El jefe de la rama, Wassim Abdallah, explicó que la decisión debía tomarse antes del comienzo del año académico. Esperar una mejora de las condiciones de seguridad habría dejado a los estudiantes inciertos cuando reanudaron sus estudios. Por consiguiente, la elección de un sitio provisional cumple un requisito de continuidad.

Según su cuenta, el municipio puso el edificio a disposición de la facultad de forma gratuita. El Consejo del Sur proporcionó rehabilitación y equipo. Estas dos intervenciones permitieron dar la bienvenida a una institución académica en locales para otro uso educativo.

El edificio ofrece una solución concreta a una dificultad inmediata. Sin embargo, su disposición no indica en sí misma la duración del tiempo que ocupará la facultad. No hay horario para regresar al distrito universitario de Nabatiyah en los artículos disponibles.

900 entradas administrativas anunciadas

El director informa de 900 estudiantes registrados administrativamente. Este número proporciona información sobre los registros registrados en la rama. No constituye un recuento de la presencia diaria en las habitaciones, ni un balance de estudiantes que han completado su año.

Un anuncio oficial de la Universidad Libanesa había establecido la apertura de registros in situ el 22 de septiembre de 2026 en el nuevo edificio de Tefahta. Los estudiantes fueron invitados a completar su proceso en línea y luego presentar los materiales necesarios a la facultad. La institución confirmó entonces el comienzo de las lecciones cara a cara.

La distinción entre matriculación y asistencia es importante en una facultad inapropiada. La organización administrativa puede ser asegurada mientras los viajes de los estudiantes siguen sujetos a restricciones de tráfico y seguridad. Sin embargo, no se proporcionan tasas de ausencia: sería injustificado deducir un abandono de grupo.

Rutas y hitos para reconstruir

Roua Qanso, estudiante de maestría en biología, describe los cambios impuestos por el movimiento. Su viaje a la facultad debe pasar ahora por Doueyr, Charqiyah y Kauthariyet al-Sayyad antes de llegar a Tefahta. Evoca un lugar más pequeño que el de Nabatiyah, pero que considera más seguro.

Su apreciación combina dos realidades de la vida estudiantil: el apego a las viejas habitaciones y su entorno, y el alivio de poder estudiar en condiciones menos amenazadas. Este testimonio no mide la seguridad de todos los movimientos. Muestra lo que el cambio en el campus representa a escala de un viaje individual.

Para la formación científica, la continuidad no se limita a abrir un aula. El trabajo práctico y el acceso al equipo forman parte del plan de estudios. La información pública confirma el diseño del sitio, sin detallar la capacidad de cada laboratorio o todo el equipo transferido. Por lo tanto, no permiten ninguna interrupción del trabajo práctico ni equivalencia completa de las instalaciones.

Mantener el presentiel en Tefahta es el elemento adquirido. La continuación dependerá de las condiciones operacionales del sitio y de la evolución de la seguridad en Nabatiyah. Para los estudiantes, la prioridad inmediata sigue siendo poder completar su formación sin que un desplazamiento de edificios se convierta en una ruptura.

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