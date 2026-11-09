iOS 27.2: noticias, consejos e instrucciones

iOS 27.2 trae Siri AI en francés, pero su acceso depende del modelo y el país. Esta guía explica cómo comprobar la actualización, ajustar el Vidrio Líquido, organizar pestañas de Safari y monitorear una página web. Se distingue lo que está realmente disponible de lo que se limita a ciertos idiomas. Dos trucos probados completan el curso: programando un iMessage y reemplazando una abreviatura con una frase. Cada manipulación especifica los menús a encontrar y los límites a conocer.

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iOS 27.2, disponible desde el 26 de octubre de 2026, extiende Siri AI al francés y enriquece los usos del iPhone. Pero no todas las características nuevas funcionan en todos los dispositivos, o en todos los países. Aquí están los ajustes para saber, los gestos para encontrarlos y algunos consejos antiguos que siguen siendo particularmente útiles.

Un iPhone actualizado no da acceso automáticamente a todas las características presentadas por Apple. El 9 de noviembre iOS 27.2 es la versión estable más reciente indicada por el fabricante. La familia iOS 27 admite iPhone 11 et seq., así como segunda generación y posterior iPhone SE. Sin embargo, la inteligencia artificial requiere material más reciente.

Esta diferencia incluye iPhone 15 y 15 Plus: pueden recibir iOS 27, pero no están entre los modelos compatibles con Apple Intelligence. El iPhone 15 Pro y 15 Pro Max son compatibles, al igual que los modelos compatibles de las generaciones posteriores. Antes de buscar un comando ausente, consulte el modelo, versión instalada y disponibilidad de funciones en su área.

iOS 27.2: Consulta la versión antes de comenzar

El primer control lleva unos segundos. AbiertoAjustes, luego Actualización General y Software. La pantalla indica la versión instalada y ofrece una actualización cuando está disponible para su dispositivo.

Antes de la instalación, realice una copia de seguridad con iCloud o un ordenador. Luego enchufe el iPhone y conectarlo a Wi-Fi. Seleccione « Descargar e instalar » si esta opción aparece, luego siga las indicaciones. Esta precaución cuenta más que una instalación precipitada entre dos movimientos.

En la misma pantalla, « Actualizaciones automáticas » le permite gestionar la descarga e instalación. La instalación nocturna requiere un dispositivo conectado y conexión Wi-Fi. Una actualización de la aplicación no reemplaza las actualizaciones a las aplicaciones, que permanecen gestionadas por separado.

Hacer vidrio líquido más legible

La transparencia de la interfaz no es adecuada para todos los ojos. iOS 27 añade un cursor para ajustar la apariencia de vidrio líquido. Hace posible favorecer un tono más marcado, en lugar de conservar el efecto más transparente.

AbiertoAjustesentoncesApariencia. ElijaVidrio líquido. Mueva el cursor a la derecha para fortalecer la sombra, o a la izquierda para aumentar la transparencia.

Atención: Opciones de accesibilidad « Reducir la Transparencia » y « Increar Contraste » pueden prevenir cambios en este entorno. Si los usas para leer mejor, guarda lo que te conviene primero. Su desactivación se utiliza para acceder al cursor, no para mejorar necesariamente la comodidad.

En Aspecto, « tamaño de texto » y « texto en negrita » ofrecen dos ajustes adicionales. Para limitar los efectos del movimiento, pasar porAjustes, Accesibilidad, Movimientos, entonces « Reducir las animaciones ». Este último escenario satisface otra necesidad: calmar las transiciones, sin expandir los caracteres.

Siri en francés: ver el país

La novedad lingüística de iOS 27.2 es la llegada de Siri AI en francés, así como en coreano, español, japonés y portugués. Apple distingue a este nuevo asistente Siri de otras características de Apple Intelligence. Siri AI utiliza contexto personal, contenido mostrado y acciones en aplicaciones.

La restricción geográfica es importante: Apple afirma que Siri AI no está disponible en la Unión Europea o China continental. Un jugador situado en Francia no debe esperar conseguir esta función simplemente instalando iOS 27.2. Esta limitación no significa que todas las demás funciones de Apple Intelligence no estén disponibles.

Para controlar la configuración, abraAjustes, entonces Siri. Si el mago está desactivado, elija « Activar Siri » y siga las opciones mostradas. En algunas versiones, el menú todavía lleva el nombre « Apple Intelligence and Siri ». La activación de Siri por sí sola no garantiza el acceso a Siri AI.

Para el uso de habla francesa en Líbano, consulte los parámetros de idioma del dispositivo y Siri, así como las opciones realmente propuestas. El árabe no está incluido en la lista de idiomas anunciados para Siri AI con esta versión. Apple también proporciona límites diarios para ciertas funciones utilizando sus modelos de servidor.

Safari: Establecer fichas en lugar de acumularlas

Una búsqueda de viaje o alojamiento deja fácilmente docenas de páginas abiertas. En un iPhone compatible con Apple Intelligence, Safari puede organizar pestañas por tema. Esta función pertenece a las nuevas características del 27; no requiere colocar cada página a mano.

AbiertoSafariy mostrar elTabs. Toque el botónOrganize, o botónMássegún la presentación. SeleccioneOrganizar pestañas.

El interés es concreto: encontrar juntos las páginas relacionadas con la misma búsqueda. Sin embargo, compruebe la clasificación propuesta. Las páginas cercanas por su vocabulario pueden referirse a diferentes proyectos. Si el comando no aparece, comience comprobando la compatibilidad de Apple Intelligence y la disponibilidad de idiomas, en lugar de restablecer Safari.

Tenga Safari monitorear una página web

Otras funciones del servidor 27: Safari puede comprobar cambios en una página, como un precio o la devolución de un producto. Apple lo presenta bajo el título « Alert me »; su guía francés también describe un « M.

Abra la página pertinente enSafari. Tócalopáginaentonces el comando de alerta. Describir precisamente el cambio a buscar. UsoModificarpara ajustar la frecuencia de verificación, validar con la marca de verificación.

Esta función requiere Apple Intelligence. Revisa periódicamente la página: no constituye una garantía de alerta instantánea. Para un ticket o producto altamente solicitado, consulte la disponibilidad y precio final en el sitio de nuevo antes de cualquier reserva o compra.

Mensajes: No confundas sugerencias con disponibilidad en francés

Con iOS 27.2, los mensajes pueden ofrecer acciones relacionadas con la conversación, especialmente en Notas y Recordatorios. La idea es evitar copiar información en otra aplicación. Sin embargo, Apple presenta sugerencias disponibles en inglés. La presencia de Siri AI en francés por lo tanto no hace automáticamente esta otra novedad francófona.

Si una acción aparece bajo un mensaje, examine su contenido antes de aceptarlo. Una cita siempre requiere una fecha y hora correctas. La ausencia de un botón en una conversación francesa no demuestra un problema de su iPhone.

Dos pequeños trucos que no salen de iOS 27

Programa un mensaje.La función existe desde iOS 18 y requiere iMessage. En una conversación, pulsa el botón Añadir, luego « Enviar más tarde ». Toque la hora para elegir cuándo enviar, escriba el texto y confirme. La programación puede ser hasta 14 días.

El mensaje permanece en una burbuja manchada hasta que sale. Puede distribuirse incluso si sus dispositivos están fuera de línea. Por otro lado, se requiere una conexión a Internet para modificar, reprogramar o eliminar un mensaje programado. Es útil escribir por la noche sin solicitar inmediatamente a su corresponsal.

Reemplazar una abreviatura con una frase.Para evitar recuperar una fórmula común, mantenga el dedo en la tecla Emoji o cambie el teclado. Elija « Clear Ajustes », luego « Text Replacement » y el botón de añadir. Inscribir la frase en « Expresión » y una abreviatura separada en « Atajo ».

Una fórmula de cortesía o indicación de nombramiento es adecuado para este propósito. Elija una abreviatura que no escriba en un texto ordinario, luego pruébalo en un mensaje sin fin. Este pequeño entorno sigue siendo utilizable sin depender de las nuevas características de Siri AI.

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