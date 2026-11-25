Ottawa anticipa los primeros pagos de la prima Red Seal a principios de diciembre. Esta asistencia de 5.000 dólares de los EE.UU. está dirigida a aquellos que han completado un aprendizaje y han obtenido una certificación elegible. Se han recibido más de 18.000 solicitudes, pero aún no se ha obtenido su aprobación.

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Ottawa anticipa los primeros pagos de la prima Red Seal a principios de diciembre. Esta asistencia de 5.000 dólares de los EE.UU. está dirigida a aquellos que han completado un aprendizaje y han obtenido una certificación elegible. Se han recibido más de 18.000 solicitudes, pero aún no se ha obtenido su aprobación.

El ministro de Empleo y Familias, Patty Hajdu, anunció el 24 de noviembre en Gatineau que el Servicio Canadá comenzará a comunicar sus decisiones en los próximos días. Los primeros pagos se esperan en la primera semana de diciembre. Este plazo se refiere a los archivos aprobados, no a todos los que han aplicado desde la apertura del programa el 16 de noviembre.

¿Quién puede pedir los $5,000?

Para la primera fase, usted debe haber completado un aprendiz y obtenido, al 1 de abril de 2025, una certificación elegible en un comercio designado Sello Rojo por la provincia o territorio. Por lo tanto, los requisitos no se limitan a una contratación reciente o a un comercio especializado. El programa puede pagar un bono por cada comercio por el cual se cumplen las condiciones, hasta un máximo de C$50,000.

Las personas certificadas entre el 1 de abril de 2025 y el 15 de noviembre de 2026 pueden solicitar hasta el 31 de mayo de 2027. Para certificaciones obtenidas a partir del 16 de noviembre de 2026, el plazo es de 12 meses a partir de la fecha de certificación. Una vez abierta la solicitud, la documentación debe ser proporcionada dentro de los 28 días calendario. After that time, Service Canada indicated that the process must be repeated.

Otra manera desde julio 2027

Ottawa planea extender el bono a las personas que obtienen certificación basada en su experiencia profesional, sin completar un programa de aprendizaje. Estos trabajadores podrán presentar un archivo a partir de julio de 2027, incluyendo si se obtuvo su certificación de calificación el 28 de abril de 2026. Este anuncio no abre el procedimiento de noviembre.

Una medida separada debe apoyar a los aprendices durante su formación técnica en clase. The Government provides a supplement of C$400 per eligible week in addition to EI. El pago debe comenzar en la primavera de 2027 y cubrir las semanas de entrenamiento elegibles a partir del 3 de enero. Este suplemento es para aquellos que todavía están en entrenamiento, mientras que los premios de bonificación $ 5,000 obtener la certificación.

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