Ayuda a Israel: historia detrás de 330 mil millones

La ayuda de US$330 mil millones a Israel requiere una aclaración del período, las categorías y el tratamiento de la inflación. De los primeros préstamos de 1949 a donaciones militares y defensa de misiles, este dossier traza la historia del apoyo excepcional. Dos infografías detallan la acumulación oficial en dólares corrientes hasta 2025 y las consignaciones regulares de 2026. Aircraft, ammunition, co-production, loan guarantees: the analysis distinguishes financing, orders and deliveries, while Donald Trump announceds that he want to end the annual aid.

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Un préstamo para la agricultura en 1949, aviones de guerra de los años 60 y luego miles de millones dedicados a misiles e interceptores: la ayuda estadounidense a Israel cambió tanto en la naturaleza como en la escala. La cifra de aproximadamente 330 millones de dólares, reeditada en los últimos días, resume este apoyo excepcional. Siempre que se ajuste por inflación y no corresponda a una declaración de pagos hasta noviembre de 2026.

Israel es, según el Servicio de Investigación del Congreso (CRS), el primer receptor acumulativo de la asistencia externa estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial. Este rango histórico no significa que llegue primero cada año. Dice sobre todo la duración de una relación que ha pasado por los cambios de administración en Washington, las guerras regionales y la transformación de Israel en una economía desarrollada.

Dos días después del anuncio de Donald Trump del fin de la ayuda anual de 2027, el debate merece algo mejor que una cantidad aislada. ¿De qué sirve esta ayuda? ¿Cuánto dinero aporta la asistencia económica anterior? ¿Y cuál es exactamente el total de 330 mil millones?

330 millones: cifra ajustada por la inflación

La suma de aproximadamente 330 millones de dólares recuperadaYnetse atribuye al Consejo de Relaciones Exteriores (CFR). Debe leerse en 2024 dólares constantes: se revalorizan las ayudas antiguas para tener en cuenta la evolución de los precios. Un dólar comprometido en la década de 1950 pesa más que un dólar reciente en esta adición.

Elgráfico histórico CFRcubre los años financieros 1946 a 2024. He used data from ForeignAssistance.gov, added anti-missile credits from 2006 and said that 2024 was partially reported. El texto adjunto habla de « más de 300 mil millones de dólares ». Por consiguiente, la cifra de 330 mil millones sigue siendo una estimación atribuida a esta recopilación, con su período y límites, y no un total nominal decidido el día de su reanudación en la prensa.

Cuadro 1cRS report of 28 May 2025ofrece otra medida:174.965 mil millones de dólares corrientes, o alrededor de 175 mil millones, en la serie 1946–2025. El comienzo de la serie toma la redacción estadística de la CRS; El primer préstamo importante a Israel data de 1949. El cuadro agrega las cantidades a los precios de cada período. Su desglose distingue 124.506 millones de asistencia militar no misiles, 34.348 millones de asistencia económica y 16.111 millones de misiles de defensa. La asistencia militar y antimisiles en conjunto representa alrededor del 80% del total.

Acumulación del SRC en dólares corrientes, al 2025. El pasivo acumulado incluye donaciones y préstamos históricos. Fuente: CRS, RL33222, cuadro 1, 28 de mayo de 2025. Calculaciones y Libnanews infográficas.

El mismo informe también cita una estimación del Departamento de Estado/USAID de 298 mil millones de dólares en 2024 dólares constantes para el período 1946–24, sobre la base de datos disponibles en enero de 2025. La base histórica Greenbook excluye los créditos antimisiles del Pentágono. Esto explica una diferencia de alcance, sin permitir la asignación mecánica de los 32 mil millones que separan 298 y 330 a un solo elemento: las fechas de extracción y la cobertura de la serie no son idénticas.

La tabla CRS se titula « obligaciones », es decir, compromisos. Contiene asistencia histórica y financiamiento presupuestario reciente, incluyendo préstamos antiguos. No es una auditoría de todos los desembolsos. En el presupuesto de EE.UU., el voto abre una capacidad de gasto, el compromiso crea una obligación legal, y luego viene el pago. La entrega de un avión todavía puede tener lugar varios años después. Confundirlos inflama artificialmente hojas de balance o da la impresión de que los materiales ordenados ya están disponibles.

1949: el primer préstamo importante también financia campos

La fórmula « desde 1948 » se refiere a la creación del Estado de Israel. En enero de 1949 se concedió la primera importante financiación del gobierno de Estados Unidos: un préstamo bancario de 100 millones de dólares de exportación e importación. Elarchives of the State Departmentdetalla una tasa de 3,5% y un reembolso durante 12 años. Un segundo préstamo de 35 millones sigue en diciembre de 1950. Alrededor de la mitad de los fondos de estos dos préstamos van a la agricultura; la industria, el transporte y las comunicaciones absorben la mayor parte del resto.

Este origen ilumina una historia a menudo narrada sólo a través de armas. Entre 1949 y 1965, la asistencia de los Estados Unidos alcanzó un promedio de unos 63 millones de dólares anuales, de los cuales más del 95% fue ayuda económica y alimentaria, según el anexo histórico de la Comisión. La financiación va de la mano con el desarrollo del país y la recepción de inmigrantes. La asistencia militar sigue siendo modesta, mientras que Francia es un importante proveedor de armas para Israel.

Los misiles Hawk vendidos por Estados Unidos en 1962 y el avión Phantom aprobado para la venta en 1968 anuncian el cambio. El salto fiscal apareció a principios de la siguiente década: los préstamos militares estadounidenses aumentaron de $30 millones en 1970 a $545 millones en 1971.

1973-1985: el punto de inflexión en la ayuda militar

La guerra de octubre de 1973 dio a la relación una nueva dimensión. Una ley estadounidense de diciembre abre 2.200 millones de dólares en asistencia militar excepcional. En 1974, Richard Nixon distribuyó este sobre entre 1.500 millones de donaciones y 700 millones de préstamos. La ayuda militar de emergencia se convierte en un instrumento central del apoyo estadounidense.

El tratado de paz entre Israel y Egipto de 1979 añadió una función diplomática a esta financiación: Washington acompañó los compromisos de los dos países y las consecuencias de la retirada israelí del Sinaí. Las consignaciones anunciadas para todo este acuerdo deben desglosarse entre los beneficiarios antes de que se incluyan en un balance israelí.

En 1985, un suplemento económico de 1.500 millones de dólares apoyó la estabilización de una economía inflacionaria. El mismo año marcó la transición de toda la ayuda militar estadounidense a Israel a donaciones. Esta distinción cuenta en la lectura de la acumulación: los préstamos reembolsables tempranos y los subsidios contemporáneos no ofrecen la misma ventaja financiera a su beneficiario, incluso cuando se incluyen en una larga serie de asistencia.

A finales del decenio de 1990, los protocolos de diez años organizaron apoyo a largo plazo. El primero abarca los ejercicios económicos 1999-2008 y acompaña la eliminación gradual de la asistencia económica bilateral del Fondo. Desapareció en 2008, sin la cesación de todos los programas civiles o binacionales. El segundo protocolo prevé 30 mil millones de ayudas militares en 2009–2018, con financiación separada de misiles.

38 mil millones sobre 10 años, votado año tras año

El protocolo firmado bajo Barack Obama en septiembre de 2016 proporciona $38 mil millones para los años fiscales 2019–2028: 33 mil millones de Financiación Militar Exterior (FMF) y 5 mil millones de misiles de defensa. Por lo tanto, su ritmo regular es de 3.300 millones de donaciones militares y 500 millones para programas de misiles por año fiscal.

Esta visibilidad permite a Israel preparar largas compras y fabricantes para predecir sus pedidos. El protocolo, sin embargo, sigue siendo un compromiso político sujeto a las consignaciones del Congreso. Los 38 mil millones no se pagan a la vez o se añaden al total después de las diez anualidades: son estas anualidades que materializan el compromiso.

Para el ejercicio económico 2026, elley de 3 de febrero de 2026proporciona por lo menos 3,3 mil millones de subvenciones para el FMF y 500 millones para programas de misiles israelíes. Otra cooperación de defensa, especialmente contra drones y túneles, está fuera de este sobre ordinario. Estas consignaciones recientes se presentan por separado aquí: la acumulación histórica de 175 mil millones sigue siendo la de la tabla CRS decidida en 2025.

El sobre ordinario para el ejercicio económico 2026 y el desglose de su defensa contra misiles de 500 millones. Estas sublíneas están incluidas en el total. Fuente: Ley No 119-75, 3 de febrero de 2026. Infografía Libnanews.

El ejercicio estadounidense comienza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre. Ejercicio presupuestario 2026 terminado el 30 de septiembre de 2026. Esta diferencia con el calendario civil se vuelve decisiva cuando un anuncio político evoca un cambio « de 2027 ».

2024: año de suplemento de 8.700 millones

Los sobres excepcionales explican los trucos de esta historia. Para el año fiscal 2024, el cuadro de la CRS representa 12.500 millones de dólares: los 3.800 millones ordinarios, más 8.700 millones de dólares votados en abril después del estallido de la guerra en Gaza.

El suplemento incluye FMF 3.5 mil millones, Iron Dome 4 mil millones, Davids Sling e Iron Beam 1.2 mil millones. Las líneas antimisiles y láser adicionales alcanzan así 5.200 millones. Ya están incluidos en el año fiscal 12.500 millones y en el total histórico. Contarlas una segunda vez sería añadir el sobre y su contenido.

Las principales leyes regionales también incluyen gastos de fuerzas estadounidenses y otros puestos. Su cantidad total no puede presentarse como transferencia completa al Gobierno israelí. La misma precaución se aplica a las garantías de préstamo: Washington puede garantizar un préstamo en los mercados sin pagar inmediatamente el equivalente de su valor nominal. El CRS los trata por separado como ayuda directa.

Aviones, municiones y tres pisos de defensa

FMF financia una amplia gama de equipos, servicios y apoyo. Los F-15, F-16 y F-35 ilustran la instalación sostenible del equipo estadounidense en la aviación israelí. La primera F-35I se entregó en 2016; la financiación de los primeros lotes por donaciones de FMF está documentada por la CRS. El acuerdo anunciado en junio de 2024 para 25 aeronaves adicionales, con apoyo y mantenimiento, abarca aproximadamente 3.000 millones de dólares y prevé los envíos de 2028.

El equipo, helicópteros, repuestos, bombas y kits guía completan este set. Cumplen diferentes necesidades: combate, transporte, extensión de la gama, mantenimiento en condiciones operacionales o renovación de las existencias. Una posible notificación de ventas de Estados Unidos indica un límite estimado; no prueba la firma del contrato final ni la entrega de todo el material anunciado. El canal de ventas del FMS también puede movilizar la ayuda estadounidense, los fondos israelíes o ambos.

La defensa de misiles sigue una arquitectura distinta.Iron Dome, desarrollado originalmente por Israel, objetivos en particular cohetes de corto alcance. El apoyo estadounidense comienza en el ejercicio fiscal 2011, antes de un acuerdo de coproducción en 2014.David, desarrollado conjuntamente, abarca amenazas de alcance intermedio. FamiliaArrowtrata misiles balísticos, Arrow 3 permitiendo interceptaciones fuera de la atmósfera.

Estos créditos pagan por investigación, pruebas, interceptores y coproducción. Para 2026, los 500 millones de ordinarios se dividen en 60 millones para Iron Dome, 167 millones para Davids Sling/SRB®, 100 millones para Arrow 3 coproducción y 173 millones para la mejora y detección del sistema Arrow. El desglose describe el uso del sobre; no añade 500 millones adicionales a cada sistema.

Ayuda que también financia fábricas americanas

Gran parte del FMF se utiliza para la compra de proveedores estadounidenses. Como resultado, el apoyo federal también alimenta órdenes estadounidenses y cadenas de producción. La excepción que permite a Israel utilizar una parte de estos fondos para compras en su propio país está disminuyendo gradualmente y debe desaparecer en el año fiscal 2028. Para 2026, la ley todavía se reserva al menos 250,3 millones para esta posibilidad.

La coproducción antimisiles también une a los industriales de ambos países. Esta organización explica por qué el debate va más allá de la cuestión de la transferencia anual a Israel. Los compromisos presupuestarios de los Estados Unidos apoyan las capacidades militares israelíes, al tiempo que brindan trabajo a las empresas estadounidenses y mantienen la cooperación tecnológica.

Crea una dependencia con el tiempo. Una flota adquirida durante varias décadas necesita piezas, mantenimiento, municiones, capacitación y actualizaciones. Israel podría financiar más órdenes de sus recursos internos sin liberarse rápidamente de sus proveedores estadounidenses. El CRS subraya esta continuidad en su análisis del 4 de junio de 2026 sobre el futuro de la ayuda.

Qué regalo realmente cambiaría

Donald Trump anunció el 3 de noviembre que terminaría la ayuda anual de 2027. Los informes de Reuters y Associated Press no establecen los términos presupuestarios de este anuncio, mientras que el actual protocolo funciona hasta septiembre de 2028. Una declaración presidencial no basta para demostrar que se han cancelado las consignaciones o que se cancelan los contratos en curso.

La cuestión inmediata se refiere a la futura asignación de la factura. Una disminución de las donaciones exigiría que Israel financiara una mayor parte de sus compras, cambiara sus horarios o revisara ciertos pedidos. En nuestro análisis se elaboran detalles de los compromisos y plazos industriales« Ayuda americana a Israel: la factura de armas ».

La elección de fondos no regula en sí misma el debate sobre el uso de armas y controles de exportación. Los dispositivos que protegen ciudades de misiles y municiones para huelgas realizan diferentes tareas. Su destino, condiciones de empleo y decisiones de Washington deben ser examinadas con esta precisión. Las ventas pagadas por Israel siguen siendo exportaciones estadounidenses sujetas a un marco legal, aunque algunas reglas difieren dependiendo de la financiación.

Durante los decenios, la ayuda ha desempeñado varias funciones: apoyar una economía incipiente, acompañar los acuerdos diplomáticos, financiar un arsenal y mantener la cooperación industrial y la defensa de misiles. El total histórico mide la magnitud. Para entender las opciones por delante, las cifras más útiles serán las de las próximas consignaciones votadas, pedidos realmente financiados y su calendario de entrega.

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