Ayuda a Israel: Trump anuncia parar a finales de 2026

Donald Trump afirma haber acordado con Benjamin Netanyahu poner fin a los pagos anuales estadounidenses a Israel a finales de 2026. Mantiene la posibilidad de asistencia si es necesario. Esta declaración todavía no permite concluir que debe abolirse todo el apoyo militar. El marco existente proporciona $38 mil millones para los años fiscales 2019 a 2028, con consignaciones votadas en el Congreso. Quedan por especificar los programas correspondientes y las normas de aplicación.

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Donald Trump anunció el martes 3 de noviembre que terminaría la ayuda a Israel pagada anualmente por Washington a finales de 2026. Según su entrevista con Fox & Friends reportada por Al Jazeera, el presidente estadounidense afirma haber concluido este acuerdo con Benjamin Netanyahu varios meses antes. Mencionó una cantidad anual de 4.000 millones de dólares.

Sin embargo, mantiene la posibilidad de ayudar a Israel si es necesario. Esta reserva prohíbe leer su declaración como anuncio de un colapso completo de la cooperación militar estadounidense.

Ayuda a Israel: El plazo de Trump

El anuncio establece un horizonte político, pero las modalidades financieras quedan por especificar. Las observaciones disponibles no detallan los programas correspondientes ni el tratamiento de los compromisos ya asumidos. Tampoco pueden concluir que las entregas o contratos de armas se cancelan inmediatamente.

La distinción es esencial: las subvenciones presupuestarias, las ventas de armas y la cooperación en defensa no son el mismo compromiso. Por lo tanto, la supresión de la financiación anual no significa por sí sola interrumpir todas las relaciones militares entre los dos países.

Un marco de $38 mil millones hasta 2028

Los términos de referencia se basan en el memorando firmado en septiembre de 2016 bajo Barack Obama. Proporciona $38 mil millones en años fiscales 2019 a 2028. Este total incluye 33 mil millones de fondos militares externos y cinco mil millones dedicados a la defensa de misiles.

La distribución anual habitual es de 3.300 millones de dólares en fondos militares y 500 millones en programas antimisiles. El total es de 3.800 millones, contra los cuatro mil millones citados por Trump. Estas sumas no cubren necesariamente la ayuda excepcional concedida por separado.

La financiación pasa por las consignaciones votadas en el Congreso. Por consiguiente, un anuncio presidencial no es suficiente para establecer que ya se han modificado todas las disposiciones presupuestarias aplicables. El reto será conocer los mecanismos elegidos y la forma en que se relacionan con las autoridades y las consignaciones existentes.

El perímetro de la parada todavía por establecer

El fin del año civil de 2026 no corresponde al fin del año fiscal federal estadounidense, fijado al 30 de septiembre. Por consiguiente, debe especificarse el calendario, en particular para los pagos ya efectuados.

En este momento, los elementos consultados no incluyen el texto del acuerdo mencionado por Donald Trump. No confirman un cese efectivo de toda la ayuda estadounidense a Israel. Quedan pendientes las aclaraciones de los dos gobiernos sobre los programas en cuestión.

Cubierta: El retrato oficial de Donald Trump, 2 de junio de 2025. Foto: Daniel Torok / Casa Blanca, dominio público. Fuente:Casa BlancaDiseño editorial asistido por IA, Libnanews.

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