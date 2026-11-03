BDL y hospitales: el cumplimiento no exime a los pacientes de la protección

El cumplimiento financiero no puede hacer que la gente olvide la continuidad de la atención. Lo que muestran los documentos sobre la suspensión reportada por LBCI.

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The suspension of medical coverage in two institutions, reported on 3 November by LBCI, raises an immediate question: how can beneficiaries of the Bank of Lebanon be guaranteed continued care? Las fuentes citadas por el canal invocan el cumplimiento de las sanciones internacionales y excluyen cualquier consideración política. Se documentan los vínculos con las estructuras o cifras de Hezbollah, pero queda por explicar la base jurídica precisa de esta decisión.

Una organización que financia el cuidado debe respetar las reglas a las que está sujeto. También debe evaluar las consecuencias de sus decisiones para los enfermos. Entre estos dos requisitos, la transparencia y la continuidad del tratamiento no pueden relegarse al fondo. La transferencia del riesgo administrativo o financiero a un paciente sin una solución médica eficaz sería contraria a una ética basada en las necesidades.

Una suspensión para los beneficiarios de BDL

LBCI reportsthe Bank of Lebanon has issued instructions to its employees and beneficiaries of its medical system suspending authorizations and taking care of the Al-Rassoul Al-Aazam Hospital and the Lebanese Medical Centre, designated by the acronym LMC. El alcance anunciado se refiere a este régimen particular. No constituye, en las pruebas disponibles, una prohibición general del trato en esos establecimientos o una decisión de clausura.

Eldocumento reproducido por el canalprevé una solicitud desde su fecha hasta nuevo aviso. Las nuevas solicitudes deben ser rechazadas automáticamente. La suspensión afecta al pago directo, así como al reembolso de los gastos a que hacen frente los beneficiarios. En el caso de hospitalizaciones, intervenciones o programas de tratamiento, se les invita a organizar con su médico para su tratamiento en otra institución aprobada, con el mismo profesional o con otro especialista. El servicio médico ofrece asistencia para encontrar alternativas.

Sin embargo, la reproducción consultada no tiene fecha numérica, número o firma visible. No especifica el destino de emergencias, hospitalizaciones ya comprometidas o autorizaciones previas. Estos silencios impiden la medición del alcance práctico completo de la medida. No deja claro que los pacientes hospitalizados hayan sido forzados. No se contará con el número de personas afectadas, los rechazos reales o el tratamiento retardado acompañarán la información.

Lo que el Banco del Líbano reclama

According to BDL sources cited by LBCI, the bank regularly disseminates warnings to its staff regarding individuals and entities on international sanctions lists. Estas fuentes presentan el enfoque como administrativo y reglamentario, sin importancia política. Sostienen que el banco debe aplicar a sus empleados las normas que impone a las instituciones bajo su supervisión.

Esta explicación merece ser plenamente reflejada en su principio. Sin embargo, procede de fuentes citadas por un medio de comunicación, no de un razonamiento jurídico detallado contenido en el documento reproducido. En los documentos examinados no se especifica la lista correspondiente, la entidad sancionada, el texto aplicable y cómo afectaría a cada institución. Afirmar que Washington impuso esta suspensión iría más allá de los hechos establecidos.

Al-Rassoul Al-Aazam: a historical connection to Al-Shaheed

La conexión del Hospital Al-Rassoul Al-Aazam con Al-Shaheed no es un simple rumor. ElLebanese Hospitals Unionla asociación fue fundada en 1988. Unopublicación organizada por el Ministerio de Economíait is also described as a branch of the Al-Shaheed Charitable Social Association. Sin embargo, esta es una vieja presentación, no un registro que establece su situación jurídica actual.

La fundación libanesa está claramente en laamerican list under the name MARTYRS FOUNDATION IN LEBANON, con particular el alias AL-SHAHID CHARITABLE AND SOCIAL ORGANIZATION. ElTesoro estadounidense anunció la designación el 24 de julio de 2007asignando a esta fundación un papel de apoyo financiero a Hezbollah y otras organizaciones. Esta asignación debe permanecer con el Tesoro.

Por otra parte, los controles efectuados el 3 de noviembre en la lista de la OFAC SDN y sus alias no encontraron una lista nominativa de los dos hospitales. El PDF oficial consultado fue fechado el 28 de octubre de 2026. Esta declaración limitada no constituye un certificado de ausencia de restricción alguna: una estructura puede estar preocupada sin ser específicamente nombrada.

CML: Enlaces públicos, un análisis jurídico separado

Para la CMLLebanese Public Procurement Authoritylo identificó en un procedimiento de 2026 de octubre como Asociación Nacional de Educación Superior en el Líbano (NAHEL). Esta identificación por sí sola no proporciona una lista de sus propietarios o propietarios beneficiosos.

No obstante, se documentan las referencias públicas al mundo político de Hezbollah. Elministerio de Salud informa 30 de septiembreel CML incluye una habitación llamada Hassan Nasrallah y un centro de trasplante llamado en homenaje a Hashem Safieddine. Estos elementos iluminan el contexto político y simbólico. They do not automatically demonstrate a sanctioned property or the exact reason for the BDL decision.

La distinción es esencial. Según el50 % de la normaa entity owned directly or indirectly up to at least 50 %, in total, by blocked persons itself may be blocked without registration. LOFAC declara que el único control, sin este umbral de propiedad, no activa esta regla. El caso de una rama legalmente propietaria de una persona sancionada requiere aún más verificación. Los documentos accesibles no permiten resolver estas cuestiones para ambos hospitales.

La continuidad de la atención es la verdadera prueba ética

Por lo tanto, el debate no puede reducirse a una oposición entre la indulgencia de Hezbolá y el rigor financiero. Un paciente puede haber elegido una institución para su cirujano, un equipo especializado, la proximidad a su hogar o la disponibilidad de tratamiento. No hay nada que deduzca sus convicciones políticas de esta elección. El acceso a la atención adecuada debe evaluarse sobre la base del estado de salud.

El deber médico de tratar sin distinción de opinión política o religiosa es parte de la tradición ética asociada con el juramento de los Hipócrates. Su formulación moderna aparece en laDeclaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial: creencias y afiliación política no deben interferir entre el médico y su paciente. Esto no es una cita del juramento antiguo. Esta obligación está dirigida a los médicos; También arroja luz sobre la crítica ética de la financiación de decisiones que pueden comprometer la atención.

Por lo tanto, es necesario denunciar el riesgo de discriminación contra los pacientes que son penalizados por su religión, sus opiniones reales o supuestas, o los que se acuden a sus instituciones. There is no evidence here that such a discriminatory refusal has already taken place. Esta crítica ética no constituye una calificación jurídica de la discriminación y no afecta la legalidad de la decisión del BDL.

ElDeclaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundialen particular, establece los principios de no discriminación, continuidad de la atención y asistencia razonable para organizar otro cuidado. Este texto es una referencia ética, no una sentencia sobre la legalidad de la decisión libanesa, ni un derecho ilimitado a la financiación de cualquier institución.

Una oferta de asistencia administrativa es útil. Sin embargo, no es suficiente probar que existe una solución clínica. Una transferencia puede requerir un espacio disponible, un archivo transmitido, equipo adecuado y coordinación entre médicos. Para el procesamiento complejo, el retraso en sí puede ser un riesgo. El paciente no debe tener que demostrar solo, en el mostrador de una agencia de pago, por qué un cambio inmediato por supuesto sería peligroso.

Sería contrario a este requisito ético dejar a una persona sin un tratamiento adecuado o imponer un gasto inaccesible sin una alternativa eficaz. La información pública no prueba que ese desglose ya haya ocurrido. Sin embargo, justifican preguntar cómo se evitará antes de que ocurra.

Garantías que los beneficiarios deben poder verificar

El primer requisito es una explicación inteligible de la base de la decisión, por separado para cada institución. Una referencia general a las sanciones internacionales no permite que los pacientes o practicantes entiendan lo que está prohibido, por qué autoridad y por cuánto tiempo.

La segunda se refiere a la transición. El BDL debe especificar el tratamiento de emergencias, atención ya autorizada y pacientes que se siguen actualmente, así como las modalidades para una transferencia médicamente segura. Cuando se aplican restricciones legales, se deben buscar soluciones en este contexto, sin pedir elusión. El cumplimiento no está exento de organizar una alternativa accesible.

La tercera garantía es financiera y práctica: una instalación disponible, un especialista capaz de continuar el cuidado, una respuesta rápida sobre cualquier coste adicional y un interlocutor que acompaña el caso hasta su resolución. Invitar al paciente a llamar a otro lugar no es, en sí mismo, una continuidad de la atención.

Por último, un procedimiento claro de revisión debe permitir que el médico reporte un riesgo particular y el beneficiario para impugnar una decisión no incorporada. Los datos anónimos sobre los casos de que se trata, las demoras en la transferencia y las dificultades encontradas permitirán evaluar las consecuencias sin exponer información médica personal.

El deber de vigilancia financiera es real. La obligación moral de no abandonar a los enfermos es tanto. El BDL podrá defender la coherencia de su decisión estableciendo su base jurídica y demostrando que los beneficiarios tienen un cuidado equivalente, accesible y continuo. En ausencia de estas garantías públicas, la cuestión ética sigue siendo completa.

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