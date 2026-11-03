Cyberattacks: el frío de los supermercados europeos blanco

Los ataques cibernéticos perturbaron las instalaciones de refrigeración de tiendas europeas el 2 de noviembre de 2026. Carrefour confirma 15 tiendas afectadas en Bélgica, mientras que otras marcas han eliminado productos frescos y congelados. Los incidentes recuerdan a los observados en Francia en octubre, pero no se establece un autor común. Los análisis técnicos muestran que las interfaces de gestión permanecen expuestas en Internet. La restauración de la radiación y la seguridad del equipo son ahora dos proyectos separados para los operadores.

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Los ataques cibernéticos perturbaron las instalaciones de refrigeración de tiendas europeas el 2 de noviembre de 2026. Carrefour confirma quince tiendas afectadas en Bélgica. Otras marcas han eliminado productos frescos y congelados. Tres semanas después de los incidentes franceses, la protección del equipo de control remoto está a la vanguardia.

La nueva serie de incidentes no se trata sólo de sitios de compras en línea. Alcanza los dispositivos que guardan las mercancías. Cuando su operación se desvía, el riesgo se convierte en material: temperaturas crecientes, productos inutilizables y rayos de restauración. Las tiendas afectadas deben entonces restaurar el frío y controlar sus acciones.

Ataques cibernéticos: diferentes efectos según los signos

En Bélgica, Carrefour describe el impacto como muy limitado. En su comunicado de prensa del 2 de noviembre, el grupo afirma que quince de sus aproximadamente setecientos almacenes están ligeramente afectados. Afirma que todas sus salidas permanecen abiertas y que los productos permanecen disponibles. Esta evaluación se refiere a su red belga, no a todas las empresas del país.

Delhaize también reportó un incidente informático que afecta a la refrigeración de docenas de tiendas. La mayoría se encuentran en Bélgica, con unos pocos establecimientos en Luxemburgo. En las declaraciones retransmitidas el 2 de noviembre, la marca distingue los disturbios en la tienda del funcionamiento de sus centros de distribución. Estos siguen funcionando.

En Irlanda, Musgrave informó que trece tiendas SuperValu habían experimentado un incidente en su equipo de refrigeración. Los productos frescos y congelados se han eliminado como precaución. La compañía anunció entonces la resolución del incidente y el resurgimiento de los discursos en cuestión. Esta recuperación local no es una revisión de toda la onda europea.

Los primeros informes también se refieren a Suecia y Estonia. Las temperaturas anormales reportadas varían según las instalaciones y testimonios. Por lo tanto, sería engañoso aplicar la misma cifra a todas las tiendas, o convertir el número de dispositivos identificados al número de establecimientos afectados.

Resemblancs with October, without established common author

Los eventos recuerdan los ataques contra instalaciones francesas en octubre. La reconciliación abarca el tipo de equipo y los cambios de temperatura. No es suficiente solo para identificar a los responsables.

En su análisis el 2 de noviembre, el equipo de investigación de Censys señaló esta similitud. However, it states that no group claimed responsibility for the attacks it examines. Tampoco confirma la intervención de un actor idéntico en ambas secuencias. La identidad de los autores y su motivación permanecen abiertas.

La vigilancia técnica proporciona otro indicador. Censys observa un poco más de mil interfaces Danfoss StoreView exhibidas en Internet en todo el mundo. En Francia, su encuesta aumentó de 1.825 interfaces antes de los ataques de octubre a 220 en el momento del análisis. Esta disminución mide la exposición visible desde Internet. No prueba que todos los sistemas hayan sido corregidos o que cada equipo restante haya sido atacado.

Pilotaje remoto, un punto de fragilidad

Los controladores de refrigeración centralizan importantes funciones de negocio. Pueden monitorear temperaturas, ver alarmas y ajustar ciertos parámetros. El mantenimiento remoto también evita el movimiento sistemático de técnicos. Pero esta conveniencia requiere proteger el acceso a la consola de gestión.

La investigación publicada en agosto por Team82 de Claroty identificó varias vulnerabilidades en la plataforma Danfoss AK-SM 800A. Los investigadores habían pasado sus hallazgos al fabricante, que había publicado parches. Esta labor demostró las posibles consecuencias del acceso no autorizado a funciones administrativas.

Sin embargo, la existencia de vulnerabilidades documentadas hace imposible designar la utilizada en cada comercio el 2 de noviembre. Un dispositivo visible en Internet, una versión antigua y un compromiso demostrado corresponden a tres hallazgos diferentes. Las investigaciones deben determinar qué equipo se ha alcanzado y cómo.

Una alerta francesa siempre relevante para los operadores

CERT-FR emitió una alerta al 12 de octubre, actualizada el 16. Denuncia compromisos que afectan a varias familias de controladores Danfoss, Copeland y Dixell. The Authority recalled that a management interface should not remain directly accessible from the Internet.

Sus recomendaciones combinan protección de acceso, verificación de configuración y mediciones del fabricante. Se distinguen entre instalaciones ya comprometidas y equipos todavía guardados. También piden que se revisen las limitaciones contractuales antes de interrumpir el regreso de los datos a la nevera.

El boletín destaca que un simple reset no es suficiente cuando un dispositivo permanece vulnerable y expuesto. Por lo tanto, la restauración del servicio debe ir acompañada de una seguridad adecuada, llevada a cabo con los profesionales responsables de las instalaciones.

Para los signos, dos sitios de construcción avanzan en paralelo: encontrar una oferta normal en radio y determinar el origen de las perturbaciones. Los resultados disponibles en la mañana del 3 de noviembre siguen siendo específicos para cada red. No se ha establecido públicamente ningún total europeo definitivo de las pérdidas o la asignación común de los ataques.

Tapa: radio congelado fotografiado el 21 de enero de 2016. Archivo ilustrativo; la tienda no se presenta como víctima de los ataques del 2026 de noviembre. Foto:Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, Wikimedia Commons,CC0 1.0Libnanews.

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