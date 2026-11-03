Inteligencia Artificial: El USEK reúne universidades

La Universidad del Espíritu Santo de Kaslik está organizando una conferencia internacional sobre inteligencia artificial en educación superior los días 5 y 6 de noviembre de 2026. Los debates se centrarán en la capacitación, la evaluación, la investigación y las responsabilidades institucionales. Varios asociados académicos libaneses y regionales participan en esta reunión. Siete ejes científicos vinculan los usos educativos a cuestiones de derechos, salud, empleo y sostenibilidad. El evento debe elaborar recomendaciones, cuyo alcance concreto queda por examinar después de la labor.

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El 5 y 6 de noviembre de 2026, el USEK se dedicará a la inteligencia artificial en la educación superior. Esta conferencia internacional pretende examinar las transformaciones de la capacitación, la evaluación y la investigación. También coloca la integridad académica y la responsabilidad institucional en el centro de los intercambios.

En Kaslik, la primera edición de la Conferencia Internacional sobre Inteligencia Artificial en Educación Superior, o ICIH 2026, reunirá varias disciplinas. La Universidad del Espíritu Santo de Kaslik y su escuela de negocios organizan este encuentro. El encuentro está dirigido a universidades de la región.

Inteligencia Artificial: lo que la universidad debe enseñar

Los organizadores hacen una pregunta educativa ante una cuestión de equipamiento. ¿Qué se debe aprender cuando las herramientas pueden producir contenido, analizar información y realizar tareas complejas? La conferencia tiene como objetivo examinar las habilidades que la educación superior debe seguir desarrollando entre los estudiantes.

Los objetivos anunciados incluyen planes de estudio, prácticas docentes y evaluación del aprendizaje. Incluyen pensamiento crítico, creatividad y juicio ético. También se incluye la personalización de la capacitación y la accesibilidad. Por lo tanto, el reto no es sólo aumentar el número de usos digitales en los cursos.

La investigación y el funcionamiento de las instituciones ocupan un lugar comparable. La integridad académica, la gestión de datos y las normas internas figuran entre las cuestiones que deben abordarse. La reunión debería dar lugar a recomendaciones para las universidades y los encargados de adoptar decisiones.

Investigación más allá de las aulas

La convocatoria de comunicaciones tiene siete ejes. Cubren la ética y los derechos, la educación y la cultura, la salud, la transformación económica, la sostenibilidad, los modelos informáticos y los sistemas autónomos. Esta apertura vincula la formación universitaria a los sectores en los que trabajarán sus graduados.

Las contribuciones previstas incluyen sesgo algorítmico, transparencia y recurso. Otros se centran en métodos de valoración, patrimonio digital o creación artística. La salud trae problemas de seguridad y gestión de datos del paciente. En el frente económico, la llamada menciona la productividad, el empleo y los modelos empresariales.

El procedimiento científico prevé una evaluación anónima de al menos dos revisores. Las comunicaciones aceptadas y presentadas deben incluirse en las deliberaciones de la conferencia. Algunos pueden ser propuestos a revistas para mayor evaluación. Esta no es una opción de aceptación automática. El inglés se anuncia como el lenguaje de textos y presentaciones.

Cooperación universitaria regional

Varias instituciones participan en la asociación anunciada. Incluye la Escuela de Negocios Adnan Kassar de la Universidad Americana del Líbano y la Escuela de Negocios Onsi Sawiris de la Universidad Americana de El Cairo. También se enumeran el Centro Superior de Investigación de la USEK, la Asociación de Universidades Árabes y la Sociedad Árabe de Escuelas Económicas y Empresarias.

Esta cooperación amplía los intercambios ya iniciados en el Líbano. En diciembre de 2025, una mesa redonda en la Universidad de San José había presentado las estrategias de cuatro instituciones: AUB, USEK, LAU y USJ. Forma parte de un programa de desarrollo de aptitudes con la Comisión Nacional del Líbano de la UNESCO.

Los días 29 y 30 de septiembre de 2026 se celebró en Beirut otro simposio regional bajo la dirección de la Agence universitaire de la Francophonie. El trabajo incluyó la formación de maestros, la protección de datos y el acceso equitativo a los instrumentos. La reunión de Kaslik es un evento separado, organizado algunas semanas después.

Cubierta: sala de computadoras en el Croft Institute for International Studies, USA, 13 de abril de 2026. Ilustración de la educación digital; no representa al USEK ni la conferencia anunciada en Kaslik. Foto:Jordano53 / Wikimedia Commons,CC0 1.0Libnanews.

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