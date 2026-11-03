Manzanas libanesas: exportar y pagar mejor al productor

La asociación establecida el 2 de noviembre entre el Ministerio de Agricultura y Toters tiene por objeto apoyar la venta de manzanas libanesas. La campaña prevé compras directas de agricultores y ofertas durante noviembre. Complementa un objetivo oficial de exportación de 100 000 toneladas, apoyo al flete marítimo y apoyo para el funcionamiento de instalaciones de almacenamiento en frío. El reto sigue siendo comprobar cómo estas medidas mejoran el precio pagado a los productores, más allá de los volúmenes de ventas y los anuncios asociados.

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Las manzanas libanesas tienen un nuevo circuito de ventas con la asociación lanzada el 2 de noviembre de 2026 entre el Ministerio de Agricultura y Toters. La operación prevé compras directas de productores y promociones durante noviembre. Se une a los esfuerzos de apoyo a la exportación y el almacenamiento, con una pregunta central: ¿qué parte del precio final es del agricultor?

El ministro Nizar Hani y el gerente general de Toters Fresh, Ralph Bou Khalil, presentaron esta iniciativa al ministerio. Debe facilitar el acceso de los consumidores al producto local mediante servicios de aplicaciones y entregas. Para los productores, el objetivo anunciado es reducir el número de intermediarios entre el huerto y el comprador.

Manzanas libanesas buscan ventas regulares

Toters planea una campaña en noviembre, con descuentos y ofertas en cantidades. La empresa debe publicar progresivamente sus términos y condiciones en su aplicación y páginas oficiales. También anuncia una introducción a manzanas en sus espacios publicitarios digitales.

La compra directa es el principal cambio presentado a los agricultores. Su objetivo es mejorar su margen manteniendo un precio competitivo para el consumidor. Sin embargo, el anuncio no proporciona al productor un calendario nacional de compra o un volumen mínimo garantizado. Por lo tanto, todavía no mide los ingresos adicionales que cada granja podría derivar de ella.

Los resultados de esta campaña dependerán de órdenes reales y repetidas. Una promoción puede facilitar una venta única. Su contribución a la cosecha también se medirá por las cantidades compradas, su origen y los precios pagados a los agricultores. Estos resultados siguen siendo establecidos después del lanzamiento.

Exportar la mitad de la cosecha estimada

La hoja de ruta ministerial del 18 de septiembre establece el marco para la temporada 2026. Estima que la cosecha es de aproximadamente 200.000 toneladas y tiene como objetivo exportar al menos 100.000 toneladas. El objetivo representa la mitad del producto previsto. No constituye una evaluación de los envíos ya realizados.

El plan combina la búsqueda de mercados extranjeros y el fomento del consumo local. El Ministerio también organiza reuniones entre productores, exportadores, comerciantes y cooperativas. Se utilizarán para preparar cantidades, clasificaciones, embalajes y condiciones comerciales antes de la congestión de circuitos.

Esto incluye a Egipto, Irak, Libia y los países del Golfo. El comercio con Jordania también se centra en el acceso a los mercados. La puesta en marcha de la campaña Toters no lleva a la conclusión de que todas las restricciones comerciales han desaparecido.

Flete soportado, precio de compra para seguir

El 13 de octubre, el departamento anunció 1 millón de dólares en apoyo de CMA CGM para reducir el costo del envío. El plan incluye envíos a Egipto y Libia. Las discusiones se centraron en un método de asignación y seguimiento de esta ayuda.

Nizar Hani pidió que las economías logradas en flete mejoraran el precio de compra de manzanas de los productores. Propone la participación de sus representantes y municipios en la supervisión de precios. This requirement recognizes one key point: a reduction in the cost of export does not alone demonstrate an increase in agricultural income.

La estimación se refiere al apoyo logístico. No corresponde a una cantidad pagada directamente a cada agricultor. Para evaluar su efecto, los costos reducidos reales tendrán que conciliarse con las condiciones de compra aplicadas a los cultivos interesados.

Almacenamiento también facilita ayuda

El frío ocupa otro lugar en la respuesta al problema de marketing. On 21 October, the Ministry announced a contribution of 300 barrels of diesel from SEAL. Con contribuciones de compañías petroleras, el total reservado para almacenamiento en frío es de 750 barriles, según este anuncio oficial.

La ayuda tiene por objeto reducir la carga de conservación y evitar la degradación de las frutas. Debe dar a los agricultores más tiempo para encontrar un comprador. Sin embargo, la liberación no proporciona un saldo completo de distribución, almacén por almacén, o una medida de ahorro por tonelada retenida.

Conservación y venta satisfacen dos necesidades distintas. Mantener las frutas en buenas condiciones les permite difundir su marketing. Esto no establece el precio futuro o el volumen que los compradores aceptarán. Por lo tanto, los gastos de almacenamiento continúan contando en el resultado de la temporada.

Resultados previstos en cantidades e ingresos

Las medidas abarcan ahora varias etapas: ventas locales, transporte al extranjero y mantenimiento de la fruta fría. Su eficacia no puede limitarse al número de asociados anunciados. Dependerá de las ventas realizadas y la cantidad neta retenida por los operadores después de sus gastos.

La campaña de noviembre debe proporcionar un primer punto de comparación. La información todavía esperada se refiere a los volúmenes adquiridos directamente, los precios aplicados según las categorías de manzanas y las existencias participantes. Toters, por su parte, debe detallar sus ofertas como se ponen en marcha.

Cubierta: manzana y cilantro en Beirut, archivo de julio de 2016. No se establece el origen agrícola de la fruta; Estas no son las manzanas de la campaña Toters de noviembre de 2026. Foto:Peter Feghali / Unsplash, Wikimedia Commons,CC0 1.0Libnanews.

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