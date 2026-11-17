Un funcionario de la provincia iraní de Hormozgan atribuyó ataques contra varios puntos en la zona de Qeshm al ejército estadounidense el martes 17 de noviembre de 2026. Ahmad Nafisi afirma que las zonas residenciales y comerciales, así como la infraestructura vital y de servicios, no han sufrido daños. Según él, el rescate está en estado de máxima alerta. Las declaraciones consultadas no especifican los objetivos ni el impacto humano. La asignación a los Estados Unidos no está confirmada por una declaración estadounidense comprobada.

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Un funcionario de la provincia iraní de Hormozgan atribuyó a los ataques del ejército estadounidense contra varios puntos en la zona de la isla de Qeshm el martes 17 de noviembre de 2026. Ahmad Nafisi asegura que la infraestructura y los servicios vitales en la isla no han sido dañados. Esta asignación no está confirmada por una declaración comprobada de Estados Unidos.

Autoridades locales dicen que la situación bajo control

Ahmad Nafisi, Vicegobernador de Asuntos Políticos, Seguridad y Sociales de Hormozgan, dijo que los ataques no habían causado ningún daño a las zonas residenciales y comerciales ni a la infraestructura vital y de servicios.

El funcionario agregó que la situación en Qeshm estaba bajo control. Según él, todos los servicios de socorro, los servicios públicos y las autoridades ejecutivas de la isla están en estado de máxima alerta. Pidió a los habitantes que siguieran la información difundida por las autoridades oficiales.

No se especifican objetivos y resultados humanos

Las declaraciones consultadas no especifican los sitios de destino o los medios utilizados. No dan una evaluación humana y no permiten ningún daño a las instalaciones militares. La ausencia de daños anunciados por la persona responsable se refiere a las categorías de edificios e infraestructura que cita.

Qeshm se encuentra en el estrecho de Ormuz, entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. En esta etapa, la responsabilidad estadounidense por este episodio sigue siendo una acusación de las autoridades locales iraníes.

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