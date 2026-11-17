En Phnom Penh, Ghassan Salamé defendió la soberanía libanesa y rechazó las zonas de seguridad impuestas por la fuerza. La resolución aprobada por la Cumbre apoya la cesación del fuego, las instituciones y el papel del ejército. También pide el desarme de las milicias no estatales. Este apoyo diplomático no establece un calendario para la retirada o un nuevo mandato internacional en el Sur. Las demandas libanesas sobre el período posterior a la UNIFIL son objeto de debates separados, incluso con los Estados Unidos y el Consejo de Seguridad.

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El Líbano se niega a permitir la búsqueda de un acuerdo que dé lugar a zonas de seguridad impuestas por la fuerza en su territorio. Ghassan Salamé tomó esta posición el 16 de noviembre en Phnom Penh, antes de que los jefes de delegación se reunieran en la cumbre de la Francofonía. La resolución final apoya la soberanía del Líbano, la aplicación de la cesación del fuego y el papel del ejército. Sin embargo, no constituye un nuevo acuerdo de seguridad en el Sur ni un calendario de retiro.

Refusal of areas imposed

El Ministro de Cultura habló durante una sesión privada de la 20a cumbre, celebrada los días 15 y 16 de noviembre en la capital camboyana. Su intervención sitúa el caso libanés en un principio general: la resolución de conflictos debe respetar las fronteras reconocidas y la integridad territorial de los Estados. En su opinión, eludir estas normas puede producir acuerdos frágiles en lugar de una paz duradera.

Salamé reafirmó el compromiso del Líbano con las decisiones del Consejo de Seguridad y del Acuerdo de Armisticio. Rechazó los espacios de seguridad que la fuerza impondría dentro del país. Esta declaración establece una línea diplomática libanesa; No anuncia que se haya llegado a un acuerdo sobre arreglos de seguridad con Israel.

El ministro también pidió apoyo concreto a los habitantes de las aldeas del sur. Mencionó los desplazamientos forzados y la destrucción de las comunidades entre las situaciones a las que los socios francófonos deberían responder. Ninguna nueva financiación o mecanismo de ayuda costosa acompañará esta intervención.

Lo que dice el texto adoptado

La resolución sobre crisis aprobada en Phnom Penh dedica tres párrafos al Líbano. Los participantes condenan los ataques mortales contra civiles, la destrucción de infraestructura y bienes culturales, así como los ataques contra el ejército libanés y la FPNUL. Piden que cesen y respeten el derecho humanitario.

El texto apoya las conversaciones entre Beirut e Israel y pide la aplicación de la cesación del fuego y los compromisos del acuerdo marco trilateral de 26 de junio de 2026. Reafirma el respeto de la soberanía y la integridad territorial del Líbano.

El apoyo institucional también incluye la reforma y aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad, incluido el desarme de las milicias no estatales. La resolución valora el papel del ejército e invita a los socios francófonos a fortalecer su apoyo político, técnico y financiero. No establece una cantidad o horario. Su contenido es una posición colectiva, no una nueva misión internacional.

Una secuencia separada de las discusiones sobre el post-FINUL

El alcance de esas declaraciones se refleja también en las consultas simultáneas celebradas en Beirut. El 16 de noviembre, Nawaf Salam pidió a Mike Waltz, Embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, que mantuviera una presencia internacional en el Sur bajo el mandato del Consejo de Seguridad. Ha participado activamente en actividades de observación, presentación de informes, coordinación, enlace y apoyo militar.

El Primer Ministro también pidió un calendario para avanzar en la retirada israelí y la ampliación de la autoridad del Estado, con la verificación de los compromisos de ambas partes. Estas solicitudes no son nuevas disposiciones de la resolución francófona. Se refieren a arreglos que los funcionarios libaneses desean negociar en otro foro.

Tres textos, compromisos por cumplir

La cumbre concluyó con la aprobación de una declaración general, la resolución sobre crisis y un llamamiento a la protección del patrimonio cultural. Esta última incluye la lucha contra el tráfico de bienes culturales y su restitución. Para el Líbano, cuyas preocupaciones en materia de paz y patrimonio han sido destacadas por Salamé, esos compromisos constituyen un marco para la movilización diplomática.

No reemplazan las decisiones necesarias sobre el terreno. La distinción sigue siendo esencial entre el apoyo a la soberanía, expresado en los textos, y las medidas concretas para el regreso de los habitantes, la protección de las aldeas y la aplicación de los arreglos de seguridad.

Ilustración: Ras Naqoura y la Línea Azul, fotografía de archivo publicada en agosto de 2019. Esta imagen no representa la parte superior de Phnom Penh. © François el Bacha / Libnanews.

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