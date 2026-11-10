Bahaa Hariri propone una « paz cálida »

Bahaa Hariri presentó a Oxford una propuesta de « paz de guerra » para el Medio Oriente. Pone a disposición de las negociaciones el restablecimiento de la soberanía libanesa, la aplicación del Acuerdo de Taif y una autoridad pública eficaz. Su proyecto combina cooperación económica, movimiento de personas e instituciones comunes. Incluye la cuestión palestina como parte de una solución biestatal. Esta intervención describe una visión política: no se han anunciado tratados, financiación conjunta o calendario de aplicación.

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Bahaa Hariri defiende una « paz de guerra » basada en el restablecimiento de la soberanía libanesa y la cooperación regional voluntaria. En un discurso pronunciado en Oxford, publicado el 9 de noviembre, coloca la aplicación del acuerdo de Taif y el monopolio estatal de las armas antes de la apertura de negociaciones duraderas. Su discurso expuso una propuesta política, sin anunciar un acuerdo entre los gobiernos.

El punto de partida de Baha’a Hariri es libanés. Considera que un país privado de control de su territorio no puede negociar en condiciones satisfactorias. En su opinión, la reconstrucción de las instituciones debe permitir que el Líbano adopte una posición común. Así pues, vincula su proyecto regional con una transformación previa del funcionamiento del Estado.

Su discurso vincula tres objetivos: restablecer la autoridad pública efectiva, construir la paz más allá de los acuerdos diplomáticos y desarrollar intereses económicos comunes.

Dijo que « la paz caliente » comenzó en Líbano

Bahaa Hariri pide la plena aplicación del Acuerdo de Taif de 1989. También invoca las resoluciones 1559 y 1701 del Consejo de Seguridad. En su razonamiento, estas referencias deben apoyar la soberanía exclusiva del Estado sobre todo el territorio. Constituyen las condiciones políticas de negociaciones creíbles.

Se trata de estructuras armadas paralelas vinculadas a agendas externas. Les asigna la responsabilidad de debilitar las instituciones, la fragmentación del poder y el colapso económico.

El mensaje dirigido a los agentes libaneses se refiere a la representación del país. Para él, la unidad de la decisión pública precede a un debate serio sobre una paz duradera. Por lo tanto, defiende un orden político en el que las instituciones tienen la autoridad para negociar y cumplir sus compromisos.

Un mercado común en lugar de un acuerdo bilateral único

Sin embargo, la propuesta va más allá del marco libanés. Bahaa Hariri considera que los conflictos en el Oriente Medio están interrelacionados. Desea incluirlos en una cooperación que incluya la circulación de personas, el comercio de bienes, el capital y los conocimientos. El objetivo anunciado es una integración gradual de las economías.

Se cita infraestructura, energía y digital como áreas de trabajo común. En esta visión también se incluyen políticas de seguridad alimentaria, agua y medio ambiente.

Bahaa Hariri propone dividir futuras instituciones entre varias capitales y las principales ciudades. Quiere dar una realidad geográfica a la interdependencia buscada. La experiencia europea sirve como referencia para explicar este vínculo entre las identidades nacionales y la cooperación a través de las fronteras.

Dijo que esta construcción debería seguir siendo voluntaria. Se excluye una confederación impuesta a los estados de la región. Describe una red de intereses comunes, basada en instituciones y leyes comunes.

La cuestión palestina integrada en su propuesta

El alcance a que se hace referencia incluye a Levant y Mesopotamia, Israel y Palestina como parte de una solución biestatal. Bahaa Hariri también desea ver a un Irán transformado participar.

Se vincula esta perspectiva con el derecho de los palestinos a la libre determinación. En su opinión, la paz que defiende presupone el reconocimiento de los derechos de los distintos componentes de la región. Se niega a reducirlo a una transacción comercial o a un arreglo territorial sin reconciliación.

Esta dimensión explica su elección de la expresión « pacidad caliente ». Quería cooperación en viajes, estudios, trabajo e intercambios.

Beirut en un papel financiero y cultural

Bahaa Hariri prevé un centro financiero, cultural y económico para Beirut. Cree que el pluralismo, la apertura y las redes de la diáspora del Líbano pueden apoyar esta ambición. Sin embargo, este papel está condicionado a la restauración previa de la soberanía.

También exhorta al Reino Unido a que contribuya a esta reflexión, en particular mediante su experiencia administrativa. Espera que esta cooperación tenga un efecto positivo en el Mediterráneo oriental, el Golfo y Europa.

A nivel institucional, insiste en los poderes representativos sujetos a mecanismos de rendición de cuentas. Considera que los compromisos internacionales pierden credibilidad cuando las instituciones son capturadas por intereses estrechos. Este requisito de gobierno complementa las propuestas económicas en su discurso.

Bahaa Hariri afirma que el Centro Rafic Hariri y sus socios están trabajando en las bases intelectuales de este enfoque. Por consiguiente, la extensión concreta anunciada sigue siendo la de la reflexión y el diálogo. Ningún tratado, calendario de aplicación o mecanismo de financiación común acompañará esta presentación.

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