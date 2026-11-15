Este domingo 15 de noviembre de 2026 se anunciaron nuevas interceptaciones en Bahréin. The Command of the Kingdom Defence Force claims to have destroyed several Iranian air attacks before they reached their targets. Esta declaración viene tras una demanda de los Guardias Revolucionarios por un radar americano en Al-Riffa.
El texto bahreiní atribuye ataques al Irán y garantiza que las unidades militares permanezcan al más alto nivel de preparación. No especifica el número de vehículos, su tipo o tiempo de operación. Las interceptaciones anunciadas no tienen confirmación independiente en los documentos consultados.
Nuevas interceptaciones en Bahrein el 15 de noviembre
The statement of command was relayed on Sunday at 11.55 a.m. in the United Arab Emirates, i.e. 1055 a.m. in Bahrain and 9.55 a.m. in Beirut. Este calendario corresponde a su distribución por un organismo regional oficial. No permite que se establezca tiempo para ataques o interceptaciones.
El Comando afirma que los proyectiles fueron destruidos antes de sus objetivos. However, the report consulted does not provide any records of victims or damage. La ausencia de un balance no constituye confirmación de que no ha habido lesiones ni daños.
Irán reclama seis drones contra radar
A principios del domingo, los Guardias Revolucionarios afirmaron haber apuntado, con seis drones, un sitio de defensa por radar estadounidense en la base de Al-Riffa. Their statement was reported by Iranian public television and taken over by an international agency. El informe no proporciona detalles sobre los daños por radar.
Ambos anuncios deben permanecer separados. El número de seis pertenece a la reclamación iraní. Bahrein habla de varios ataques aéreos sin cifras editoriales. Por lo tanto, sería incorrecto concluir que sus fuerzas confirmaron que habían derribado exactamente seis drones.
El Ministerio del Interior de Bahrein había emitido varias advertencias sobre una posible amenaza. Había pedido a los habitantes que buscaran refugio, sin detallar la naturaleza de la amenaza. Estas alertas pertenecen a la línea temporal del domingo; No son suficientes para establecer su situación actual.
La negación americana del 13 de noviembre se refiere a otro episodio
El viernes 13 de noviembre, los Guardianes ya habían reclamado la destrucción de un radar de alerta temprana estadounidense en Bahréin. They presented this action as a response to an attack on a telecommunications tower in Sirik, southern Iran.
El CENTCOM había desafiado esta destrucción. El comando estadounidense afirmó haber derribado dos drones iraníes dirigidos hacia el reino sin lesiones ni daños. Esta revisión americana se refiere al episodio del viernes. No se puede aplicar a los ataques anunciados este domingo.
El nuevo reclamo iraní denomina Al-Riffa y hace avanzar varios drones. El comunicado de prensa del 13 de noviembre no especificaba el nombre del sitio, el modelo de radar o los medios utilizados. Esta diferencia prohíbe fusionar las dos narrativas o presentar la negación anterior como respuesta americana al anuncio del 15 de noviembre.
Los documentos disponibles todavía no especifican las trayectorias de las máquinas del domingo, los medios utilizados para interceptarlos o cualquier daño que pueda encontrarse. La publicación de estos elementos permitiría comparar los resultados anunciados por las partes.
Ilustración: vista desde Bahréin, foto de archivo del banco Libnanews, crédito original de Pixabay. Fecha y ubicación exacta no establecida. Esta imagen no muestra los ataques del 15 de noviembre ni una instalación militar afectada.
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