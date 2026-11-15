Líbano: Por qué los ingresos desechables superan el PIB

Los ingresos nacionales desechables libaneses ascendieron a 36.500 millones de dólares en 2024, mientras que el PIB ascendía a 30.500 millones de dólares. Las cuentas revisadas de la Oficina Central de Estadística muestran una brecha de aproximadamente 6.000 millones de dólares entre los recursos disponibles y la producción nacional. Las transferencias actuales recibidas del extranjero, menos las pagadas en el extranjero, representan la mayor parte de esta diferencia. This result does not mean that the country has produced $36.5 billion in goods and services. Tampoco representa los ingresos recibidos directamente por los hogares. Hay que distinguir tres agregados: el producto interno bruto, el ingreso nacional bruto y el ingreso nacional bruto desechable. Cada uno añade una etapa diferente al circuito económico.

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Los ingresos nacionales desechables libaneses ascendieron a 36.500 millones de dólares en 2024, mientras que el PIB ascendía a 30.500 millones de dólares. Las cuentas revisadas de la Oficina Central de Estadística muestran una brecha de aproximadamente 6.000 millones de dólares entre los recursos disponibles y la producción nacional. Las transferencias actuales recibidas del extranjero, menos las pagadas en el extranjero, representan la mayor parte de esta diferencia.

This result does not mean that the country has produced $36.5 billion in goods and services. Tampoco representa los ingresos recibidos directamente por los hogares. Hay que distinguir tres agregados: el producto interno bruto, el ingreso nacional bruto y el ingreso nacional bruto desechable. Cada uno añade una etapa diferente al circuito económico.

Ingresos nacionales desechables libaneses: transición del PIB al ingreso

El PIB mide el valor añadido creado por los productores residentes, con los ajustes necesarios a los precios del mercado. En 2024, alcanzó 2.728.402 millones de libras en las cuentas CAS. El informe lo convierte en $30.5 mil millones a la tasa media ponderada de este año.

El ingreso nacional bruto agrega los ingresos primarios recibidos de no residentes y resta los que se les paga. Esos ingresos incluyen intereses, dividendos y remuneración en las relaciones económicas con el resto del mundo. El saldo libanés fue negativo en 2024: 20.864 millones de libras.

Por lo tanto, el ingreso nacional bruto está ligeramente por debajo del PIB, a razón de 2.707.538 millones de libras esterlinas, o de 30.300 millones de dólares, según el informe. Un país puede producir un valor en su territorio que no es totalmente atribuible a sus residentes. También puede recibir ingresos de producción en el extranjero.

Aggregate o ajustado en 2024 Billones libras Dólares de billón, alrededor PIB 2 728 402 30,5 Ingreso externo primario neto -20 864 -0.23 Ingresos nacionales brutos 2,707,538 30.3 Transferencias netas de corriente externa 560 079 6.26 Ingresos desechables nacionales brutos 3.267.617 36,5

Las sumas en dólares de ambos ajustes se calculan con la tasa CAS de 89.474,5 libras por dólar. Los agregados se redondean a un lugar decimal en la publicación. La identidad contable se verifica con las cantidades en libros, antes de redondear.

Transferencias añaden recursos sin producción local

El paso final se suma a las transferencias corrientes netas de ingresos nacionales brutos del resto del mundo. Para 2024, alcanzaron £560,079 mil millones, o alrededor de $6,26 mil millones. Los pagos recibidos se reducen mediante transferencias enviadas por residentes en el extranjero.

El CAS subraya la función de los envíos de expatriados libaneses y otras transferencias actuales. Sin embargo, la brecha no puede atribuirse en su totalidad a los envíos de la diáspora. La posición es más amplia, y es neta. Por consiguiente, no corresponde al total bruto de todas las sumas recibidas por las familias.

La diferencia entre los ingresos desechables y el PIB es de 539.215 millones de libras esterlinas, o de unos 6,03 millones de dólares. Es menor que las transferencias netas, ya que el saldo de ingresos primarios es negativo. Así pues, los ingresos desechables nacionales superan el PIB en alrededor del 19,8%.

Corrientes brutas que no deben añadirse a los saldos netos

Una cifra de entrada de fondos describe las cantidades recibidas. Un saldo neto resta las salidas correspondientes. Añadiendo la cantidad bruta de remesas a ingresos desechables que ya incorporan transferencias netas, se produciría una doble proporción de recursos.

Las estadísticas de la compañía de transferencia no cubren necesariamente todos los canales. También pueden utilizar diferentes categorías y períodos. Por consiguiente, el cuadro de cuentas nacionales no se sustituye por la suma de algunos datos comerciales sobre los operadores de transferencia.

El CAS establece que los ingresos primarios y las transferencias externas actuales se derivan de las estadísticas de la balanza de pagos del Banco del Líbano. La coherencia de los perímetros es tan importante como las cantidades. Una serie anual no debe compararse directamente con un total de nueve meses.

Los ingresos desechables no son los de cada hogar

El agregado abarca toda la economía. Mide los recursos disponibles para consumo final y ahorros brutos. No proporciona información sobre su distribución entre hogares, empresas y administraciones, ni sobre las diferencias entre las familias que reciben o no reciben transferencias.

Por lo tanto, un aumento del total puede coexistir con fuertes dificultades individuales. El nivel de vida de los hogares requeriría cuentas sectoriales y encuestas de ingresos, consumo y distribución. El monto nacional no es suficiente para medir la pobreza o los ingresos medios.

Divide esto $36.5 mil millones por una cifra de población actual no establecida añadiría otra fragilidad. La población de referencia debe corresponder al territorio, residencia económica y año estudiado. Sin estas condiciones, una cantidad per cápita sería engañosa.

Un aumento nominal que no mide el poder adquisitivo

Los ingresos nacionales desechables aumentaron de 2.769.476 millones de libras en 2023 a 3.267.617 millones de libras en 2024, lo que representa un aumento nominal del 18,0%. Las transferencias netas aumentaron un 7,7% en los libros actuales. Estas variaciones no son tasas de crecimiento reales del poder adquisitivo.

El PIB cayó en un 5,2% en volumen en 2024 a pesar de su aumento nominal. Esta convivencia nos recuerda que la producción, los precios y las transferencias juegan diferentes roles. Las cuentas disponibles establecen la contribución externa a los recursos nacionales; Una medida de su efecto en las condiciones de vida requiere ahora datos de precios y distribución adecuados.

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