Irán afirma un ataque al amanecer el 17 de noviembre contra un radar estadounidense en Sheikh Issa. Bahrein anuncia interceptaciones; el daño sigue sin establecerse.

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Los Guardias Revolucionarios iraníes reclaman un ataque de drones al amanecer del martes 17 de noviembre contra un sistema de radar estadounidense en la Base Aérea Sheikh Issa en Bahréin. Las autoridades bahreiníes anuncian interceptaciones. Ningún daño al radar o al equilibrio humano se establece independientemente en los elementos disponibles en 0835 UTC.

A claim against Sheikh Issa

El texto iraní describe la operación como una respuesta a lo que describe como repetidas violaciones del espacio aéreo iraní por drones militares estadounidenses. The Guardians claim to have targeted the radar system during a specific operation. Esta formulación identifica un objetivo reclamado, sin establecer por sí mismo que se ha alcanzado o destruido.

El comunicado también se refiere a anteriores operaciones iraníes de interceptación y guerra electrónica contra drones estadounidenses. Estas afirmaciones siguen siendo las de los Guardianes. Los elementos consultados no permiten transformarlos en hallazgos independientes. Elreclamación de 17 de noviembrenombra explícitamente a Sheikh Issa y coloca la operación por la mañana.

Bahrein anuncia interceptaciones

La televisión bahreiní informa de que las defensas aéreas interceptan ataques iraníes, sin proporcionar una evaluación detallada de la aeronave ni ningún daño. The Ministry of Interior had issued an alert and asked the inhabitants to return to a safe place. Luego anunció el fin del peligro, según elde estos anuncios.

No se encontró respuesta específica del comando CENTCOM a la reclamación del 17 de noviembre en el momento de esta verificación. Esta falta de respuesta de búsqueda no es ni confirmación del ataque por radar ni prueba de ningún daño.

No confundan los episodios del 13 de noviembre de 15 y 17

El domingo 15 de noviembre, Irán ya había reclamado el envío de seis drones contra un radar a Al-Riffa. Esta secuencia aparece en nuestra16 de noviembre a medianoche. El nombre de base y la fecha difieren del nuevo anuncio. Por lo tanto, la cifra de seis drones no debe tomarse como la del martes.

La negación estadounidense del viernes 13 de noviembre se refería a otra reclamación. Reciclarlo como respuesta al 17 sería mezclar tres momentos distintos. En esta etapa, se reclama un nuevo ataque y se anuncian interceptaciones; el resultado de la instalación estadounidense sigue siendo revisado.

Imagen geográfica de los archivos: Bahréin, Libnanews fonds / Pixabay, archivo publicado en junio de 2019. No se ha establecido fecha ni lugar específico de tiroteo. La fotografía no representa la base o ataque reclamado.

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