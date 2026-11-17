El 13 de noviembre de 2026, la Fundación Charles Corm y las ediciones Artliban Calima organizaron una reunión en torno a las Voces de Antoura, la novela de Michel Edmond Ghanem. Las intervenciones abordaron la memoria de los niños armenios en el orfanato, la transmisión de su historia y su transformación en literatura. A través de cartas, testimonios y recuerdos, el libro hace oír experiencias singulares marcadas por la violencia y el exilio, cuestionando la responsabilidad y el deber de reconocimiento.

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El 13 de noviembre de 2026, la Fundación Charles Corm y las ediciones Artliban Calima dedicaron un encuentro a las Voces de Antoura, la novela de Michel Edmond Ghanem seleccionada en la primera selección del Prix France Liban 2026. A la noche asistieron el poeta Henri Zogheib, el Ministro Vrej Saboundjian, el Sr. Fadi Yarak, Director General del Ministerio de Educación Nacional, el Dr. Charaf Abu Charaf, ex Presidente de la Orden de Médicos, y el Sr. Krikor Alozian, Director del Museo Aram Bezikian en Byblos, dedicado a los huérfanos del genocidio armenio.

Nidal Haddad explicó por qué quería publicar la novela. Habló del lenguaje y la cultura que los armenios continuaron transmitiendo después del genocidio, y luego los niños que ahora están creciendo bajo bombardeos o en las carreteras del exilio.

Basándose en su prefacio, Christine Babikian Assaf regresó al descubrimiento, en 1993, de huesos infantiles durante el trabajo en el Colegio Lazarista de Antoura. Durante la Primera Guerra Mundial, las autoridades otomanas requirieron la universidad para hacerla un orfanato. Los testimonios de los sobrevivientes dicen lo que la política de asimilación significaba diariamente. Los niños fueron retirados de sus nombres, asignados un número y castigados por hablar armenio. En sus memorias, Halide Edib, que estaba a cargo del orfanato, evocó su visita a Antoura como uno de los períodos más felices de su vida.

Zeina Saleh Kayali recordó que los niños habían tenido que realizar 13 veces los pastores de Canaán, una ópera compuesta por Wadia Sabra en un libreto turco por Halide Edib. Cantaron en el escenario en el idioma que se vieron obligados a asistir al orfanato. Biographer de Sabra, Zeina Saleh Kayali dijo que los archivos del compositor dejan abierta la cuestión de lo que sabía sobre las condiciones en que los niños interpretaron su trabajo.

En su discurso « Cuando los silencios se convierten en literatura », Ghada Karaki se adhirió a la forma de la novela. Las cartas, recuerdos y testimonios regresan en fragmentos, como recuerdos de una infancia violenta. El plural del título reside en esta manera de hacer experiencias singulares escuchadas.

Bahjat Rizk distinguió lo que se está negociando en política de lo que llama condenación universal. Los Estados pueden negociar los términos de sus relaciones. Una ideología que deshumaniza a un pueblo debe ser condenada sin reserva. Subrayó la necesidad de que las autoridades turcas reconocieran el genocidio armenio. La negativa de este reconocimiento explica por qué la historia de los hijos de Antoura sigue siendo una cuestión del presente.

Michel Edmond Ghanem dijo cómo había descubierto la historia del orfanato en una universidad donde dos de sus antepasados, Khalil y Chekri Ganem, habían estudiado bien antes de la guerra. Las historias de Karnig Panian, Melkon Bedrossian y Harutyun Alboyajian alimentaron la novela. De estas cuentas, el autor imaginó una correspondencia entre un ex huérfano y Halide Edib, cuya responsabilidad quería explorar manteniendo la experiencia de los niños en primer lugar. Resumió su enfoque en dos oraciones. « Las letras son inventadas. Las voces no son. »

El libro

Las Voces de Antoura, novela de Michel Edmond Ghanem, Éditions Artliban Calima. Prefacio de Christine Babikian Assaf y postfacio de Jacques Bedrossian.

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