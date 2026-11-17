On 17 November 1983, eight Clemenceau Super-Stendards hit a barracks in Baalbek after the Drakkar attack. Esta operación, llamada Brochet, ilustra los límites de la respuesta francesa en el Líbano. Unos meses más tarde, la Fuerza Multinacional abandonó Beirut, sin estabilizar permanentemente la situación de seguridad en la capital.

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Este día en la historia del Líbano. On November 17, 1983, eight French Super-Étendards took off from the Clemenceau aircraft transport to strike a barracks in Baalbek, Bekaa. La Operación Brochet responde al ataque de Drakkar, que mató a 58 soldados franceses en Beirut el 23 de octubre. Esta respuesta aérea no pondrá fin a los ataques contra la fuerza de seguridad multinacional.

La redada en Baalbek, veinticinco días después del Drakkar

La destrucción del puesto de Drakkar alteró el compromiso francés con el Líbano. Los paracaidistas asesinados pertenecen a los regimientos primero y noveno de los combatientes paracaidistas. Sirven en una fuerza desplegada en Beirut desde septiembre de 1982, con contingentes estadounidenses e italianos y luego británicos.

París decide golpear en la Bekaa. El objetivo está lejos del acantonamiento destruido en la capital. It is presented as a militia training camp allied to the regional powers involved in the Lebanese war.

El bombardeo tuvo lugar temprano por la tarde. The French Ministry of Defence then explained that it wanted to prevent further attacks against its contingent. El día anterior, François Mitterrand anunció en televisión que los atacantes no irían impunes. Después de la redada, París dijo que todos los aviones regresaron a sus edificios.

Una huelga del Mediterráneo

Clemenceau proporciona la plataforma para esta intervención. Los ocho aviones navales llevaron la respuesta francesa a Baalbek, más allá del perímetro de la presencia multinacional en Beirut. La redada vincula así dos zonas del conflicto: los barrios de la capital, donde se encuentran los contingentes extranjeros y la llanura de Bekaa, donde se encuentran sus oponentes.

La historia militar francesa sostiene la destrucción de los cuarteles a pesar de los disparos de misiles antiaéreos. However, it points to an essential limitation: the occupants reportedly left the site before the attack. La hipótesis de una fuga aparece en esta cuenta, sin permitir que se establezca aquí el origen.

Por consiguiente, hay que distinguir entre la ejecución del bombardeo y su resultado estratégico. Alcanzar un edificio no significa neutralizar a los hombres blancos o suprimir las capacidades de acción de un movimiento armado. Las narrativas históricas describen así la Operación Brochet como una respuesta cuyo alcance real sigue siendo limitado.

En Venecia, Mitterrand defiende la decisión francesa

Al día siguiente, el 18 de noviembre, el Presidente francés participó en una cumbre franco-italiana en Venecia. Los periodistas cuestionan repetidamente a Baalbek. En primer lugar, se negó a explicar sus explicaciones en este contexto, que trataba de relaciones bilaterales y cuestiones europeas.

François Mitterrand finalmente vuelve a la muerte de Drakkar para justificar la respuesta. Pide no juzgar la acción francesa a la luz de las 24 horas que han transcurrido. En la misma conferencia de prensa, se suma a los deseos italianos de reconciliación nacional en el Líbano. Así pues, el discurso presidencial determina la respuesta militar y el objetivo político del retorno a la paz.

La fuerza multinacional sale de Beirut en 1984

La operación del 17 de noviembre no dio lugar a una estabilización duradera de la presencia occidental. Los miembros militares de la fuerza multinacional siguen expuestos a ataques. A principios de 1984, los gobiernos norteamericanos y franceses cometieron su retirada de Beirut.

Francia se está preparando para retirar su contingente bajo la Operación Carrelet. La fuerza multinacional de seguridad desapareció en marzo de 1984 después de la partida de los últimos contingentes franceses y estadounidenses. Esta retirada no se confunde con el fin de la presencia francesa en la FPNUL, una fuerza separada de las Naciones Unidas desplegada en el sur del Líbano.

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