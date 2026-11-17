Después de que FINUL domina los periódicos del 17 de noviembre, entre las garantías exigidas por Beirut y las consultas internacionales. Los impuestos bancarios, el apoyo al conductor y los precios agrícolas alimentan las tensiones sociales. La reforma administrativa, el derecho de los medios de comunicación y los servicios consulares complementan los archivos libaneses. La revista también sigue las crisis regionales, los acontecimientos culturales, los deportistas de la diáspora y los debates tecnológicos, distinguiendo las decisiones adoptadas, las demandas y los proyectos que aún se debaten en las ediciones.

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En la primera página: la presión social y post-FINUL se unen a la agenda libanesa

La visita de Waltz abre una discusión sobre misiones internacionales

La presencia internacional en el sur del Líbano domina los periódicos del 17 de noviembre de 2026. Al Arabi Al Jadid, Al Quds Al Arabi y Asharq Al Awsat vuelven a las entrevistas de Mike Waltz con Joseph Aoun, Nawaf Salam y Nabih Berri. El representante de los Estados Unidos en las Naciones Unidas pidió a Hezbollah que se desarmara voluntariamente. Pero los minutos no se limitan a esta declaración. Detallan las funciones que los funcionarios libaneses desean conservar: observación, presentación de informes, coordinación, enlace y apoyo al ejército. La cuestión central es ahora el mandato que puede reunirlos.

En Al Arabi Al Jadid, de 17 de noviembre, Nawaf Salam defendió una presencia autorizada por el Consejo de Seguridad. Pide un calendario que vincule el retiro completo de Israel y la autoridad exclusiva del Estado sobre las armas. En su opinión, la reciprocidad debe ir acompañada de un mecanismo de verificación creíble. Asharq Al Awsat señala que las discusiones aún no han producido una propuesta completa. La continuación de una presencia internacional, la referencia a la resolución 1701 y el apoyo al ejército parecen ser los elementos comunes de las posiciones libanesas comunicadas.

Los diarios distinguen varias lecturas del equilibrio de poder

Al Akhbar, de 17 de noviembre, insiste en la negativa de Nabih Berri de ver el acuerdo marco reemplazar la resolución 1701. Al Joumhouria destaca las consultas y garantías solicitadas por Beirut. Ad Diyar desarrolla aún más las suposiciones de la fuerza multinacional y las cuestiones de soberanía que plantean. Estas historias describen los debates en curso. El número, mando, área de intervención y financiación de un posible mecanismo no son objeto de un anuncio conjunto.

Al Quds Al Arabi, de 17 de noviembre, coloca las capacidades operacionales en el centro del archivo. El periódico menciona la remoción de minas, la ayuda humanitaria, el apoyo marítimo y la verificación. También informa de las reservas de Hezbolá acerca de un marco que, según sus funcionarios, no garantizaría suficientemente la retirada israelí. Por consiguiente, las posiciones se refieren al contenido de los compromisos, así como a la identidad de los países que probablemente participen en una misión futura. La composición de una fuerza y la naturaleza de su mandato siguen siendo dos cuestiones distintas.

Más allá de la diplomacia, se están acercando los plazos sociales

Las páginas económicas dan otra medida de urgencia. Al Bina, Al Sharq, An Nahar y Asharq Al Awsat del 17 de noviembre informan del anuncio de una huelga bancaria cada miércoles, a partir del 18 de noviembre. El conflicto se refiere a la revisión de las declaraciones de impuestos de 2020 a 2024. Los bancos cuestionan el trato de las diferencias de tipos de cambio y las disposiciones sobre bonos del euro. El Ministerio de Finanzas mantiene su posición al tiempo que recuerda la fecha límite hasta el 15 de diciembre para corregir las declaraciones.

Al Akhbar y Al Liwa el 17 de noviembre anunciaron una movilización de transporte por carretera el 25 de noviembre. Los sindicatos piden que se contraigan compromisos sobre subsidios y aranceles para los conductores. La misma cuestión de Al Akhbar examina la apertura temporal de las importaciones de verduras después de la congelación en Bekaa. Las consecuencias de la crisis aparecen así en varios niveles: acceso a bancos, viajes, ingresos de profesionales y precios de productos frescos.

Política local: acuerdo sobre garantías del Sur, desacuerdos sobre su aplicación La Resolución 1701 reúne a los Presidentes, sin eliminar las diferencias La búsqueda de una posición común en el Sur domina la prensa libanesa del 17 de noviembre de 2026. An Nahar notes a convergence between Joseph Aoun, Nabih Berri and Nawaf Salam. Los tres líderes exigen una presencia internacional y rechazan un vacío de seguridad. Defenden la resolución 1701, pero no comparten la misma lectura de las negociaciones con Israel. Berri sigue oponiéndose al acuerdo marco discutido bajo el patrocinio de Estados Unidos. El Salam trata de traducirlo en compromisos verificables, con un calendario que vincula el retiro y la ampliación de la autoridad del Estado por parte de Israel. Aoun insiste en las violaciones israelíes y las tareas del ejército. Al Jumhouria, 17 de noviembre de 2026, destaca la importancia de las capacidades materiales necesarias para el despliegue libanés. Por lo tanto, el acercamiento de los Presidentes se refiere a las garantías buscadas, sin regular todos los detalles de su aplicación. Un Nahar del 17 de noviembre de 2026 paralela una competencia entre la Presidencia y Hezbollah en torno al diálogo. La primera está abierta a reuniones sin condiciones previas. La parte invoca la Constitución y el acuerdo de Taif para regular los debates. Ibrahim Bayram analiza estas declaraciones como un deseo mutuo de no parecer responsable del bloqueo. La disputa sobre las actividades militares de Hezbolá sigue sin resolverse. En Al Bina, de 17 de noviembre de 2026, Ali Fayad pidió el abandono del acuerdo marco, cuya compatibilidad con los compromisos nacionales desafió. Hassan Ezzeddine defiende la resistencia y pide la reconciliación interna. Estas intervenciones mantienen abiertas las ofertas de debate, sin anunciar la reanudación organizada de las reuniones. El ejército y las instituciones civiles enfrentaban expectativas El lugar del ejército pasa por esta confrontación. Al Bina, de 17 de noviembre de 2026, informa de la visita del General Rodolphe Haykal al comando Bekaa en Abdullah. El Comandante afirma que continúa el despliegue nacional y pide que se retire Israel. Presenta la aplicación de las decisiones de los Estados como marco para su acción. En An Nahar, de 17 de noviembre de 2026, Daoud Sayegh defendió el papel de la institución como punto de encuentro entre los libaneses. Ali Hamadé, en el mismo tema, critica la respuesta de las autoridades a Hezbollah. Estos foros divergen sobre la responsabilidad política, al tiempo que colocan la capacidad del Estado para traducir sus compromisos en acción en el centro. En Ad Diyar, 17 de noviembre de 2026, Fadi Makki presenta el proyecto de reforma administrativa 2030. El Ministro presenta una carta de 19 derechos y un enfoque basado en catorce principios. El proyecto prevé la consolidación, eliminación y reorganización de entidades públicas. Se separa la definición de políticas, el control y la prestación de servicios. Según Makki, el diagnóstico se refiere a más de ciento cincuenta organismos y representa alrededor de mil seiscientas páginas. El trabajo incluye más de 100 reuniones, así como una encuesta separada de 12.000 personas. La Carta abarca la igualdad de acceso, simplificación, protección de datos y responsabilidad administrativa. Sin embargo, el Ministro observa que hay una vacante de más del 80% en algunas jurisdicciones. La consulta debe preparar decisiones, mientras que los recursos humanos siguen siendo severamente reducidos. Libertad de prensa y respuestas a las demandas sociales An Nahar, de 17 de noviembre de 2026, dedica un archivo a las enmiendas solicitadas a la Ley de medios de comunicación. Diez Miembros propusieron enmendar las Reglas 104, 105 y 114. In particular, they request that the interrogation of journalists be conducted solely by the competent magistrates. El constitucionalista Jihad Ismaïl critica la imprecisión de criminalizar información falsa y dañina. Según él, esta formulación mantiene una amenaza criminal a pesar de las nuevas salvaguardias. Ibrahim Mneimné informó diariamente de que aún no se había convocado ninguna reunión de comités para examinar la propuesta. El periódico también reporta aplazamientos de audiencias relacionadas con incertidumbres de procedimiento. Los debates se refieren así a las garantías reales otorgadas a la prensa, más allá de la aprobación del texto. Las demandas sociales dan una dimensión concreta a estos debates. Al Bina, de 17 de noviembre de 2026, informa de los intercambios de Mohammad Haidar sobre las prestaciones por terminación del servicio y las contribuciones de las empresas afectadas por el desastre en Nabatiyah. El ministro promete un estudio legal, preservando al mismo tiempo los recursos de la seguridad social. El mismo día anuncia una movilización de transporte por carretera el 25 de noviembre, a petición de Bassam Tleiss. Los sindicatos denuncian la demora en la ayuda prometida y la competencia por el transporte ilegal. En Zekrit, Al Joumhouria del 17 de noviembre de 2026 da la palabra al alcalde Adib Morcos. Describe un ahorro municipal absorbido por la crisis, en respuesta a las necesidades de carreteras, iluminación y gestión de residuos. El camino hacia Nahr el-Kalb es una de sus prioridades, con el fortalecimiento de los recursos humanos y un futuro edificio municipal.

Citas y discursos de figuras políticas: de compromisos de soberanía a requisitos de resultados Retiro, verificación y autoridad del Estado Las declaraciones de Nawaf Salam dan un lugar central para compromisos verificables. Al Joumhouria del 17 de noviembre de 2026 reporta su entrevista con Mike Waltz en el Grand Sérail. El Primer Ministro hace un llamamiento para que la reciprocidad y los progresos graduales produzcan resultados concretos. Su objetivo es dos movimientos paralelos: el retiro y la ampliación de la autoridad del Estado por Israel. Pide un mecanismo creíble para verificar las obligaciones de ambas partes. Salam también pide una presencia internacional bajo el mandato del Consejo de Seguridad, cuyo mandato incluye la observación, transmisión de informes y apoyo al ejército. Su objetivo declarado va más allá de la gestión de incidentes: exige un arreglo que restablezca la soberanía libanesa. Nabih Berri insiste más en compromisos incumplidos. Un Nahar del 17 de noviembre de 2026 publicó sus respuestas después de la reunión americana. El Presidente del Parlamento reafirma su compromiso con la resolución 1701, en la continuidad del armisticio de 1949 y la resolución 425. Destaca la destrucción, ocupación y obstrucción del regreso de los habitantes. Presenta estos elementos como obstáculos para el despliegue de instituciones libanesas. Su oposición al Acuerdo Marco sigue siendo explícita. Preguntado sobre posibles sanciones estadounidenses, ha estado respondiendo a tales amenazas durante años. Esta reacción expresa la continuación de su posición, sin anunciar una nueva medida contra él. Joseph Aoun combina las responsabilidades de seguridad con la reconstrucción institucional. Al Joumhouria del 17 de noviembre de 2026 informa al Banco Mundial: las dificultades del país son el resultado de décadas de mala gestión, corrupción y desequilibrios. Su corrección requiere un esfuerzo prolongado. El Presidente citó reformas financieras, bancarias, administrativas y judiciales. Ad Diyar, el 17 de noviembre de 2026, también asume su defensa de la digitalización para simplificar los procedimientos y reducir las oportunidades de corrupción. En el registro militar, Al Bina, de 17 de noviembre de 2026, informa que Rodolphe Haykal presenta uniforme como remedio para todos los ciudadanos. En Abdullah, afirma que el ejército actúa para que las decisiones del Estado tengan éxito, mientras exige el retiro israelí. Diálogo interno y responsabilidad pública An Nahar del 17 de noviembre de 2026 reporta la oferta de diálogo de Hassan Fadllallah. Hezbollah MP dice que quiere responder positivamente a acciones positivas, incluyendo opositores políticos. Sin embargo, invoca la Constitución y el acuerdo de Taif para definir el marco aceptable. Al Bina, de 17 de noviembre de 2026, plantea una objeción más directa de Ali Fayad al acuerdo marco. El orador pide que no se le dé un alcance internacional y considera que socava los intereses del Líbano. Estas cuotas permanecen con el Miembro. Hassan Ezzeddine defiende la resistencia, critica los resultados de las negociaciones y pide un acuerdo interno. La apertura del diálogo va acompañada del mantenimiento de las principales exigencias del partido. Las intervenciones en el extranjero prolongan estas posiciones nacionales. Al Sharq del 17 de noviembre de 2026 informa las palabras de Ghassan Salamé en la cumbre de la Francofonía en Phnom Penh. El Ministro rechaza una paz alcanzada a expensas de la soberanía y la integridad territorial. También se opone a las zonas de seguridad impuestas al Líbano. En Ad Diyar, de 17 de noviembre de 2026, Mohammad Bagher Ghalibaf afirma, en su llamamiento a Nabih Berri, que la calma regional depende del fin de la guerra en el Líbano. Así pues, el Presidente del Parlamento iraní mantiene al expediente libanés en su presentación de los debates regionales. Berri respondió recordando el retiro y la resolución 1701 de Israel. En Ad Diyar, de 17 de noviembre de 2026, Fadi Makki propone medir la reforma por la confianza y satisfacción de los ciudadanos. Combina sus derechos con obligaciones: respeto a las normas, pago de las sumas debidas y denegación de la corrupción. Su proyecto incluye enfoques simplificados y mecanismos de presentación de informes seguros. Al Bina, de 17 de noviembre de 2026, reporta otra búsqueda de equilibrio en Mohammad Haidar. El Ministro promete estudiar el alivio de las cargas de las empresas afectadas por desastres, preservando al mismo tiempo la seguridad social. Bassam Tleiss presenta la ayuda para el transporte como medio de mantener los aranceles para los usuarios. Adib Morcos, en Al Joumhouria del 17 de noviembre de 2026, recuerda finalmente la brecha entre las necesidades municipales y los recursos. Estas intervenciones abarcan distintas esferas, pero todas requieren una traducción concreta de los compromisos públicos.

Diplomacia: el Líbano busca garantías internacionales y asociaciones operacionales Las consultas sobre la presencia internacional siguen abiertas La visita de Mike Waltz abre una nueva fase de consultas sobre el Sur. Un Nahar del 17 de noviembre de 2026 señala que el representante estadounidense no presenta una fórmula final. Es transmitir sus comentarios a Washington y continuar los intercambios en Nueva York. El diario enfatiza el papel de Francia en la preparación del texto discutido en el Consejo de Seguridad. Las declaraciones de los Estados Unidos mantienen la referencia a la resolución 1701, con la posibilidad de enmiendas. También se refieren a elementos del diálogo tripartito. Las autoridades libanesas tratan de mantener la cobertura internacional y evitar un vacío de seguridad durante esta transición. Al Joumhouria del 17 de noviembre de 2026 describe un enfoque exploratorio. Según sus fuentes oficiales, el modelo de la fuerza presente en Sinaí no se propuso formalmente durante las entrevistas. Ad Diyar, en la misma fecha, da más espacio a la hipótesis de una fuerza multinacional en algunos de sus análisis. Sin embargo, otros artículos subrayan la falta de una propuesta completa. An Nahar also refers to a limited surveillance presence. Estas historias cubren varias pistas, no un proyecto común ya adoptado. El mandato, el mando y la fuerza siguen siendo objeto de debate. Entre las capacidades mencionadas figuran las funciones de remoción de minas, apoyo humanitario y apoyo marítimo. El otro punto central son las condiciones para la retirada israelí. Al Joumhouria del 17 de noviembre de 2026 informa de la solicitud de Nawaf Salam de un calendario y verificación de compromisos. Joseph Aoun describe las violaciones que impiden su aplicación. Nabih Berri insiste en la destrucción y el regreso de los habitantes. En Ad Diyar del 17 de noviembre de 2026, el ex Embajador Riad Tabbara cree que Washington quiere dirigir los aspectos políticos y de seguridad del proceso. Sin embargo, se pregunta qué concesiones obtendrá de Israel. Al Bina, de 17 de noviembre de 2026, informa sobre las preocupaciones de las fuentes cercanas a Berri: temen que un nuevo acuerdo estabilice la ocupación en lugar de terminarla. Por consiguiente, la redacción de las obligaciones sigue siendo una cuestión importante. Asociados regionales en los programas de reconstrucción Un Nahar del 17 de noviembre de 2026 presenta la visita de Yazid bin Farhane como confirmación del apoyo saudí a las instituciones. El diario destaca el apoyo a Joseph Aoun, Nawaf Salam y el ejército, así como la importancia reconocida por Nabih Berri. Esta lectura difiere de las reportadas por algunas fuentes en Al Bina y Ad Diyar, que acercan el viaje a la visita de Bilal Erdogan. Por el contrario, An Nahar insiste en un enfoque que Riyadh no presenta como respuesta a iniciativas turcas o cataríes. Qatar aparece en particular en el archivo eléctrico. Al Joumhouria, de 17 de noviembre de 2026, se refiere a nuevas discusiones técnicas, sin anunciar contratos definitivamente concluidos. Al Joumhouria y Ad Diyar, de 17 de noviembre de 2026, también informan de la entrevista telefónica entre Berri y Mohammad Bagher Ghalibaf. El Presidente del Parlamento iraní vincula el regreso a la calma regional al final de la guerra en el Líbano. Berri recuerda el requisito de retirada israelí. En el lado sirio, Ad Diyar del 17 de noviembre de 2026 examina la visita de Ahmad Hajjar a Damasco. According to the political sources cited, it concerns borders, smuggling, detainees and judicial cooperation. El periódico se refiere a las solicitudes sirias de cifras relacionadas con el antiguo poder. Afirma que los interlocutores libaneses recordaron las limitaciones judiciales que rodeaban estos casos. Por lo tanto, las discusiones de seguridad no valen la pena anunciar descuentos. La cooperación económica ocupa otro lugar importante. Ad Diyar y Al Joumhouria del 17 de noviembre de 2026 relatan la visita de Anna Bjerde y el Banco Mundial. La reconstrucción, la energía, la agricultura, los servicios públicos y la protección social están incluidos en el comercio. Los funcionarios libaneses están pidiendo proyectos más rápidos, mientras que el Banco está trabajando en un nuevo marco de asociación. En An Nahar del 17 de noviembre de 2026, Nassif Hitti defiende la coordinación entre la diplomacia oficial, las empresas y la diáspora. El ex Ministro subraya el potencial de las redes de expatriados para desarrollar inversiones e intercambios. Su foro propone un método más que un nuevo programa. Se centra en la preparación y supervisión de proyectos, más allá de las declaraciones de apoyo que acompañan las visitas diplomáticas.

Política internacional: varios frentes combinan presión militar y negociación

En Jurf al-Sakhr, el control del territorio cruza el petróleo

Al Arabi Al Jadid, Al Quds Al Arabi y Asharq Al Awsat, de 17 de noviembre, dedican un lugar importante al brazo de hierro entre el gobierno iraquí y el Kataëb Hezbollah. Los artículos describen el fortalecimiento de las fuerzas regulares alrededor de Jurf al-Sakhr y los pasos para obtener el retiro del grupo. El Gobierno invoca una investigación sobre las desviaciones de petróleo y las instalaciones de tráfico. La facción niega estas acusaciones y presenta las presiones como un intento de desarme.

En Asharq Al Awsat, de 17 de noviembre, el archivo incluye desvíos de oleoductos, refinerías y depósitos bajo investigación. La mediación política continúa junto con los preparativos de seguridad. Al Arabi Al Jadid también destaca la cuestión del regreso de los habitantes desplazados. El control de un territorio, la protección de la infraestructura y las condiciones para el regreso de las familias se encuentran en el mismo enfrentamiento. El Hezbollah Kataeb iraquí no está confundido con Hezbollah libanés.

Siria aparece a través de la ocupación del Sur y nuevas inversiones

Asharq Al Awsat, de 17 de noviembre, reanudó una investigación sobre los críticos militares israelíes de la presencia de su ejército en el sur de Siria. Oficiales anónimos y reservistas describen controles, búsquedas y restricciones que afectan a los residentes. El periódico reporta diferencias sobre la utilidad de estas operaciones y sobre las posibilidades de un acuerdo de seguridad con Damasco. Estos testimonios se presentan como evaluaciones internas, no como cambio oficial en la doctrina israelí.

An Nahar International of 17 November addresses Syria from an economic and diplomatic perspective. Sus páginas examinan los intereses franceses y turcos en la costa y alrededor de la infraestructura portuaria. El desarrollo de terminales, redes y acceso comercial es parte de la búsqueda de socios para la reconstrucción. Los proyectos económicos también dan a los Estados interesados una presencia política sostenible. La revista distingue entre las ambiciones mostradas y las operaciones que ya tienen un marco contractual.

Gaza: Los periódicos describen una crisis prolongada de refugio y cuidado

Al Quds Al Arabi del 17 de noviembre reúne varias alertas sobre las necesidades de refugio antes del invierno. Las organizaciones citaron la falta de tiendas de campaña, lonas y equipo para dormir. Los informes diarios sobre los obstáculos a la ayuda y los llamamientos de gobiernos extranjeros para facilitar las entregas. Los volúmenes anunciados en un punto de entrada no describen automáticamente lo que se distribuyó a las familias. Así pues, el informe también sigue las limitaciones que separan la llegada de las mercancías de su uso.

Al Arabi Al Jadid del 17 de noviembre se centra en personas con diabetes y escasez de insulina. Los cuidadores describen las dificultades de suministro, conservación y seguimiento, que son particularmente onerosas para los niños. El dossier combina medicamentos con los medios necesarios para su administración: dispositivos de inyección, acceso frío y regular a un equipo médico. Describe una emergencia de continuidad de la atención más allá de la disponibilidad única de un producto.

La educación y la infraestructura amplían la lectura internacional

Asharq Al Awsat del 17 de noviembre vuelve a la disminución de la recepción de estudiantes extranjeros en los Estados Unidos. El periódico reúne una encuesta de fondo y los datos anuales de Open Doors. Sus períodos y poblaciones difieren: los nuevos participantes en un semestre no representan a todos los estudiantes internacionales en un año universitario. Estas instituciones y organizaciones profesionales están preocupadas por los efectos en sus recursos, investigación y empleos asociados.

An Nahar International and Al Arabi Al Jadid of 17 November also analyse the disruptions of American air transport. Vinculan el reciente desglose a vulnerabilidades de comunicaciones y programas de modernización del control del tráfico aéreo. Las consecuencias son más largas que la interrupción inicial, ya que las aeronaves y la tripulación ya no están en los lugares previstos. Estos registros describen la dependencia de un servicio público vital en redes técnicas cuya renovación lleva varios años.

Economía: tensión fiscal, de suministro y de combustible de ingresos

Bancos y Finanzas se oponen a ejercicios de crisis

Al Bina, Ad Diyar, Al Sharq y An Nahar, de 17 de noviembre, informan de la decisión de la Asociación de Bancos del Líbano de lanzar una huelga de advertencia cada miércoles. El primer día anunciado es el 18 de noviembre. La asociación solicita la retirada del enfoque del Departamento de Finanzas para los rendimientos fiscales de 2020 a 2024. También pidió que se corrigieran las disposiciones impugnadas, en particular en el contexto de los debates presupuestarios.

El desacuerdo se refiere a dos series de escritos. Los bancos sostienen que las diferencias de tipos de cambio son el resultado de las revaluaciones contables y no de los beneficios obtenidos. También impugnan la reincorporación de disposiciones sobre bonos del euro sobre la base imponible. Según su argumento, estas disposiciones abarcan las pérdidas relacionadas con el incumplimiento soberano. Por lo tanto, el debate se centra en la traducción fiscal de cuentas profundamente alteradas por la depreciación de la libra y la crisis de la deuda.

Ad Diyar, de 17 de noviembre, establece la respuesta del ministerio. Este último invoca las normas aplicables y una opinión de la Comisión sobre legislación y consulta. Recordó que el plazo de corrección se había prorrogado hasta el 15 de diciembre, a petición de la asociación. Mantiene la posibilidad de reuniones técnicas, al tiempo que rechaza que las perturbaciones impuestas a los ciudadanos se conviertan en un instrumento de presión. El Ministerio también impugna la idea de que la defensa de los depositantes puede eximir a un sector de sus obligaciones fiscales.

Asharq Al Awsat el 17 de noviembre presenta una estimación de $600 millones asignados a los bancos para los gravámenes disputados. Esta evaluación expresa su lectura del archivo. No constituye una cantidad establecida definitivamente por una decisión conjunta. El consejo de la asociación también mantendrá la posibilidad de suspender, cancelar o apretar el movimiento. Los comunicados de prensa en los periódicos no detallan el funcionamiento de cada agencia y servicio durante la huelga.

Transporte por carretera: la asistencia a los conductores sigue siendo el centro del conflicto

Al Akhbar, de 17 de noviembre, vuelve a la ayuda prometida a los conductores públicos. El periódico menciona un esquema de 12 millones de libras al mes durante tres meses, a cambio de la observancia de los aranceles oficiales. Describe el camino parlamentario del proyecto y su remisión al Comité de Obras Públicas. Por consiguiente, el anuncio de la ayuda y la apertura efectiva de los pagos siguen siendo separados. Este retraso explica parte de la movilización anunciada para el 25 de noviembre.

Al Liwa y Al Bina del mismo día informaron las palabras de Bassam Tleiss. El líder sindical denuncia la competencia de vehículos que operan fuera del marco legal. También pidió compromisos sobre el código de carreteras y varias categorías de transporte. Las 54.000 familias que mencionó representaban al sector en su discurso. No constituyen una lista establecida de receptores de ayuda. Es necesario anunciar las modalidades precisas de movilización.

Las importaciones vegetales deben compensar el menor suministro local

Al Akhbar, de 17 de noviembre, describe una medida adoptada después de la congelación de la Bekaa. La Decisión agrícola 603/1 abre temporalmente ciertas importaciones sin autorización previa. El periódico cita tomates, pepinos, pepinos armenios, calabacín y calabacín por un período del 15 al 30 de noviembre. Otros productos tienen ventanas diferentes. La medida tiene por objeto aumentar las cantidades disponibles después de pérdidas de cultivos locales.

El diario reporta altos precios para algunas verduras, incluyendo calabacín. Presenta la posición del Ministro Nizar Hani, que está a la espera de un efecto de las nuevas llegadas a suministros. Sin embargo, la autorización de importación no significa que todos los envíos ya estén en el mercado. El debate también planteó dos preocupaciones: limitar el costo a los hogares y preservar a los productores cuyos cultivos habían sido destruidos.

Electricidad: las negociaciones de Qatar cubren los ingresos y las centrales eléctricas

Al Arabi Al Jadid, de 17 de noviembre, detalla las propuestas energéticas discutidas con Qatar. En Deir Ammar y Zahrani se mencionan dos plantas de gas de 825 megavatios. El periódico también describe un suministro de gas natural licuado de 20 años, una unidad flotante de almacenamiento y regasificación y capacidad renovable. Estos elementos pertenecen a la oferta examinada. Los informes diarios de que aún no se ha anunciado un acuerdo firmado final.

La fórmula propuesta se basa en la construcción, operación y transferencia de instalaciones. Limitaría la financiación inicial del Tesoro. Por otra parte, los precios, las garantías financieras y la recaudación de facturas siguen siendo el centro de las negociaciones. Al Arabi Al Jadid recordó la aprobación del plan eléctrico en el Consejo de Ministros el 13 de noviembre y el mandato dado a Joe Saddi de continuar las deliberaciones. La capacidad anunciada del equipo no describe una producción inmediatamente disponible.

Las contribuciones presupuestarias y sociales plantean la cuestión de los compromisos públicos

Ad Diyar y Al Liwa del 17 de noviembre vuelven a la labor del Comité de Finanzas y Presupuesto. Ibrahim Kanaan pidió una visión consolidada de los costos asociados con las consecuencias de la guerra. La financiación del Consejo del Sur no es suficiente para medir las intervenciones en materia de salud, asuntos sociales o obras públicas. El comité también pide listas de préstamos y donaciones, así como documentos contables para conciliar las previsiones con las cantidades efectivas gastadas.

Al Bina y Al Sharq del mismo día comunicaron las peticiones de los comerciantes de Nabatiyah al Ministro de Trabajo, Mohammad Haidar. Las empresas que han sido destruidas o obligadas a suspender su negocio requieren contribuciones del CNSS. En particular, requieren plazos y penas excepcionales. El Ministro anuncia una revisión legal preservando los recursos del fondo. Estas medidas aún no son una exención o un calendario adoptado.

Justicia: Libertad de prensa y garantías procesales en debate

The disputed articles of the Media Act

An Nahar of 17 November examines criticism of several provisions of the Media Act. El periódico da la palabra al jurista Jihad Ismaïl, que discute en particular la imprecisión de la incriminación sobre información falsa y dañina. El debate es sobre cómo una reforma presentada como protección puede mantener el riesgo de enjuiciamiento. También afecta la relación entre el nuevo régimen, el Código Penal y la jurisdicción de diferentes jurisdicciones.

El mismo artículo se refiere a una propuesta de diez Miembros relativa a los artículos 104, 105 y 114. Ibrahim Mneimné declara que aún no se han convocado reuniones de comités para su examen. La revista distingue así el texto actual de los cambios solicitados. Las críticas de abogados y funcionarios electos describen los efectos que temen o las garantías que quieren fortalecer. No constituyen una anulación de las disposiciones impugnadas.

Auditoría de los beneficiarios de las subvenciones vuelve al programa financiero

Al Bina y Al Sharq del 17 de noviembre informan de una reunión entre Tony Frangié y Yassine Jaber. Los intercambios incluyen la auditoría de los beneficiarios de la ayuda financiera pública. The newspapers recall a legislative approach dating back to 2021 and refer to the cooperation of Finance with the Bank of Lebanon. El Ministro presentó una labor de auditoría y una relación con la justicia. Las actas no revelan ninguna conclusión que implique una empresa determinada.

La cuestión es la transición entre los mecanismos de ayuda, la identificación de los beneficiarios y el examen de su utilización. El regreso de los depósitos y la reorganización financiera constituyen el marco político de la reunión. No deben confundirse con los resultados de una investigación. The advertisements reported concern checks, not convictions or recoveryies.

En Israel, las demandas de investigación se multiplican después de las revelaciones electorales

Al Arabi Al Jadid y Al Quds Al Arabi del 17 de noviembre recapturan sospechas sobre los arrestos de activistas de Raam el día de las elecciones. The articles report requests for investigation by officials of Arab formations. Cuestionan el origen de la información transmitida a la policía y los supuestos vínculos de algunos interlocutores con la oficina de Benjamin Netanyahu. The charges concern the possible use of services for political purposes.

Al Quds Al Arabi también reporta la respuesta de un abogado que uno de los hombres mencionados había dejado su oficina y actuado en privado. La oficina del Primer Ministro discute la existencia de una operación para distorsionar las elecciones. Por lo tanto, las solicitudes de reconocimiento y comisión de la policía deben distinguirse de un dictamen judicial. La liberación de las personas detenidas y la crítica de la solidez del caso alimentan la controversia, sin dejar de demostrar todas las acusaciones políticas.

En Siria, la conciliación plantea la cuestión del consentimiento

Al Quds Al Arabi de 17 de noviembre dedica un archivo a los consejos de conciliación sirios. Sus funcionarios presentan este trabajo como complemento de un sistema de justicia abarrotado. Destacan el carácter voluntario de los acuerdos, la posibilidad de retirarse y su validación judicial. También argumentan que la conciliación no puede suprimir la acción pública. Estas garantías son centrales al modelo que defienden.

Sin embargo, el diario examina los riesgos de presión sobre las partes más débiles. Un procedimiento rápido no ofrece las mismas protecciones si una familia, un grupo local o un actor poderoso impone el acuerdo. El debate es sobre cómo verificar el consentimiento, el lugar del juez y la aplicabilidad de los arreglos. Por lo tanto, no es sólo una oposición entre la justicia oficial y las soluciones locales.

Sociedad: servicios consulares, ciudades y protección del niño

El pasaporte biométrico se acerca al Líbano de los Emiratos

Al Sharq, Ad Diyar y An Nahar del 17 de noviembre reimprimieron el comunicado de la Policía General de Seguridad sobre solicitudes de pasaporte biométrico en Abu Dhabi. La recepción comenzó en la Embajada del Líbano el lunes 16 de noviembre. El Consulado General en Dubai debe ofrecer el mismo servicio más adelante esta semana. La apertura efectiva de la primera ventana y el calendario anunciado para el segundo son dos pasos distintos.

La administración presenta esta evolución como un componente del despliegue gradual de sus servicios en las representaciones diplomáticas. El objetivo es reducir los viajes para los expatriados. La información publicada en los periódicos no da un solo arancel, plazo o lista de documentos aplicables a todas las situaciones. Se establece la apertura de un servicio de recepción de solicitudes, no la entrega inmediata de documentos.

En Zekrit, los proyectos municipales siguen estando limitados por la crisis financiera

Al Joumhouria del 17 de noviembre publica una entrevista con el alcalde de Zekrit, Adib Morcos. Explicó que los ahorros para un edificio municipal se habían visto afectados por la crisis financiera. El municipio sigue alquilando sus locales. Sus proyectos se dividen entre el fortalecimiento de carreteras, iluminación, residuos, equipos y servicios. El camino de Zekrit a Nahr al-Kalb ocupa un lugar importante en esta presentación de necesidades.

El alcalde describe un esfuerzo para recaudar ingresos y controlar los gastos. El edificio sigue siendo un objetivo para los años restantes del mandato, no un proyecto con financiación anunciada. La entrevista muestra cómo un proyecto de patrimonio puede permanecer bloqueado a medida que continúan las tareas ordinarias. Las necesidades de tráfico, seguridad y mantenimiento absorben recursos en un contexto en que las economías creadas anteriormente ya no desempeñan su papel.

Trípoli busca una respuesta a las ocupaciones espaciales públicas

Nida Al Watan, de 17 de noviembre, dedicó un informe al sector Tal en Trípoli. El diario describe las dificultades de estacionamiento y ocupación de las aceras o lugares por tiendas y guardias informales. También mira la destrucción de los metros del parque durante los eventos de 2019. Los testimonios expresan una molestia diaria para los residentes, visitantes y comerciantes.

El municipio afirma que se ha completado y enviado un estudio a la autoridad de tráfico. La revista no da un calendario firme para la ejecución. Por lo tanto, la preparación y puesta en marcha de un dispositivo siguen siendo independientes. El archivo cubre tanto la organización del espacio público como el pago de estacionamiento. El caminar y el acceso a tiendas también forman parte de las necesidades descritas.

La protección de los niños es parte de un compromiso interministerial

Al Liwa, de 17 de noviembre, informó de la participación de una delegación libanesa dirigida por Haneen Sayed en la Conferencia Ministerial de Manila sobre la Violencia contra los Niños. Los asuntos sociales, la salud, la educación y otros actores participan en este proceso. El diario también se refiere al papel de la sociedad civil y los jóvenes en las consultas. La violencia física, los riesgos digitales y el acceso a los servicios requieren medidas que excedan de una sola administración.

El periódico presenta el trabajo preparatorio como búsqueda de compromisos nacionales. Su aplicación requiere servicios, profesionales y recursos. La participación en una conferencia por sí sola no describe la cobertura efectiva de todos los niños. El expediente se suma a las cuestiones relativas a la presentación de informes, la atención y la cooperación entre la justicia, las escuelas y los centros de salud.

Los terremotos en el Sur están sujetos a una lectura científica cuidadosa

Nida Al Watan del 17 de noviembre preguntó al geólogo Tony Nemer acerca de los terremotos reportados en el Sur. The expert examines the rapprochements made with previous high explosions. Los diarios señalan que ningún vínculo causal está demostrado por la mera sucesión de acontecimientos. También recuerda que un pequeño temblor no permite un pronóstico grande. El análisis requiere comparar las señales y la actividad de fondo, en lugar de deducir un escenario de sensación local.

Cultura: libros, archivos y escenas se reúnen en Beirut

Un siglo de literatura juvenil en Dar el Nimer

Al Arabi Al Jadid del 17 de noviembre anuncia la exposición dedicada a cien años de historias infantiles en Líbano. Está previsto que se celebre en Dar al-Nimer, Beirut, del 19 al 29 de noviembre. El periódico evoca más de doscientas historias y un trabajo de documentación sobre escritura, ilustración y publicación. La evolución del lugar del niño en la sociedad es uno de los hijos de este viaje.

El proyecto combina la historia de los libros con la de sus públicos. Las formas gráficas, los temas y los modos de publicación cambian con generaciones. La prensa también anuncia una visita para niños, acompañada de una historia. La exposición está destinada no sólo a lectores sino también a familias, maestros y profesionales de la publicación. No se limita a un homenaje abstracto a la lectura: recoge un material que permite comparar las representaciones de la infancia.

Los Rencontres chorégraphiques crearon una reunión de baile

Al Quds Al Arabi el 17 de noviembre informa sobre la apertura de las Reuniones Coreográficas de Beirut en el Teatro Al Madina. El espectáculo « La Bas », de Selim Ben Safia, fue interpretado sin su música. El periódico informa que un problema de transporte de un violonchelo barroco impidió la llegada del músico. Las cuatro bailarinas mantuvieron la actuación. Este episodio da al informe un tono particular, sin simplemente resumir el proyecto del festival.

Bassam Abu Diab presenta un programa que combina talleres, creaciones y artistas de varios países. El diario cita las participaciones árabes, europeas y otras regionales. Varios espacios beyrouthin son el anfitrión de las reuniones hasta finales de noviembre. El trabajo actual también se centra en la creación de vínculos entre artistas y el acompañamiento de piezas en desarrollo. Los Rencontres buscan así establecer una continuidad entre la formación, la investigación y la presentación al público.

Los archivos de Beirut circulan en Londres

Al Arabi Al Jadid el 17 de noviembre presenta el Festival de Palestina de Londres, celebrado del 13 al 27 de noviembre. Entre las obras mencionadas está « Do You Love Me », de Lana Daher. La película pasa por setenta años de la memoria visual de Beirut de películas, documentos familiares y fotografías. El diario pone esta propuesta en un programa donde los archivos e historias personales ocupan un lugar importante.

Este asunto no le dice a la ciudad desde un solo punto de vista. Las imágenes guardadas por las familias son similares a las del cine y la vida pública. El periódico subraya así el papel de los archivos en la transmisión de una historia urbana a través de conflictos y desplazamientos. La presencia de la película en un festival de Londres también pone este trabajo en contacto con un público lejos del Líbano, por lo que las imágenes pueden ser un enlace con la ciudad.

Las páginas literarias dan paso a los autores libaneses

Al Arabi Al Jadid, de 17 de noviembre, señala las memorias culturales de Ahmad Ali al-Zein, publicadas por Hachette Antoine. La infancia en Akkar, Beirut durante la guerra y las ciudades del exilio conforman la ruta presentada. El libro revela varias figuras de la vida intelectual y artística. El registro enfatiza la relación entre escritura, memoria, pérdida y creación. Da acceso al proyecto del autor, sin constituir una lectura exhaustiva del libro.

El mismo tema presenta una obra de Ali Nasr sobre el arte de la narrativa en Gibran Khalil Gibran. El investigador examina en particular las dimensiones culturales y críticas de sus textos. Al Joumhouria, de 17 de noviembre, está interesado en una obra de Chadi Mansour sobre transformaciones de izquierda. La crítica atraviesa tensiones entre la justicia social, la libertad, la organización política y la evolución de los círculos populares. Estos títulos amplían las páginas culturales más allá del calendario del espectáculo.

Reuniones en torno a lugares de cultura y memoria

Al Akhbar el 17 de noviembre anuncia una noche de apoyo en Espace Al Madina el 19 de noviembre, en Tilt33, en Hamra. La misma agenda menciona una reunión sobre museos, memoria e identidad, el 20 de noviembre en Beit Beirut. El 24 de noviembre se anunció en la Biblioteca Municipal de Monnot una breve sesión de cine de estudiantes de la Universidad Libanesa. Las tres reuniones movilizan diferentes formas: reunión, debate y proyección.

Al Quds Al Arabi, del 17 de noviembre, finalmente reporta un homenaje organizado a Saida al poeta Moustapha Sbayti. Al Safir High School y Al Manara Cultural Gathering están entre los organizadores mencionados anteriormente. La reunión reúne a sus familiares, familiares y actores educativos y culturales. Un documental dedicado a su viaje acompaña el homenaje. Esta noticia local complementa los festivales y publicaciones literarias del día.

Deporte: el olympismo libanés busca una salida de la crisis, la diáspora alimenta el fútbol

Anuncio de acuerdo después de varios meses de conflicto

Nida Al Watan y Al Liwa del 17 de noviembre informan de un anuncio del Ministerio de Juventud y Deportes sobre la crisis olímpica. El departamento presenta un acuerdo alcanzado bajo la mediación de Qatar como una salida del conflicto. El restablecimiento de la gobernanza de conformidad con la Carta Olímpica y la unidad de la institución figuran entre los objetivos establecidos. Los periódicos colocan esto en las tensiones entre los equipos de liderazgo.

Al Liwa también reporta reservas de fuentes vinculadas a uno de los campamentos. Por consiguiente, el anuncio de un acuerdo y el establecimiento efectivo de los órganos siguen siendo dos pasos. El tema se refiere a las relaciones del Líbano con los organismos internacionales, pero también a la representación de sus federaciones. Los artículos del día no permiten presentar una nueva composición como instalado permanentemente.

Tres rutas entre varios países y una selección

Al Akhbar, de 17 de noviembre, dedicó un expediente a Reda Khadra, Sami Merhej y João Gabriel Makhlouf. Sus trayectorias cruzan Alemania, Colombia y Brasil. El diario recoge sus vínculos con el Líbano, sus vínculos familiares y las motivaciones de su elección deportiva. El archivo está menos interesado en un resultado que en cómo una selección puede reunir a los jugadores entrenados en diferentes ambientes.

Estas historias dan una dimensión personal al reclutamiento de la diáspora. Los enlaces transmitidos por padres o abuelos son similares a las perspectivas de carrera y la experiencia de campeonatos extranjeros. El periódico distingue los caminos de cada jugador. No son un modelo único de retorno. Algunos descubren más directamente un país que ya ocupaba un lugar importante en la historia familiar.

Bassora y otras disciplinas libanesas

Nida Al Watan y Al Liwa, de 17 de noviembre, anuncian el nombramiento de la selección contra Palestina en Bassora. El partido sigue el sorteo contra Iraq en el torneo amistoso. Los comentarios de Madjid Bougherra reportados por la prensa enfatizan el progreso del grupo y la evaluación de opciones de juego. Las ediciones de la mañana aparecen antes del resultado de la reunión del día.

Nida Al Watan del 17 de noviembre también gana veinticuatro medallas de la delegación libanesa en el Campeonato Mundial Muay-Thai en Olympia: seis en oro, ocho en plata y diez en bronce. El diario también menciona concursos nacionales de karate. Al Sharq del mismo día vuelve a los preparativos del maratón de Beirut, anunciado el 29 de noviembre. Esta noticia da lugar a disciplinas y eventos que no se limitan al calendario de fútbol.

Tecnología: datos, infraestructura y usos públicos objeto de examen

Reconocimiento facial y responsabilidad de proveedores

Al Quds Al Arabi, de 17 de noviembre, reanuda una encuesta dedicada a la transferencia de millones de fotografías palestinas a la infraestructura amazónica. El diario describe un proyecto para utilizar el reconocimiento facial y coloca el archivo en las relaciones entre las empresas tecnológicas y las autoridades israelíes. El almacenamiento de imágenes, pruebas de software y despliegue operativo no abarcan los mismos actos. El artículo no establece el uso preciso de cada fotografía.

El tema es sobre el viaje de datos: quién lo recoge, quién lo mantiene, para qué fines se procesa y quién puede acceder a él. El periódico aborda estas cuestiones a través de la encuesta que reanuda. No presenta una decisión judicial sobre la responsabilidad de las empresas interesadas. Los esquemas de reconocimiento aquí se convierten en un objeto político y jurídico, más allá del único desempeño técnico anunciado.

La inteligencia artificial también aumenta la dependencia de las redes

Al Quds Al Arabi, de 17 de noviembre, informó de las preocupaciones expresadas sobre la inteligencia artificial en el sector bancario. Los riesgos mencionados incluyen ataques cibernéticos, manipulación y dependencia de un pequeño número de proveedores. La concentración de servicios puede convertir una dificultad técnica en un problema que afecta a varias instituciones. Por lo tanto, el dossier vincula la innovación con la organización de las infraestructuras que lo hacen posible.

El mismo periódico examina las discusiones de la COP31 sobre energía y agua consumidas por estas tecnologías. Las herramientas digitales pueden ayudar a procesar datos climáticos o mejorar ciertos procesos. Sin embargo, su funcionamiento requiere centros de computación, electricidad y refrigeración. Los debates reportados son sobre cómo medir estos costos y los beneficios esperados, en lugar de considerar cualquier uso de la inteligencia artificial como automáticamente favorable al clima.

Los servicios públicos digitales siguen vinculados a la reforma procesal

Ad Diyar del 17 de noviembre da a la transformación digital un lugar importante en la entrevista de Fadi Makki sobre la reforma administrativa. El Ministro vincula la digitalización con la simplificación de los procedimientos, el intercambio de información y la reducción de los contactos innecesarios. También aboga por una separación más clara entre las funciones reglamentarias y de ejecución. Por lo tanto, el programa descrito no se limita a sustituir un formulario de papel por una pantalla.

En las páginas internacionales de An Nahar el 17 de noviembre, las dificultades del transporte aéreo americano muestran otra cara de esta dependencia. Las redes antiguas deben ser reemplazadas sin interrumpir un servicio continuo. Las interfaces entre equipos, operadores y centros de control complican el calendario. Por lo tanto, el progreso digital parece ser un medio de hacer más fiable el servicio y como un sitio cuyas transiciones deben ser organizadas.

Personas: escenas internacionales y televisión movilizan artistas libaneses

Ragheb Alama distingue concierto público y actuaciones privadas

Al Quds Al Arabi, de 17 de noviembre, informa del concierto público de Ragheb Alama en el Centro Cultural Atatürk de Estambul. El cantante presenta esta escena como un primer público en la ciudad. However, he recalls that he has already provided private services in Turkey, notably in Bodrum and Antalya. El diario describe los intercambios con el público y la presencia de una bandera libanesa entregada por un espectador.

Ragheb Alama también expresó el deseo de colaborar con un artista turco. Se presenta como una forma de reunir a directorios y audiencias. Este proyecto es una intención expresada, no un dúo cuya grabación y producción se anunciarían. La historia destaca la circulación regional de la canción libanesa y el lugar de sus artistas en escenas internacionales.

El regreso de la danza televisiva eleva lecturas opuestas

Nida Al Watan y Al Akhbar del 17 de noviembre recapturan el regreso de la serie de baile MTV después de varios años de ausencia. Los presentadores y el jurado ocupan un lugar importante en ambos artículos. Nida Al Watan destaca las expectativas del espectáculo y del público, mientras que Al Akhbar desarrolla una lectura más crítica del formato y su entorno audiovisual. Estas evaluaciones pertenecen a los periódicos que las publican.

Las páginas culturales y de entretenimiento también evocan las condiciones para la radiodifusión, mientras que la relación entre MTV y Cablevision permanece tensa. Las cuestiones de acceso al programa y la financiación del contenido se refieren a las noticias de personalidades en pantalla. Los informes de lanzamiento todavía no proporcionan un registro de toda la temporada.

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