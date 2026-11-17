CNSS anuncia 20.255 mil millones de libras por adelantado para nueve oficinas para financiar archivos de beneficios para la salud. Las decisiones adoptadas los días 3, 10 y 13 de noviembre se refieren a los asegurados ordinarios y voluntarios. Este sobre debe acelerar la resolución de las aplicaciones, según la administración. No constituye una nueva asignación individual ni un cambio en la escala. El circuito difiere de los avances concedidos a los hospitales y no establece la fecha de pago para cada caso.

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CNSS anuncia 20.255 mil millones de libras por adelantado a nueve oficinas. Los fondos deben financiar los beneficios para la salud de los asegurados ordinarios y voluntarios. El comunicado del 16 de noviembre presenta nueve decisiones adoptadas desde principios del mes por el Director General, Mohammad Karaki.

CNSS: nueve decisiones sobre beneficios para la salud

Las decisiones se refieren a las oficinas de Choueifat, Jbeil, Tyre, Amioun, Tebnine, Halba, Trípoli, Jezzine y Jounieh. Fecha del 3, 10 y 13 de noviembre de 2026. La cantidad acumulada es de £20 mil millones y £255 millones.

Estos anticipos apoyan la tramitación de las reclamaciones de las oficinas de la Caja. No constituyen un nuevo subsidio uniforme pagado a cada asegurado. La cantidad anunciada cubre toda la operación, sin indicar una cantidad idéntica para cada antena.

Los parámetros publicitarios Elemento Dispositivo anunciado Envelope libras libanesas Oficinas interesadas 9 Fechas de las decisiones 3, 10 y 13 de noviembre 2026 Asunto Registros de beneficios para la salud Personas aseguradas Planes ordinarios y voluntarios

Respuesta al aumento de la demanda

La administración de la Caja vincula este proceso con el aumento del número de expedientes archivados. She believes that increases in medical, pharmaceutical and hospital rates have encouraged insured persons to seek more benefits.

El objetivo declarado es acelerar la liquidación de las cantidades pendientes. Estas nueve decisiones no implican anunciar un nuevo calendario de reembolso. Las valoraciones anteriores explican el aumento de las solicitudes; los anticipos deben proporcionar los medios financieros necesarios para su tramitación.

Mohammad Karaki coloca la atención médica en la parte superior de las prioridades del CNSS. La administración los presenta como un elemento central de la recuperación de la institución después de las crisis que han afectado al país desde 2019, junto con los proyectos digitales.

Un circuito separado de los avances hospitalarios

El 2 de noviembre, el Fondo anunció otra operación: 351 millones de libras esterlinas para hospitales y médicos. The instalment concerned 4,416 cases of care already provided, based on three decisions of 30 October.

Los nueve avances presentados el 16 de noviembre se refieren a las oficinas del CNSS y los archivos de los asegurados. Por lo tanto, los dos anuncios responden a diferentes circuitos. Financiar una antena sola no permite la fecha de pago de cada aplicación individual.

El Fondo está tratando ahora de absorber el progreso de los casos a la vez que acelera los pagos a los titulares de políticas en las nueve oficinas interesadas.

Libanes Book Tickets, fotografía de archivo publicada en mayo de 2020. Ilustración monetaria, sin representación de un pago actual. © François el Bacha / Libnanews.

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