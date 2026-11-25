En la Cumbre de Bruselas, celebrada el 25 de noviembre, Ursula von der Leyen anunció conversaciones con cada socio de los Balcanes occidentales desde principios de 2027. El objetivo es abrir algunas partes del mercado europeo antes de la adhesión. Ya han comenzado las negociaciones sobre los desplazamientos móviles con cuatro asociados. Albania, Montenegro y Macedonia septentrional también podrían recibir hasta 338 millones de euros en reformas adicionales, dijo el Presidente de la Comisión.

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La Unión Europea abrirá conversaciones con cada uno de sus asociados en los Balcanes Occidentales a principios de 2027 para darles acceso gradual a determinados sectores del mercado único, antes de la adhesión. Ursula von der Leyen anunció el miércoles 25 de noviembre, tras una cumbre en Bruselas. El Presidente de la Comisión también mencionó 338 millones de euros en fondos adicionales que tres países podían aportar en las próximas semanas.

En los Balcanes Occidentales, negociaciones por países

Bruselas no propone un acuerdo único para toda la región. La Comisión quiere discutir con cada socio las áreas donde es posible el acercamiento y las reformas necesarias para lograrlo. La cumbre no anunció la lista de nuevos sectores interesados ni el calendario detallado de conversaciones.

El principio ya se refleja en el plan de crecimiento iniciado en 2023: abriendo gradualmente algunas partes del mercado europeo a cambio de reformas que acercan las normas de la región a las de la Unión. El Consejo Europeo afirma que esta integración sectorial es reversible y depende del cumplimiento de las condiciones establecidas. Por consiguiente, un acuerdo sobre un servicio determinado no da acceso a todo el mercado único y no establece una fecha de adhesión.

Teléfono y transferencias: dos proyectos en diferentes etapas

La Comisión se basa en dos ejemplos. Cuatro socios ya forman parte de la zona de pago única del euro, SEPA, según Ursula von der Leyen. Esta zona establece normas comunes para pagos en euros. El acceso efectivo al servicio también depende de las instituciones que participan en los arreglos de pago. La participación en el SEPA no significa que el país adopte el euro como moneda nacional.

Por telefonía, comenzaron las conversaciones en octubre con Albania, Montenegro, Macedonia septentrional y Kosovo. El objetivo es ampliar el principio de vagabundeo a los aranceles nacionales entre estos asociados y la Unión. Esta es una negociación, no una eliminación de los honorarios que entraron en vigor. Por lo tanto, los viajeros no pueden deducir del anuncio de Bruselas de que su paquete ya se aplica sin costes adicionales. También existe un acuerdo regional entre los asociados de los Balcanes Occidentales: no debe confundirse con las conversaciones sobre su comercio con la Unión.

338 millones de euros siguen vinculados a las reformas

Albania, Montenegro y Macedonia Septentrional son los tres posibles beneficiarios de los pagos mencionados el miércoles. La Comisión ha estimado que la suma total es de 338 millones de euros. No anunció su desembolso al final de la cumbre. Estos pagos forman parte del plan de crecimiento regional, con hasta 6.000 millones de euros en apoyo de reformas e inversiones.

The Commission President reported that the partners had completed 63% of the reform stages that had come to an end, compared to 38% a year earlier. El indicador abarca las medidas previstas en el plan. No da un porcentaje de preparación para la adhesión o detalles de la ejecución para cada país. Los 338 millones de euros se refieren a tres socios, no a un nuevo sobre distribuido entre todos los participantes.

Montenegro y Albania

António Costa, Presidente del Consejo Europeo, recordó que este año se había iniciado la labor de redacción del Tratado de Adhesión de Montenegro. Albania ha comenzado a cerrar los capítulos de negociación. La Comisión había presentado hojas de ruta para fijar prioridades y hitos para ambos países a principios de noviembre. La cumbre anunció una fecha de entrada en la Unión para ninguno de los dos.

El Consejo Europeo también destacó las relaciones de los barrios y la solución de controversias bilaterales. Bruselas organizó la segunda cumbre de los Balcanes UE-Occidentales del año, después de la cumbre de Tivat en Montenegro en junio. La próxima reunión anunciada el miércoles es sobre integración sectorial: los primeros diálogos individuales deben abrirse a principios de 2027.

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