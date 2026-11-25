Un camión que transportaba productos de petróleo incendió el miércoles por la noche en la carretera de circunvalación del Gran Cairo en al-Warraq, provincia de Giza. Al menos 30 personas murieron. The Prosecutor ‘s Office reported 25 injuries in a provisional count, separate from the first hospital report. Una investigación debe determinar cómo comenzó el incendio y se extendió a otros vehículos. Se están realizando pruebas de ADN para identificar a las víctimas.

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Al menos 30 personas murieron el miércoles 25 de noviembre en un incendio en la Periferia del Gran Cairo, después de que un camión que transportaba productos de petróleo se incendiara. The disaster was reported in the al-Warraq area of Giza Governorate. Las llamas llegaron a los vehículos cercanos. The prosecution opened an investigation and reported 25 injuries in a provisional assessment.

Un fuego en el periférico, sobre un túnel

El Ministerio de Salud egipcio coloca el inicio del fuego en la carretera, por encima del llamado túnel « Ten », en la zona de Imbaba. La carretera de circunvalación conecta varias áreas de la aglomeración de El Cairo. El fuego no fue declarado en el propio túnel, según la ubicación dada por el ministerio.

La Fiscalía identificó 27 vehículos, coches y motocicletas destruidos por llamas. Pidió a los expertos forenses que examinaran las huellas que quedaban en el sitio, determinaran el origen del incendio y evaluaran el daño. Quedan por establecer las circunstancias específicas del accidente. La primera evidencia conocida no permite que se asigne una responsabilidad.

Todavía no se ha identificado a las víctimas

El Ministerio de Salud anunció una evaluación inicial de 21 muertes y la llevó a 30 por la noche. His count then reported 15 wounded transferred to the hospital. La Fiscalía informó de 25 lesiones. Estas cifras proceden de hojas de balance provisionales separadas y no suman.

El Ministerio informa que 39 ambulancias participaron en el rescate. The teams evacuated injured persons to Zayed Specialised Hospital, Imbaba General Hospital and the Central Hospital of Al-Warraq. The Minister of Health, Khaled Abdel Ghaffar, asked the nearby institutions to strengthen their reception facilities.

El Presidente Abdel Fattah al-Sissi expresó sus condolencias a las familias. La Fiscalía anunció pruebas de ADN para identificar a ciertas víctimas, junto con la experiencia en el camión y otros vehículos afectados.

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