El partido Benyamin Netanyahu impugna las elecciones del 27 de octubre en el Tribunal de Distrito de Jerusalén. Los resultados certificados siguen vigentes.

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El miércoles 25 de noviembre, Likud recurrió al Tribunal de Distrito de Jerusalén para anular la votación en 120 mesas electorales y para una nueva votación en esas oficinas. The appeal concerns offices located in municipalities with an Arab majority. The request concerns part of the 27 October vote, without directly involving all the country offices. Los resultados certificados siguen en vigor hasta que una decisión los cambie.

Dos solicitudes presentadas al tribunal

La apelación, presentada por el abogado Ilan Bombach, invoca el artículo 86 de la Ley Electoral. En ausencia de una nueva votación en las 120 oficinas, Likud pidió que la medida abarcara 95 oficinas en 41 municipios. Estas 95 oficinas son una solicitud subsidiaria y no se suman a las 120.

La parte sostiene que se ha recopilado y transmitido información para hacer un seguimiento de la participación de las mesas electorales. También invocó violaciones del secreto de la votación. Estos son los argumentos del autor, no los hechos encontrados por el tribunal. Yashar, la parte de Gadi Eisenkot, acusó al Likud de negar el veredicto de la urna. Esta reacción política tampoco prejuzga el resultado del procedimiento.

La apelación no cambia la distribución de los puestos

La Comisión Electoral Central aprobó los resultados el 4 de noviembre. El Likud siguió siendo el primer grupo con 27 de los 120 asientos por delante de Yashar, que ocupó 21. El miércoles, Yashar e Israel Beituen, con siete funcionarios electos, acordaron avanzar en las discusiones de la coalición. Sus 28 asientos combinados permanecen lejos de los 61 requeridos por la mayoría. El caso ante el tribunal no añade ni retira ningún asiento en este momento.

The District Court shall sit in this case as an administrative court. Tendrá que examinar los agravios avanzados y la solicitud de repetir el voto en las oficinas interesadas. No hay decisión que ordene una nueva elección fue anunciada el miércoles por la noche.

El Knesset, una fotografía de archivo del 5 de junio de 2005. Foto Joshua Paquin / Wikimedia Commons, perspectiva corregida por Berthold Werner, encuadre y titration Libnanews.Licencia CC BY 2.0.

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