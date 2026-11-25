Los municipios flamencos confirman que se han comprometido los datos utilizados para gestionar el acceso a sus instalaciones de eliminación de desechos. El alcance varía según las redes y el balance individual queda por elaborar.

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Varios municipios flamencos confirmaron el miércoles 25 de noviembre que un incidente con un proveedor de computadoras había comprometido datos utilizados para gestionar el acceso a instalaciones de eliminación de desechos. La Autoridad Belga de Protección de Datos llama a los habitantes a estar alerta ante los intentos de fraude. Se refirió a un posible registro de 1,2 millones de personas, sin confirmar que cada una había sido afectada o que se había copiado la misma información en todas partes.

Datos relacionados con el acceso a la eliminación de desechos

In Edegem, the municipality reports that the intermunicipal IGEAN was notified on 19 November of an incident at TWS, the software provider for its waste disposal. Según los primeros resultados de la encuesta citada por el municipio, se copiaron datos de la zona de IGEAN. Su naturaleza exacta queda por establecer. El proveedor cerró el acceso en cuestión y estableció un nuevo entorno, según Edegem.

En Wingene, el municipio afirma que la información pertinente proviene de la lectura del documento de identidad a la entrada del sitio, incluyendo el nombre, dirección y número de registro nacional. The Data Protection Authority also reported that bank details could be involved in some cases. Esto no significa que todos los archivos contenían IBAN.

Diferente perímetro según intermunicipalidad

En Laakdal, el municipio indicó que el análisis estableció un ataque contra el Parque Meerhout-Laakdal. Otros tres sitios de IOK utilizan el mismo software, pero el municipio no anunció una fuga confirmada en estos tres parques. Courtrai y Ninove, por otra parte, declararon que los datos de los usuarios de sus propias redes de eliminación de desechos no estaban preocupados. Courtrai afirma que los sitios intermunicipales de Imog siguen funcionando normalmente.

In Sint-Martens-Latem, local authorities announced that the park remained open and that the residents concerned would be informed directly once identified. El municipio afirma que el Centro de Ciberseguridad Bélgica continúa sus investigaciones.

Precaución en caso de mensajes inesperados

La autoridad belga advierte contra correos electrónicos, SMS, mensajes WhatsApp y llamadas que confían en información personal para parecer auténticos. Ella recomienda que no haga clic en un enlace recibido sin previo aviso y nunca comunique un código bancario o contraseña. Si un interlocutor se presenta como el banco o el municipio, es mejor colgar y recordar el número publicado en el sitio web oficial de la agencia.

Archivo fotográfico: Parque de reciclaje Bierbeek. La imagen no muestra el lugar de la intrusión y no implica que Bierbeek esté preocupado. Foto IVA (Outematic) / Wikimedia Commons, enmarcado y titulado, bajocC BY 2.5 license.

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