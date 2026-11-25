En Schiltigheim, el equipo de ESAT prepara el zaatar Levanthym, basado en la receta familiar de Sarah Kanj. Al presentar este trabajo colectivo sin borrar sus raíces libanesas, Francia 3 Alsacia ofrece un contraste con el de Francia 3 Provenza-Alpes que había presentado Homos como comida callejera israelí.

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El sésamo está asado en Schiltigheim. La receta viene de la abuela libanesa de Sarah Kanj. En un informe de la serie « L El sujeto coloca la fabricación en Alsacia y la mezcla en la tradición Levante. Unas semanas después de la polémica sobre los homos presentada por Francia 3 Provenza-Alpes como « comida callejera israelí », esta distinción merece ser señalada.

Tomillo libanés y sumac, una mezcla preparada en Schiltigheim

Para lanzar Levanthym, Sarah Kanj tomó una receta familiar. En esta versión, el tomillo salvaje y el suma provienen del Líbano, mientras que el sésamo se asa en el sitio. El aceite de oliva y la sal completan la mezcla. El producto está preparado, enfarzado y enviado desde el ESAT Anne-Claire Staubes en Schiltigheim, un municipio cercano de Estrasburgo. Es la labor de este equipo la que destaca el informe.

Gestionado por Apedi Alsace, el establecimiento ofrece actividades de restauración, limpieza industrial y embalaje con acompañamiento adaptado. Para Levanthym, los trabajadores no sólo intervienen en el embalaje: también hacen la mezcla. La distinción entre el origen de la receta y el lugar de producción hace que su papel sea más visible. Nos permite decir lo que viene del Líbano y lo que se hace en Schiltigheim, sin asignarse a la obra de los demás.

Lo que Francia 3 Provenza-Alpes había confundido acerca de Homos

En el informe francés 3 Provenza-Alpes Libnanews había examinado, el bassar homos, una preparación de garbanzos con carne, se presentó en Instagram como « alimento callejero israelí ». La publicación también habló de una « especialidad del Medio Oriente ». Era una tergiversación: la etiqueta israelí era precisa, pero la fórmula regional, mucho más vaga, no llamaba ninguna de las tradiciones árabes que transmitían este plato. Homos está bien consumido en Israel hoy. Esto no hace de su adopción un origen. En el Líbano, Palestina y Siria en particular, pertenece a los repertorios culinarios cuya historia precede a la creación del Estado de Israel.

El informe alsaciano no es una corrección ni una respuesta oficial de Francia 3 a la controversia. Muestra, por otro lado, cómo evitar: el lugar donde se prepara o sirve un producto no exime de nombrar la tradición de la que se origina. En el caso de Levanthym, la ascendencia libanesa es precisa, ya que es la receta de una familia, dentro de un patrimonio levantiano más amplio.

Lo que Unesco ha escrito: la manouché, no el frasco

En el Líbano, el zaatar es principalmente el adorno de la manouché, el pan plano que se come en el desayuno. En 2023, Unesco enumeró a manouché como la práctica culinaria emblemática del Líbano. La hoja describe un adorno de tomillo, asado de sésamo, sal y aceite de oliva. Esta inscripción reconoce los gestos y la transmisión que rodean el pan; no atribuye al Líbano la exclusividad de todas las mezclas de zaatar del Levante.

En Schiltigheim, el frasco permite nombrar los dos conocimientos. La receta es libanesa; los que la preparan hoy trabajan en Alsacia.

Foto de ilustración: mezcla de zaatar fotografiada en 2020, no relacionada con la producción de Levanthym. Fshadid / Wikimedia Commons, cropping and titration Libnanews under cC BY-SA 4.0 licencia.

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