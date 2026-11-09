Banco Central: El Parlamento de Libia nombra a Abu Khazam

El Banco Central de Libia finalizó la transacción entre Naji Issa y Fawzi Abu Khazam el 8 de noviembre. Esta etapa sigue el voto parlamentario del 2 de noviembre y el juramento de 4. La ONU insiste en la independencia de la institución, la protección de las reservas y el respeto de los procedimientos.

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El domingo 8 de noviembre de 2026, el Banco Central de Libia anunció la firma de los minutos finales entre Naji Issa y Fawzi Abu Khazam. Esta medida administrativa sigue el nombramiento parlamentario el 2 de noviembre y el juramento del nuevo gobernador el 4 de noviembre. Se formaliza la transferencia de responsabilidades, sin confundirse con un acuerdo político de todas las instituciones.

Segúncomunicado del Banco Central de 8 de noviembreAsistieron a la ceremonia miembros del Consejo de Administración y funcionarios de la institución. El banco presenta la firma como la finalización de sus procedimientos administrativos y como medio para garantizar la continuidad del trabajo.

La Cámara de Representantes de Libia nombró a Fawzi Abu Khazam Gobernador del Banco Central el lunes 2 de noviembre de 2026 en Sebha. Según el comunicado parlamentarionotificado por Anadolu78 de los 90 diputados presentes aprobaron la renuncia de Naji Issa y la elección de su sucesor. Abu Khazam ha estado actuando provisionalmente desde el 22 de octubre.

Elcomunicado de prensa del 4 de noviembrehabía confirmado el juramento de Abu Khazam ante el Presidente de la Sala y algunos de sus miembros, de conformidad con la decisión de 2 de noviembre.

La votación lleva una decisión de la Cámara a una sucesión previamente organizada por su Presidencia. La distinción cuenta: el primer acto expresamente previsto para que la renuncia sea presentada al Parlamento en una futura sesión. Este paso viene a medida que el Banco Central continúa sus actividades y reorganiza sus órganos internos.

Después de la votación provisional, el 22 de octubre

El 22 de octubre de 2026, según la decisión comunicada el mismo día por la agencia pública de la LANA, la presidencia de la Cámara había aceptado en principio la renuncia de Naji Issa. Su decisión 5 de 2026 confió temporalmente las funciones de gobernador a Fawzi Abu Khazam, miembro del Consejo de Administración.

Este arreglo consistía en asegurar la continuidad de las operaciones hasta que la Asamblea adoptara una decisión. Se basó, entre otras cosas, en la solicitud de renuncia del Gobernador y en la correspondencia del Presidente de la Cámara de Representantes de fecha 30 de agosto.

En su anuncio el lunes, la Cámara reunió dos decisiones: aceptar la renuncia del ex gobernador y nombrar a Abu Khazam como jefe de la institución. Los 90 Miembros mencionados corresponden al presente en esta sesión. En el comunicado no se detalla la distribución de otros votos entre votos contra y abstenciones.

El Banco Central ya había adquirido el contrato

El nombramiento parlamentario viene después de la asunción efectiva de la oficina anunciada por el Banco Central de Libia. El 25 de octubre, su Junta Directivaconfirmado, según la agencia pública LANAque Fawzi Abu Khazam había ejercido sus responsabilidades desde el 22 de octubre. Se refirió a la decisión de la presidencia parlamentaria.

En esa reunión, la junta había apoyado las tareas legales del banco. También ha iniciado la revisión de su reglamento. Se anunciaron comités de gobernanza, auditoría y gestión de riesgos y nombramientos. He had asked to reorganise the Monetary Policy Committee.

Diálogo con el Alto Consejo de Estado

En el momento de la sucesión anterior, en septiembre de 2024, la Cámara y el Consejo Superior de Estado habían llegado a un acuerdo. En su comunicado de 30 de septiembre de 2024, la misión de las Naciones Unidas confirmó la consulta del Alto Consejo antes del nombramiento parlamentario, de conformidad con el acuerdo político libio.

On 27 October 2026, Fawzi Abu Khazam met Mohamed Takala, President of the High Council of State. Según el comunicado emitido el mismo día por el Banco Central, se refirieron a la cooperación interinstitucional y a cuestiones económicas y financieras. El Gobernador introdujo los procedimientos de adquisición y afirmó que los servicios seguían funcionando normalmente.

Ambos funcionarios destacaron la importancia del diálogo y las consultas. Comunicado de prensa No.

ONU pide preservar la independencia bancaria

En unde fecha 23 de octubre de 2026La Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia ha tomado nota de las decisiones de la Presidencia Parlamentaria. Pidió que se preservara la integridad, la independencia y el funcionamiento del Banco Central. También pidió que se cumplieran los procedimientos previstos en el marco jurídico libio.

La misión también advirtió contra la presión del banco para financiar el aumento del gasto público. En su opinión, esas prácticas podrían aumentar las tensiones de tipos de cambio y de inflación al mismo tiempo que reducir las reservas.

Presupuesto y moneda entre los casos a procesar

En las primeras reuniones de Abu Khazam se especifican los registros financieros ya realizados. On 26 October, he met Finance Minister Rashid Abu Ghefah. Masoud Suleiman, presidente de la National Petroleum Company, también asistió a la reunión. Según el Banco Central, los intercambios tenían por objeto coordinar los procedimientos e intercambiar información entre estas tres instituciones.

En su comunicado de 28 de octubre de 2026, el Consejo de Administración pidió que se acelerara la unificación del presupuesto general y se hicieran nuevas reformas económicas. También destacó la utilización de divisas para financiar las necesidades básicas de bienes y servicios, con el objetivo de preservar las reservas y la estabilidad de los tipos de cambio.

El Consejo también decidió reforzar la vigilancia del riesgo y la preparación de decisiones de política monetaria. Pidió desarrollar pagos electrónicos para reducir el uso de efectivo.

Cover: Headquarters of the Central Bank in Tripoli, photograph of archives of 18 October 2010. Weisserstier /Wikimedia Commons,CC BY 2.0. Escalada proporcional y aderezo gráfico fuera de la fotografía; no se muestra escena de noviembre de 2026.

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