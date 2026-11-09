Acuerdo de Meca: El Parlamento turco da luz verde

El 5 de noviembre de 2026, el Parlamento turco aprobó la ley por la que se aprueba el acuerdo de defensa firmado con Arabia Saudita y el Pakistán. Por consiguiente, la votación excede la aprobación del primer artículo que se había presentado anteriormente. Sin embargo, no se aplica al despliegue militar inmediato ni a la intervención automática. Las deliberaciones se centraron en la supervisión parlamentaria, los compromisos internacionales y las condiciones de asistencia. La firma presidencial y la publicación oficial son las medidas que deben revisarse antes de presentar el proceso turco como terminada definitivamente.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El acuerdo de la Meca alcanzó la etapa del Parlamento turco. Members of Parliamentaprobada el jueves 5 de noviembre de 2026, ley no 7597 por la que se aprueba este pactoy Pakistán. La votación se refiere ahora a todo el proyecto, no a su único primer artículo.

Esta distinción corrige una lectura incompleta de la secuencia parlamentaria. La votación inicial se realizó la noche del 4 al 5 de noviembre. La adopción final siguió el 5. Autoriza la continuación del procedimiento de ratificación turca, sin anunciar el compromiso de los contingentes.

Acuerdo de Meca: tres etapas para distinguir

Recep Tayyip Erdoğan, Mohammed bin Salmane y Shehbaz Sharif firmaron el acuerdo el 7 de agosto de 2026. El Presidente turco, el Príncipe Heredero de la Arabia Saudita y el Primer Ministro del Pakistán establecieron entonces el marco político para su cooperación.

El texto se remitió entonces al Comité de Relaciones Exteriores del Parlamento turco, que lo aprobó el 27 de octubre. En esta reunión, el Viceministro turco Levent Gümrükçü presentó el estado de las actuaciones entre los asociados. Según él, Riyadh e Islamabad ya habían completado sus aprobaciones internas y transmitido las correspondientes notificaciones.

Por consiguiente, el voto de la Asamblea General constituye una nueva etapa para Ankara. Elhoja informativa del Parlamento turcoindica una transmisión a la Presidencia el 6 de noviembre. At the time of its consultation on 9 November, it did not provide information on the return of the Presidency or on the date of publication in the Official Journal. Por lo tanto, estas medidas no pueden presentarse como confirmadas únicamente sobre la base de este registro.

Asistencia colectiva que retiene las condiciones

El principio central del Pacto es una defensa común. Un ataque armado externo contra uno de los tres países debe considerarse un ataque contra todos. Sin embargo, esta fórmula no es suficiente para describir los métodos de intervención.

Los debates parlamentarios destacaron el mantenimiento de las obligaciones constitucionales y la legislación nacional. Las decisiones de las autoridades competentes deben regir las medidas de asistencia, incluido el posible despliegue militar. Las consultas y el acuerdo entre las partes siguen siendo necesarios.

La diferencia es concreta: una cláusula de solidaridad no es una orden permanente para enviar soldados. La votación del 5 de noviembre no especifica el teatro de operaciones, el contingente o el calendario de despliegue. Aprobó un marco de cooperación.

Compromisos de vigilancia en el centro del debate

Elacta oficial de la reuniónseñor Presidente, damas y caballeros, damas y caballeros, deseo dar las gracias al relator por su informe. Los representantes de la oposición pidieron garantías sobre el uso de los recursos públicos y las decisiones militares. También cuestionaron la articulación del pacto con los compromisos internacionales existentes.

Los defensores del texto presentaron el acuerdo como un instrumento de disuasión. En su opinión, debe prevenir los conflictos y fomentar la capacidad de los tres asociados. Los funcionarios turcos también destacaron su complementariedad con la OTAN, en lugar de sustituir la alianza atlántica.

Esta posición gubernamental no termina las preguntas sobre su aplicación. Sin embargo, establece el significado dado al texto por sus promotores. No hay ningún elemento en la votación para anunciar una nueva garantía nuclear o una intervención conjunta ya decidida.

La cooperación industrial también forma parte del Pacto

El dispositivo excede la asistencia en caso de ataque. Se prevén intercambios de personal, capacitación y ejercicios conjuntos. El intercambio tecnológico y la producción conjunta figuran también entre los objetivos de la cooperación industrial.

Estas directrices siguen siendo distinguidas de contratos específicos. La adopción parlamentaria por sí sola no proporciona ningún calendario de inversiones o entregas. La siguiente medida verificable sigue siendo la conclusión del procedimiento turco y las decisiones concretas adoptadas por los tres Estados.

Cover: Turkish Parliament, photograph of 4 May 2016, separate from the vote of 2026. Mark Lowen / VRT, víaWikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Resize y titration Libnanews sin fotografía, composición bajo la misma licencia.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews