Nvidia: Jensen Huang se enfrenta a investigaciones

Nvidia abre una investigación independiente después de las revelaciones relativas a Jensen Huang y una supuesta operación de inteligencia china. Su líder reconoce la infidelidad, sin admitir ningún compromiso de los datos. Tres comités de la Cámara de Representantes pidieron explicaciones antes del 18 de noviembre. También hay llamadas a investigar en el Senado. Entre la negación china, la aclaración y el control de las exportaciones de pulgas, los elementos confirmados deben distinguirse de las acusaciones restantes.

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Nvidia anunció el domingo 8 de noviembre una investigación independiente sobre las sospechas de una operación de inteligencia extranjera dirigida a Jensen Huang. Su líder reconoce la infidelidad y las promesas de cooperar. En el Congreso, tres comités de la Cámara piden explicaciones, mientras que los senadores piden investigaciones. La existencia de espionaje y compromiso de los secretos del grupo sigue siendo establecida públicamente.

El caso pasó por una etapa oficial. Elboard of Directors of Nvidiaconfía sus auditorías a un comité de administradores independientes, asistido por asesoramiento jurídico externo. Esta decisión responde a las revelaciones sobre la relación de su cofundador con Alice Huang, empresaria vinculada a Megaspeed, una empresa del centro de datos con sede en Singapur.

Sin embargo, el grupo distingue la apertura de una encuesta de sus resultados. Su abogado afirma que no tiene ninguna razón en esta etapa para creer que la seguridad nacional estadounidense o los secretos de Nvidia han sido comprometidos. Mantiene su confianza en Jensen Huang y su equipo. Por lo tanto, no presenta una fuga de datos como adquiridos, ni su líder es culpable de espionaje.

Nvidia: una investigación independiente sin una conclusión publicada

La información en el origen del caso da sospechas a los servicios de inteligencia estadounidenses sobre Alice Huang y sus vínculos con el Ministerio de Seguridad del Estado chino. Las investigaciones de prensa estadounidenses y estadounidenses se refieren a una operación dirigida a Jensen Huang. Estas reclamaciones se basan, en particular, en fuentes informadas de documentos no públicos. No deben confundirse con una decisión judicial o con pruebas disponibles.

En unmensaje a los empleados publicado el 8 de noviembreen el sitio web de la banda, Jensen Huang admite que engañó a su esposa. Asume la responsabilidad de sus acciones y se disculpa con su familia y sus colegas. Su texto no denomina a la persona interesada. Apoya las investigaciones decididas por el Consejo y se compromete a cooperar plenamente.

Este reconocimiento no constituye una admisión de transmisión de información a una potencia extranjera. Ella confirma un elemento de su vida personal, sin resolver los problemas de seguridad planteados por las revelaciones. El líder afirma su compromiso con Nvidia y la seguridad nacional estadounidense. También pide que su familia, quien dice que es ajena a sus elecciones, sea capaz de mantener su privacidad.

Solicitud específica de la Cámara de Representantes

El calendario parlamentario más concreto proviene de la Cámara de Representantes. En una carta de fecha 4 de noviembre, tres presidentes del comité republicano pidieron a Jensen Huang que participara en una reunión conjunta en cámara el 18 de noviembre. Esperarán, antes del 11 de noviembre, la aceptación de esa fecha o una propuesta alternativa durante un día de período de sesiones.

Los signatarios son Brian Mast, Presidente del Comité de Relaciones Exteriores, John Moolenaar, Presidente de la Comisión Especial de China, y Rick Crawford, Presidente del Comité de Inteligencia. Suscomunicado de prensa del 5 de noviembreespecifica los dos temas esperados: las interacciones del líder con las protecciones de Alice Huang y Nvidia contra el espionaje extranjero.

Los representantes elegidos quieren determinar hasta qué punto el acceso de China a tecnologías e información estadounidenses sensibles ha amenazado la seguridad nacional. Su correo pide una explicación. No publica una conclusión sobre un compromiso efectivo y no confirma que la reunión del 18 de noviembre fue aceptada.

En el Senado, el deseo de investigar para distinguir de la audiencia

La presión también viene del Senado. SegúnAxiosChris Coons prometió investigaciones y respuestas del Congreso.

Esta llamada no corresponde al anuncio de una audiencia ya aceptada. Es necesario distinguir entre las solicitudes de senadores, el nombramiento a la Cámara y la investigación interna independiente anunciada por Nvidia.

Beijing demente, Singapur corrige la confusión

China rechaza los cargos.Interrogado el 30 de octubresobre la información relativa a una empresaria cercana al jefe de Nvidia, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Guo Jiakun, los describió como infundados. Lo ve como una campaña de denigración de su país. Esta negación forma parte de las posiciones oficiales disponibles.

Otra aclaración viene de Singapur. Elministry of the Interior indicated on 31 Octoberni el gobierno ni sus funcionarios habían hecho las palabras atribuidas a ellos sobre Alice Huang. Niega haber llevado a cabo las investigaciones descritas sobre sus presuntos vínculos con la inteligencia china o su proximidad a Jensen Huang.

El Ministerio publica una respuesta de la policía del 30 de octubre. Confirma que continúan las investigaciones sobre Megaspeed, sin detallar el contenido. Conviven dos elementos diferentes: una investigación sobre una empresa y la denegación de investigaciones personales en la prensa. Merging them would misunderstand Singapore’s statements.

¿Por qué los chips de inteligencia artificial están en el centro

Megaspeed participa en la infraestructura informática, un sector donde el acceso a procesadores avanzados es un asunto empresarial y estratégico. Los aceleradores de Nvidia se utilizan para entrenar y operar modelos de inteligencia artificial. Por lo tanto, las relaciones con un cliente en este sector son de interés para los funcionarios electos más allá del comportamiento personal del líder.

El régimen estadounidense no es una prohibición uniforme contra todas las pulgas. El 13 de enero de 2026Oficina de Industria y Seguridad anunciadaa case-by-case review of export applications to China for certain models, including the Nvidia H200 and AMD MI325X, under security conditions. El destino, las características del equipo y las autorizaciones aplicables cuentan.

Esta distinción evita un atajo: una relación comercial con una empresa asiática por sí sola no demuestra la circunvención de los controles. Las preguntas se refieren a clientes, uso final del equipo y protección de información confidencial. The public documents examined do not establish that an illicit transfer results from the personal relationship mentioned.

Los próximos hitos son ahora identificables: la respuesta solicitada para el 11 de noviembre, la reunión propuesta el 18 y el seguimiento de la investigación independiente. Nvidia no anunció una fecha para sus conclusiones. Su consejo prometió proporcionar nueva información cuando procediera.

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