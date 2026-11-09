Egipto: 7 muertos en Al-Ayyat, se reanudará el tráfico

Los resultados de la colisión ferroviaria Al-Ayyat llegaron a siete muertos y 125 heridos, según el Ministerio de Salud egipcio. El lunes 9 de noviembre, los ferrocarriles anunciaron la reanudación del tráfico en la línea El Cairo-High Dam, después de la eliminación de los coches dañados. The prosecution examines the conditions of the collision between a Giza-Fayoum train and a Cairo-Aswan convoy at the stop. Una comisión técnica debe establecer las causas del accidente. El chequeo de salud del domingo por la noche, se reportaron 71 pacientes externos.

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El accidente ferroviario en Egipto el domingo en Al-Ayyat resultó en siete muertes y 125 lesiones, según el informe actualizado del Ministerio de Salud. El lunes 9 de noviembre, los ferrocarriles anunciaron la reanudación del tráfico en la línea El Cairo-High Dam. Los investigadores todavía tienen que determinar por qué un tren golpeó a otro convoy desde atrás, luego en la parada.

The recirculation took place in the aftermath of the shock in Giza Governorate, south of Cairo. Los equipos técnicos retiraron los coches dañados y restauraron la pista. The National Railway Authority apologized to passengers for the delays caused by the accident.

El registro de salud de siete muertos y 125 heridos fue publicado el domingo por la noche. Reemplaza las primeras cifras de cuatro muertos y 88 heridos anunciados por la tarde. A continuación, el ministerio registró a 71 personas saliendo del hospital después de recibir la atención necesaria.

Rail accident in Egypt: the hospital record specified

En total, los tres hospitales involucrados recibieron 132 víctimas, incluyendo los siete muertos. Al-Wasta recibió 87 personas, incluyendo tres muertas. El establecimiento de Al-Ayyat acogió 34. Atfih recibió once víctimas, incluyendo cuatro muertos. El equipo de socorro movilizó 72 ambulancias para el transporte y la evacuación.

Los viajes anunciados el domingo por la noche involucraron 61 heridos en Al-Wasta y diez en Al-Ayyat. Otros once pacientes fueron transferidos al Hospital Universitario Beni Souef y al hospital especializado de la ciudad. They had to continue their treatment there.

En el comunicado también se registraron 43 heridos en el hospital en las tres instalaciones iniciales: 23 en Al-Ayyat, 13 en Al-Wasta y siete en Atfih. Esta cifra no incluye a los once pacientes transferidos a Beni Souef. Describe la situación de salud el domingo por la noche, no un nuevo conteo de hospitalizaciones el lunes por la mañana.

Entre otras cosas, los médicos trataron moretones, abrasiones, fracturas y heridas. El Ministro de Salud Khaled Abdel Ghaffar dio instrucciones a su adjunto Amr Qandil para que visitara a los heridos. Las autoridades sanitarias han anunciado un seguimiento médico continuado.

Un convoy en una parada golpeada por la parte trasera

La colisión incluyó dos trenes de pasajeros que se dedicaban a la misma dirección. El número 134 fue el enlace entre Giza y Fayoum. La cuestión de 2010 vinculaba El Cairo con Aswan. The shock occurred between Kafr Ammar and Al-Raqqa stations in the Al-Ayyat area.

Según las conclusiones preliminares de la fiscalía, el tren Giza-Fayoum alcanzó el último coche del convoy de El Cairo-Aswan. Este último estaba estacionario en la misma vía, en la misma dirección del tráfico. Varios coches han dejado los carriles. El conductor del tren número 134 es uno de los fallecidos.

Estos hallazgos describen el curso del shock. Aún no establecen la causa del accidente. Las pruebas presentadas al público no permiten concluir que el equipo, la señalización o la conducta han fracasado.

La Fiscalía examina los procedimientos y canales de seguridad

The prosecution opened an investigation and sent a team to the scene. Otro equipo visitó hospitales en Atfih, Al-Ayyat y Al-Wasta. Los jueces deben recoger el testimonio de los heridos y hacer las conclusiones relativas al fallecido.

Se encargó a una comisión técnica que examinara el sitio, los vehículos dañados y los ferrocarriles. Debe buscar las causas del choque y el descarrilamiento. Su mandato incluye también la vigilancia de los procedimientos operativos y los requisitos de seguridad.

En particular, los investigadores deben determinar si las deficiencias contribuyeron al accidente. No se hizo público ningún resultado final de esta experiencia en los comunicados de prensa consultados el lunes por la mañana. La muerte del conductor no le da responsabilidad.

La línea al Alto Egipto vuelve a abrir el lunes

Los ferrocarriles habían enviado equipos de emergencia y grúas para limpiar las vías después de la colisión. Su comunicado de prensa de lunes anuncia el final de la retirada de los coches dañados y la reanudación del tráfico en el eje de la presa de El Cairo-High. Esta línea sirve al Alto Egipto y se extiende a la región de Aswan.

El operador reconoce retrasos en varios viajes después del accidente. Su anuncio confirma la reapertura de la línea. No detallará los tiempos de tránsito de tren a tren ni los retrasos residuales. La reanudación del tráfico ocurre mientras continúan las investigaciones judiciales.

El Presidente Abdel Fattah al-Sissi pidió al Estado que proporcionara la atención necesaria a los heridos el domingo. También pidió que se realizara una investigación rápida y pidió que toda persona cuya violación se estableciera rindiera cuentas. Se prevé que las conclusiones del Comité Técnico aclararán las causas de la colisión y las posibles responsabilidades.

Ilustración: foto de la estación Giza, tomada el 19 de enero de 2018. Esta imagen no muestra el accidente de Al-Ayyat. Foto:Foxy1219 (mom) / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Cadrage y adhesivo editorial Libnanews, bajo CC BY-SA 4.0.

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