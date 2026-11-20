El Banco Central Europeo planea comprobar la dependencia de los bancos en proveedores de servicios en la nube. Sus prioridades para 2027-2029 distinguen entre la supervisión de las instituciones y la de los proveedores críticos. El reglamento del DORA requiere que las entidades financieras mantengan un registro de sus contratos de servicios digitales.

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El Banco Central Europeo examinará la dependencia de los bancos en los proveedores de servicios en la nube. Sus prioridades de supervisión para 2027–29, publicadas el 19 de noviembre, incluyen un examen específico de estas dependencias y la continuación de las inspecciones sobre la gestión de proveedores. El control está en la capacidad de los bancos para mantener o restaurar funciones críticas si un proveedor ya no puede proporcionarlas.

Lo que el BCE quiere comprobar en los bancos

La revista se centrará en el papel de los proveedores en funciones críticas y la capacidad de las instituciones para responder a interrupciones y luego reanudar sus actividades. Un incidente con un proveedor puede implicar varios bancos a la vez. La pregunta para el supervisor, por lo tanto, no es sólo si el banco ha concertado un contrato, sino qué puede hacer si el servicio en el que se propone deja de estar disponible.

El programa también tiene previsto ampliar la campaña de inspección sobre los riesgos de los proveedores. No anuncia un incidente en curso ni la terminación de un contrato. El examen de las dependencias se incluye en la labor prevista, no en la lista de resultados ya establecidos para cada banco.

De contrato a registro europeo

El Reglamento Europeo del DORA, aplicable desde enero de 2025, exige que las entidades financieras interesadas mantengan un registro de sus contratos de servicios digitales proporcionados por terceros. Este registro también cubre los servicios que no apoyan directamente una función crítica. Sin embargo, no todos los proveedores registrados son identificados como críticos a nivel de la UE.

La Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones Ocupacionales y la Autoridad de Mercados Financieros utilizan esta información en particular para determinar qué dependencias exceden de una sola empresa. Su evaluación tiene en cuenta el número y la importancia de las entidades interesadas, la naturaleza de las funciones apoyadas y la dificultad de reemplazar al proveedor. Publicaron una primera lista común de proveedores de servicios críticos en noviembre de 2025.

El proveedor es supervisado, el banco sigue siendo responsable

El control no está al mismo nivel. Para un proveedor designado crítico, una autoridad europea líder puede revisar su gestión de riesgos y hacerle recomendaciones. El BCE afirma que informará a los bancos interesados de los riesgos señalados en esas recomendaciones para que las tengan en cuenta en su propia gestión de los proveedores. Esta supervisión europea del proveedor no alivia al banco de sus obligaciones.

Esta distinción cuenta cuando varios establecimientos dependen del mismo servicio. El control del proveedor implica un riesgo común, mientras que cada banco debe ser capaz de asegurar la continuidad de sus propias funciones. El examen publicado no establece una nueva relación de capital: se centra en la continuidad de los servicios, independientemente del nivel de capital anunciado en el balance prudencial.

Archivo: Sede del BCE vista desde el puente Honsel en Frankfurt, 13 de junio de 2021.Gerda Arendt / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Foto completa revestido y revestido; bajo la misma licencia.

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