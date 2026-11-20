En Bekaa y Chouf, el presupuesto de calefacción se calcula a partir de los litros realmente consumidos y la cotización entregada. El plan humanitario de invierno publicado el 16 de noviembre ilumina las necesidades de las zonas de altitud. No establece precios de combustible ni cantidades de ayuda para cada chimenea libanesa interesada.

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Un plan interinstitucional publicado el 16 de noviembre coloca la calefacción entre las principales necesidades del invierno 2026-2027 en el Líbano. Para los hogares Bekaa y las alturas de Chouf, el cálculo comienza con dos cifras más útiles que un precio mostrado sin precisión: el volumen realmente consumido y el precio por litro del combustible entregado.

En Bekaa, el plan de invierno de los organismos humanitarios determina las temperaturas inferiores a cero, las nevadas a altitud y los riesgos de inundaciones recurrentes en los asentamientos informales. Las respuestas previstas abarcan desde la ayuda para la calefacción hasta la protección de los refugios, el drenaje y la preposición del equipo. En su sección sobre Beirut y el Monte Líbano, el documento también destaca las dificultades de calefacción y acceso en las zonas de altitud. Esta categoría abarca el Chouf administrativamente, pero el documento no proporciona ninguna estimación ni tasa específica a este distrito.

Necesidades del plan de invierno, no pagos

El costo estimado de la respuesta invernal en todo el país es de 43,64 millones de dólares. La asistencia monetaria estacional para los hogares vulnerables representa sólo 33,59 millones de dólares en esta estimación. La calefacción es uno de los gastos que estos suplementos están destinados a ayudar a cubrir. Se estiman otros créditos para refugio, drenaje o remoción de nieve. Estas cantidades no son pagadas ni una escala individual. Por lo tanto, no nos permiten deducir lo que una familia recibirá o cuándo.

Compare las citas para el mismo combustible

La tabla de precios del Ministerio de Energía y Agua distingue el diesel para los vehículos del petróleo de combustible. Una cantidad mostrada para otra categoría no es suficiente para establecer el precio de un combustible compatible con una caldera o estufa, por lo menos el precio final entregado a un pueblo. Para comparar dos ofertas, pregunte el nombre exacto del producto, el volumen, la fecha de validez del precio y el importe total entregado. Una cita por litro y una cotización por cada puede ser comparable sólo después de la conversión en la misma unidad.

Al establecer el presupuesto, el punto de partida más robusto es la declaración del tanque o las últimas facturas de la vivienda, teniendo en cuenta la duración calentada. Los litros comprados no corresponden necesariamente a los litros quemados si el nivel del tanque ha cambiado. Desde el volumen a ordenar, el cálculo es simple: multiplicar los litros por el precio por litro y añadir entrega o mantenimiento si no están incluidos. Como ejemplo puramente aritmético, en un orden de 100 litros, una diferencia de 10.000 libras por litro entre dos citas representa un millón de libras. Esto no es ni un precio ni una estimación del consumo.

Adaptar el control a la vivienda y el acceso

La comparación del consumo de un invierno a otro sólo tiene sentido si se observan las partes realmente calentadas y la duración del uso. En alojamientos expuestos, limitar la entrada de aire y cerrar partes no utilizadas puede pasar antes de un cambio de aparato. Esto no significa que se bloquee la ventilación necesaria para el correcto funcionamiento del equipo de combustión. Antes de volver a entrar en servicio, tenga la instalación o el conductor controlado por un profesional si su condición es incierta. Un generador nunca debe ser utilizado dentro, incluso si está abierto, debido al riesgo de envenenamiento por monóxido de carbono.

En sectores donde las entregas se vuelven menos predecibles en mal tiempo, el último cheque es el de la próxima visita del proveedor. Hace posible distinguir el volumen para comprar hoy del volumen previsto para todo el invierno. Para un hogar Bekaa como para un hogar Chouf, es esta combinación de reserva real, acceso a la entrega y uso de viviendas, en lugar de un promedio de distrito no publicado, que hace que el presupuesto sea útil.

Archivo fotográfico: paisaje entre la reserva Chouf y la zona de amortiguación Jezzine, enero 2024. Habibhelou, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Imagen enmarcada integrada en la cubierta.

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