Está previsto que el Consejo de Seguridad examine la resolución 1701 en privado esta tarde. En el Líbano, Rodolphe Haykal pidió que se concluyera la FPNUL y el Ministerio de Industria especificaba los certificados necesarios para los establecimientos. En Shenzhen, comenzó la reunión entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin sin un acuerdo confirmado. El nuevo informe IEA distingue los escenarios en Ormuz de las previsiones. En Riad, varios testimonios reportan daños a la torre del fondo soberano saudí, sin un balance humano.

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Jueves 19 de noviembre de 2026, edición del mediodía en Beirut.El Líbano espera que el Consejo de Seguridad celebre consultas sobre la resolución 1701, mientras que el comandante del ejército pide que se complete la misión de la FPNUL. En Shenzhen, Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin abrieron su reunión a tres. La energía sigue siendo el centro de las preocupaciones regionales, con un nuevo informe del EIA sobre los riesgos asociados con el Estrecho Ormuz.

Líbano: consultas de las Naciones Unidas a las 17.00 horas, sin someterlas a votación

Está previsto que el Consejo de Seguridad celebre consultas privadas el jueves sobre la aplicación de la resolución 1701. El calendario de las Naciones Unidas se fija a las 10.00 horas en Nueva York, a las 17.00 horas, en Beirut. Se refirió al informe S/2026/905 y otras cuestiones.

Este formato no corresponde a una sesión pública de votación. En este programa no se anuncia ningún cambio de mandato ni nueva decisión. Las posiciones expresadas tras las consultas deben distinguirse de cualquier texto aprobado. El expediente sigue siendo fundamental para el despliegue del ejército libanés al sur y para la vigilancia de la situación fronteriza.

Haykal pide que prepare el post-FINUL

En su agenda para el 83o aniversario de la Independencia, publicado el 19 de noviembre, Rodolphe Haykal pide a los militares que prosigan sus preparativos para el final de la misión de la FPNUL. El Comandante del Ejército reafirma el continuo despliegue al Sur y la ampliación de la autoridad del Estado en todo el territorio.

Se vincula este objetivo con el principio de la reserva de armas al Estado. Este texto establece una orientación institucional; no anuncia nuevas operaciones ni personal adicional. Está separado de las consultas programadas esta tarde en Nueva York. No se puede inferir ningún resultado de esta declaración de la mañana.

En el sur, los medios de comunicación libaneses informaron de una explosión en Kfar Tebnit la noche del 18 al 19 de noviembre y la atribuyeron al ejército israelí. La información consultada no permite fijar el tiempo exacto, confirmar el objetivo o proporcionar una evaluación humana.

Industria: certificados separados y exención

The Ministry of Industry has published the rules of the industrial certificate and the certificate for importing machinery. La orden 87/1 distingue las situaciones según la licencia del establecimiento y el estado de su archivo. En particular, el certificado puede ser válido durante un año para una planta autorizada a operar.

El certificado de importación se refiere a establecimientos con permiso de construcción industrial. La ventaja propuesta se refiere a los aranceles aduaneros sobre el equipo destinado a su industria. No constituye una exención general del IVA ni de todos los impuestos.

El texto también permite que una solicitud sea rechazada después de un mes si el solicitante no completa los documentos o procedimientos solicitados. Por lo tanto, este período no es garantía de subvención ni aprobación automática. El certificado no es válido para la certificación de calidad o seguridad.

Shenzhen: Se abrió una reunión de tres vías

Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin inauguraron su reunión trilateral en Shenzhen, confirmada por la agencia china oficial. Las declaraciones de apertura guardan relación con la paz internacional y los arsenales nucleares. No constituyen un acuerdo: ningún texto conjunto sobre Ucrania, Irán o armamentos se establece en los elementos verificados para esta edición.

Las deliberaciones bilaterales precedieron a esta reunión. La reunión de Xi-Trump fue confirmada por la agencia oficial china; la entrevista de Trump-Putine también fue reportada por varias agencias. Estos debates siguen separados del debate de tres partes.

APEC, por su parte, adoptó una declaración de liderazgo y una « Perspectiva Shenzhen », según el informe chino. Tres documentos se refieren al comercio, la conectividad y la innovación. Este resultado del foro económico no debe presentarse como acuerdo trilateral de seguridad.

Ormuz: evitar el estrecho no elimina el riesgo regional

El World Energy Outlook 2026, lanzado este jueves por la Agencia Internacional de Energía, examina las consecuencias duraderas del choque energético. Incluso en su muy baja dependencia del tránsito por Ormuz, el Oriente Medio sigue siendo la primera región exportadora de petróleo. El cambio de caminos no elimina la exposición a la inestabilidad regional.

El gas natural licuado presenta una limitación diferente: el IEA no mantiene una ruta de derivación viable para las exportaciones del Golfo. Por consiguiente, la diversificación de los proveedores y la reducción de las necesidades importadas revisten particular importancia.

Estos ejercicios son escenarios condicionales, no un pronóstico determinado. El supuesto de tránsito sin trabas para fines de 2027, adoptado en dos hipótesis, no es una fecha de acuerdo diplomático anunciado.

Riyadh: Los daños reportados en la torre PIF

Las pruebas reunidas por varias agencias de noticias indican daños a la torre que alberga el Fondo de Inversión Pública saudí en el distrito financiero de Riad. La coalición liderada por Arabia Saudita había anunciado antes del amanecer de los escombros y daños materiales tras una amenaza de misiles que atribuía a los Houthis.

Las pruebas indican un lugar ausente del comunicado oficial, pero no permiten una determinación entre el impacto directo y los daños causados por los desechos. No se dispone de una evaluación o evaluación humana confirmada del grado de daño en los artículos verificados. La ausencia de un registro no significa que no haya víctimas.

Cover: Lebanese Parliament in Beirut, archival photograph, unestablished shooting date. Ilustración institucional. © François el Bacha / Libnanews.

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