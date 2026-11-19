AlphaProof El código combina expertos humanos, agentes de inteligencia artificial y verificación matemática. El trabajo anunciado por DeepMind es sobre una implementación precisa del protocolo Signal. Su interés se basa en las propiedades demostradas, pero también en los supuestos y componentes que permanecen fuera del perímetro verificado.

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La inteligencia artificial que juzga una caja fuerte de software no solo proporciona pruebas de seguridad. AlphaProof Code está precisamente tratando de superar esta diferencia. Presentado el 10 de noviembre de 2026 por Google DeepMind, el dispositivo reúne a expertos humanos, agentes de la AI y un auditor matemático para examinar el código del protocolo Signal. El interés de este avance reside tanto en lo que demuestra como en los límites explícitos de su demostración.

AlphaProof Code: Evidence, not a confidence mark

En la operación descrita por DeepMind, los humanos participan primero en definir las propiedades buscadas y validar las especificaciones. Los oficiales producen las pruebas. Por lo tanto, el resultado depende no sólo de la capacidad de un modelo para escribir una explicación convincente: debe pasar por una auditoría formal.

El lenguaje utilizado, Lean, se utiliza para representar teoremas y sus pruebas en un formulario controlado por un software separado. Su documentación explica que las pruebas pueden ser verificadas independientemente. Esta es la diferencia entre pedir a un sistema que defienda una conclusión y pedirle que proporcione un razonamiento cuyas etapas satisfagan reglas explícitas.

Esta separación de funciones es central. La herramienta que ofrece evidencia no es la que se pide que crea en la palabra. Pero el control lógico no decide, en lugar de los investigadores, si la pregunta inicial cubre todos los riesgos significativos para un usuario.

El alcance preciso del resultado en Signal

El trabajo es sobre libsignal, la implementación de referencias del protocolo, compilada para un entorno Linux AArch64. Los investigadores anuncian alrededor de 6,5 millones de líneas de evidencia Lean. Se basan en unas 26.000 líneas de especificación y descripción de la operación de la máquina que deben considerarse fiables.

Las manifestaciones incluyen el establecimiento inicial de la conexión con PQXDH y el Triple Ratchet, utilizado para cambiar las llaves. Se refieren a propiedades de confidencialidad, autenticación y protección después de ciertos compromisos. Los componentes criptográficos de bajo nivel siguen representados por contratos y supuestos.

Por lo tanto, este resultado no es una certificación de todas las aplicaciones Signal, cada teléfono o todas las configuraciones posibles. Para probar su enfoque, los investigadores también reintroducieron dos viejos defectos ya corregidos: las versiones modificadas violaron las propiedades esperadas. Este no es el anuncio de dos nuevos defectos en la aplicación actual.

Por qué las llaves cambian durante una conversación

La documentación técnica de Signal permite comprender el problema. En el mecanismo Double Ratchet, cada mensaje utiliza claves recién derivadas. Las llaves viejas no deben ser capaces de ser encontradas de las siguientes. Los nuevos intercambios criptográficos también alimentan el mecanismo para proteger las futuras comunicaciones.

El objetivo es limitar el alcance de los daños cuando una clave está comprometida. La protección de mensajes pasados y la posibilidad de encontrar seguridad para el próximo responden a dos problemas diferentes. El Triple Ratchet combina mecanismos para la seguridad híbrida, incorporando un componente post-quantum.

Esta arquitectura no transforma una intrusión persistente en un incidente sin consecuencias. La documentación distingue la recuperación después del compromiso de situaciones donde el atacante mantiene el acceso a secretos. Por lo tanto, la renovación de las llaves debe entenderse con las condiciones en que pueda cumplir su función.

« Post-quantum » no significa sin hipótesis

PQXDH interviene al comienzo del intercambio. Permite a dos personas establecer un secreto compartido, incluso cuando el destinatario está fuera de línea, pero ha depositado la información necesaria en un servidor. La versión publicada de su especificación distingue una persistente confidencialidad post-quantum y autenticación mutua que todavía depende de una hipótesis criptográfica clásica.

Estas distinciones evitan resumir la seguridad con una etiqueta. La evidencia debe especificar qué se supone que un oponente pueda hacer, qué funciones se consideran seguras y qué parte del sistema está siendo estudiado. El progreso anunciado por DeepMind se refiere a la verificación de propiedades en código real. No elimina la elección de supuestos ni la necesidad de examinarlos.

Fotografía de ilustración: teléfono inteligente, archivo de 2017, Jonas Svidras / Pexels. No representa el dispositivo de búsqueda.

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