En la USEK, Sandra De Waele vincula la recuperación a las reformas

En Kaslik, Sandra De Waele vincula la recuperación libanesa con las reformas bancarias, judiciales y administrativas. Según el informe ANI, se refiere al apoyo europeo de 2.4 billones de euros desde 2021. Este balance no es un nuevo sobre. Las empresas y las aptitudes también figuran entre las prioridades.

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La reforma bancaria, la independencia de la justicia y la calidad de la administración están entre las prioridades destacadas por Sandra De Waele durante su visita a la Universidad del Espíritu Santo de Kaslik. En un informe publicado el 10 de noviembre, el Organismo Nacional de Información informa de que el Embajador de la UE en el Líbano ha asociado la recuperación económica con el restablecimiento de la confianza financiera y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El diplomático participó en dos reuniones: una conferencia sobre política europea hacia el Líbano y un intercambio con la comunidad empresarial. Ambas intervenciones vinculan las reformas institucionales con las oportunidades de financiación y desarrollo empresarial. No incluyen en el informe disponible ningún anuncio de un nuevo programa financiero cuantificado o calendario de desembolso.

Saldo de ayuda desde 2021

Según los comentarios de la ANI, Sandra De Waele ha estimado el apoyo europeo al Líbano en alrededor de 2,4 millones de euros desde 2021. Mencionó la asistencia humanitaria y para el desarrollo, el sector de la seguridad, las instituciones públicas y los servicios esenciales. Por lo tanto, esta cantidad describe varios años y varias áreas de intervención. No corresponde a un sobre adicional anunciado a Kaslik.

La conferencia, organizada por la USEK Academy of Diplomacy, fue moderada por su presidente, el ex canciller Nassif Hitti. En relación con el tema de la gobernanza, la recuperación y las perspectivas de asociación, el Embajador presentó el fortalecimiento del Estado y la capacidad de sus instituciones como eje central de la política europea.

También se refirió a los programas europeos sobre educación, salud, protección social, agua e infraestructura. Esta presentación pone servicios a la población junto con reformas financieras, en lugar de reducir la cooperación europea a los bancos solos.

Bancos, justicia y administración

En el informe se citan varios proyectos específicos: reformar el sector bancario, adoptar la Ley de deficiencias financieras, fortalecer la independencia judicial, combatir la corrupción y desarrollar una administración basada en la competencia y el mérito. Estas son las prioridades defendidas por el Embajador. Esta lista no se aplica a la aprobación de la ley mencionada o a la validación europea de un texto particular.

Por lo económico, Sandra De Waele vinculó la recuperación sostenible al retorno de la confianza en el sistema financiero y bancario y a la conclusión de un acuerdo con el FMI. En su opinión, la aplicación de las reformas podría permitir que el Líbano atraiga nuevas inversiones y financiación internacionales, con los efectos previstos en el crecimiento y el empleo.

El punto se refiere a las condiciones políticas e institucionales para mejorar. No reporta una decisión del FMI, una cantidad aprobada por sus autoridades o un compromiso automático de los inversores. La distinción sigue siendo esencial tanto para los depositantes como para las empresas: una perspectiva de financiación por sí sola no establece las modalidades de acceso a los fondos.

Empresas en la asociación europea

Durante la segunda reunión, que fue parte de la serie « Sunset Stories – Executive Talk », el embajador abordó las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. El intercambio fue liderado por Madonna Salameh Ayyanianian, jefe de relaciones estratégicas con las empresas de la universidad.

Los instrumentos mencionados incluyen el acceso a la financiación, las subvenciones, las garantías y la asistencia técnica. Sandra De Waele también citó la eficiencia de los recursos, la energía renovable, la innovación y la formación profesional. Subrayó el desarrollo de la capacidad de las empresas libanesas para cumplir las normas europeas y ampliar su presencia en mercados externos.

La transparencia del entorno empresarial, su estabilidad y el funcionamiento de la administración satisfacen así las preocupaciones financieras. El Embajador destacó finalmente las aptitudes de los jóvenes y el creciente papel de la mujer en la iniciativa empresarial. El mensaje comunicado a Kaslik combina el apoyo europeo a las instituciones con el de las empresas, dejando al mismo tiempo decisiones concretas de financiación a los procedimientos de cada programa.

Fuente: National Information Agency, report of the visit to USEK, 10 November 2026.

Parlamento libanés en Beirut, archivo fotográfico. Fecha exacta no establecida. © François el Bacha / Libnanews. La ilustración institucional no representa la visita de Sandra De Waele al USEK. Fotografía entera conservada sin retoques, vestido editorial Libnanews.

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