Kassem: discutir las armas, pero después de la retirada

Naïm Kassem rechaza el desarme bajo ocupación y acepta un debate después de la retirada israelí y el fin de la tutela. Su discurso del 11 de noviembre plantea una cuestión de secuencia: ¿tenemos que esperar la retirada para abordar las armas, o cumplir compromisos en paralelo? Análisis de las observaciones del líder de Hizbullah a la luz de los textos y decisiones oficiales del Estado libanés.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Naïm Kassem no propone el desarme de Hezbolá. En su discurso del 11 de noviembre, mantuvo su negativa a entregar las armas bajo ocupación israelí, a la vez que estuvo de acuerdo en discutirlas después de un retiro y el final de lo que llamó tutela extranjera. Esta distinción arroja luz sobre una intervención que busca preservar la capacidad militar del partido, desafiar el acuerdo marco y avanzar el debate hacia el orden de los compromisos.

Análisis. El texto del discurso fue publicado a las 7.54 p.m. por Al-Ahed, un medio de comunicación cerca de Hezbollah. Es una fuente primaria de los comentarios del líder, no una auditoría independiente de sus afirmaciones.

Una discusión condicional, no una promesa de entrega de armas

Con motivo del día mártir del partido, el secretario general de Hizbullah establece dos requisitos para una discusión sobre armamentos: el retiro israelí y el fin de la tutela. En elpublicado por Al-Ahedesta apertura coexiste con el rechazo del desarme en las presentes condiciones.

La diferencia es decisiva. Aceptar un tema en una mesa de negociación no significa aceptar su resultado, un calendario o un mecanismo de control. Presentar esta intervención como aceptación del desarme eliminaría las condiciones que limitan su alcance. Presentarlo como una negativa a discutir, por el contrario, borraría el margen político que el líder retiene.

Nuestra lectura es la de una oferta condicional que permite a Hezbollah no cerrar completamente la puerta al diálogo, sin abandonar sus principales medios de presión. El criterio de terminación de la tutela sigue siendo particularmente abierto: a diferencia de una retirada territorial, no se acompaña aquí por ningún procedimiento para establecer su cumplimiento.

El desacuerdo también se refiere al orden de obligaciones

Kassem pide que vuelva a las negociaciones indirectas y rechaza el acuerdo marco. En particular, invoca la disposición del 27 de noviembre de 2024, la resolución 1701 y el armisticio. Pero estas referencias no pueden reducirse al único requisito de un retiro israelí.

Eldocumento de cesación de las hostilidades transmitido a las Naciones Unidas en 2024reafirma el desarme de los grupos armados y reserva armas a las fuerzas oficiales. También prevé la cesación de las operaciones ofensivas israelíes, la prevención de los ataques del Líbano y la retirada israelí coordinada con el despliegue del ejército libanés. La secuencia de espera de la retirada para comenzar a discutir las armas es por lo tanto una posición política de Kassem, no una restitución completa del texto.

Esta diferencia contrasta con dos lógicas. En el primero, Hezbolá mantiene su armamento como garantía hasta que se cumplan los compromisos israelíes. En segundo lugar, la retirada, el despliegue del ejército y el tratamiento de armas no autorizadas forman parte de un proceso que se aplicará conjuntamente. Por lo tanto, el obstáculo no se limita a la falta de confianza: se refiere a la definición misma de lo que debe lograrse primero.

Defender al ejército sin reconocer inmediatamente la exclusividad de las armas

El líder saluda al ejército y su papel en la paz civil, pero rechaza la ayuda condicional. También criticó a las cinco embajadas involucradas en el debate sobre explosivos incautados en Dahr al-Baydar. These elements are also reported byEast Today in its report of 11 November.

La cuestión de esta distinción es interna. Apoyar al ejército como institución no significa aceptar que ejerce la fuerza armada sola. Es posible, en el razonamiento del partido, valorar a los militares al impugnar la política que el Estado les pide aplicar. Así pues, el discurso trata de separar la legitimidad de la institución militar de los requisitos del desarme.

Estos requisitos no son sólo extranjeros. Eldecisión del Gobierno libanés de 2 de marzo de 2026, comunicada a la ONUprohíbe las actividades militares y de seguridad de Hezbollah, pide la entrega de sus armas y reafirma la competencia exclusiva del Estado sobre la guerra y la paz. La reducción del desarme a la presión diplomática externa deja de lado una decisión libanesa.

Una apuesta regional que no vale la pena cambiar compromisos

Kassem presenta las dificultades políticas de Donald Trump y Benjamin Netanyahu como una oportunidad. Esta evaluación pertenece a su argumento. No demuestra el abandono del Acuerdo Marco ni la desaparición de aplicaciones internacionales.

Elg7 statement issued after its Paris meeting on 9 and 10 Novembermantiene apoyo a la resolución 1701 y al marco trilateral. Combina el desarme verificable, el redespliegue israelí y el despliegue del ejército libanés. Un cambio en el poder político puede alterar las negociaciones; no elimina por sí mismo los compromisos establecidos en esos textos.

En el Sur, la cuestión sigue siendo la de garantías concretas

Esta intervención ocurre mientras que las huelgas y los disparos siguen siendo reportados en el sur. Los hechos del 11 de noviembre se siguen por separadonuestra dirección, con sus fuentes y límites. Ofrecen un alcance inmediato al debate sobre la protección de los habitantes, sin validar automáticamente la respuesta de ninguna de las partes.

El discurso mantiene la disposición a luchar, pero no anuncia la fecha o orden operacional de una nueva guerra. La mayor parte de su alcance político reside en otros lugares: Hezbollah conserva sus armas y acepta que sea un tema futuro, bajo sus condiciones. Para el Estado, el desafío sigue siendo transformar la promesa de un debate en decisiones verificables, asegurando al mismo tiempo la retirada israelí y la seguridad del pueblo. Ninguno de estos resultados se puede inferir solo de la intervención de esta noche.

Ilustración: Khiam visto desde Marjayoun, fotografía de archivo sin fecha. No muestra el discurso ni los acontecimientos del 11 de noviembre de 2026. Foto: François el Bacha / Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews