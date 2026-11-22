El Parlamento iraquí ordenó a una comisión que examinara el fuego mortal en la central de Al-Hartha al norte de Basora. El domingo se informa a una delegación. El Primer Ministro ordenó una investigación urgente. The health and safety authorities have published separate reviews, without a common count at this stage.

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El Parlamento iraquí encomendó a un comité que examinara el incendio que mató a personas el sábado 21 de noviembre en la central eléctrica de Al-Hartha, al norte de Basora. Los medios iraquíes informaron de la llegada de sus miembros el domingo por la mañana. El Primer Ministro ordenó una investigación urgente. Las autoridades de salud y seguridad han publicado diferentes exámenes.

Una inspección para examinar medidas de seguridad

En una declaración publicada el sábado, el Comité Parlamentario de Electricidad y Energía puso en marcha el fuego en un gasoducto de la central eléctrica. Siguiendo instrucciones del Presidente de la Sala, Haibat Al-Halbousi, una subcomisión fue visitar los locales el domingo 22 de noviembre para verificar las circunstancias del incidente, determinar dónde podrían haberse carecido las medidas de seguridad y evaluar los arreglos establecidos en el sitio.

Two Iraqi media outlets announced the arrival of a parliamentary delegation in Al-Hartha on Sunday morning. This was the first reported displacement since the announcement of the investigation, but no institutional review of the inspection was still public at the time of writing. La Comisión también anunció su intención de atender a las familias de las víctimas y de los heridos para averiguar sus necesidades.

El Primer Ministro Ali Faleh Al-Zaidi pidió el sábado una investigación urgente sobre las causas del incendio y las posibles responsabilidades, según una declaración de su oficina de prensa en Iraq. El Ministro de Energía Ali Saadi Wahib ha reunido sus servicios de emergencia para examinar los daños, sus efectos en la operación y las medidas de seguridad que deben adoptarse.

El director de la empresa estatal de electricidad del sur de Irak, Qaïs al-Ahmad, declaró el sábado que la central eléctrica no había sido dañada y que, según él, el incidente no había reducido las horas de suministro eléctrico. Esta declaración no cubre daños en el barrio, donde se extendió el fuego antes de que interviniera la defensa civil.





Dos balances provisionales, ninguna consolidación publicada

La célula de comunicaciones de seguridad reportó cuatro muertes y 35 lesiones el sábado, incluyendo quemaduras de humo e inhalaciones. Presentó esta evaluación como provisional. Los servicios de salud de Bassora proporcionaron otro recuento: un total de 46 casos registrados, incluidos dos muertos. De las 44 lesiones registradas en este recuento médico, 25 habían salido del hospital después de recibir tratamiento y 19 seguían en tratamiento.

Ninguna publicación de las autoridades permitió el domingo por la mañana reconciliar las dos cifras o establecer si se basaban en el mismo perímetro. El número de 46 casos incluye muertes; No designa 46 heridos. Los dos balances no deben añadirse juntos.

Tanto el Parlamento como el Ministerio colocan el fuego en el suministro de gas de la central eléctrica. Esto no es suficiente para establecer lo que provocó el fuego. Las investigaciones anunciadas todavía deben especificar las circunstancias, el estado de los arreglos de seguridad y cualquier responsabilidad.

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