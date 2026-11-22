Comboios de Portugal pronostica disturbios del 23 al 27 de noviembre, con posibles efectos en 22 y 28. El operador publicó los horarios mínimos de servicio de 24 y 25. Ofrece un reembolso completo o un intercambio gratuito en ciertas categorías de billetes, bajo las condiciones anunciadas. Las tablas distinguen entre líneas generales, trenes regionales y algunos servicios urbanos. Compruebe cada viaje y conexión en la información CP actualizada antes de la salida.

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Los conductores del sindicato portugués SMAQ piden una huelga del lunes 23 al viernes 27 de noviembre de 2026. Comboios de Portugal (CP) pronostica perturbaciones en su red y advierte que también pueden tocar trenes Domingo 22 y Sábado 28. El operador ha publicado los horarios mínimos de servicio para los Martes 24 y Miércoles 25, y proporciona el reembolso completo o el intercambio gratuito de ciertos billetes.

Servicios mínimos abarcan los días 24 y 25 de noviembre

CP publica tablas separadas para las principales líneas Alfa Pendular e Intercidades, trenes regionales e interregionales, y varias líneas urbanas en Lisboa y Oporto. Estas listas especificarán los números, estaciones y horas de los trenes introducidos en el servicio mínimo. No se aplican por igual a los cinco días de huelga. En las líneas generales y en la tabla regional, la columna de 24 no siempre contiene los mismos trenes que el de 25.

Por ejemplo, el tren 528 de Porto-Campanhã a Lisboa-Santa Apolónia, programado a las 7.45 horas, está en servicio mínimo cada dos días. 126 salir de Porto-Campanhã a las 5:40 p.m. aparece sólo en la columna de 24. En la otra dirección, el tren 723 de Lisboa-Santa Apolónia a Braga, a las 19.30 horas, se registra cada dos días. Estas horas se dan en tiempo local desde Portugal continental.

En la aglomeración de Oporto, las tablas cubren en particular las líneas de Marco, Guimarães y Braga. En Lisboa, las listas cubren los ejes Sintra y Azambuja, así como Cascais y Sado. No se trata de subterráneos. CP especifica que los servicios pueden fluir además de los listados. Por lo tanto, la ausencia de un tren en las tablas no hace posible concluir que se ha eliminado.

¿Qué viajeros pueden cambiar o reembolsarse?

La medida anunciada por el CP se aplica a los billetes ya adquiridos en sus servicios Alfa Pendular, Intercidade, internacional, interregional o regional para los viajes correspondientes. El pasajero puede solicitar el reembolso completo o el libre intercambio a otro tren de la misma clase y en la misma clase. La opinión no presenta esta medida particular como aplicable a todos los títulos y suscripciones urbanos.

Para los billetes comprados en el sitio CP o aplicación, la sección « As minhas viagens » le permite solicitar automáticamente el reembolso o el intercambio hasta 15 minutos antes de la salida del tren desde la estación donde el pasajero está a bordo. En el mostrador de CP, la solicitud puede presentarse antes o después de la fecha del viaje, hasta 10 días después del final de la huelga. CP también ofrece un formulario de reembolso para demora o eliminación, pero advierte que la respuesta puede tardar más.

El reflejo derecho antes de salir

El aviso de cinco días no equivale al cierre de la red. Por el contrario, el horario habitual no garantiza que el tren funcione. Compruebe su número de tren, día y estación de salida en la información CP antes de salir. Para una ruta de conexión, revise cada sección por separado, especialmente si uno de los trenes no aparece en los horarios mínimos.

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