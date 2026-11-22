El rescate continúa su búsqueda el domingo en Cikande, en el oeste de la isla de Java, después del incendio de una fábrica de confitería. Al menos tres muertes fueron reportadas por personal de rescate. La policía informó entonces de la evacuación de seis bolsas de muerte, sin confirmar el número de víctimas que contenían.

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En Cikande, en el oeste de la isla de Java, los trabajadores de rescate buscan trabajadores después del incendio de una fábrica de confitería el domingo 22 de noviembre. El organismo indonesio de búsqueda y rescate informó de al menos tres muertes. La policía informó luego de la evacuación de seis bolsas de muerte, cuyo contenido todavía debe identificarse.

Fuego en la fábrica Cikande

El incendio en la fábrica de Cikande fue declarado el sábado por la tarde en la zona industrial de Pancatama en Leuwilimus, distrito de Serang. El sitio pertenece al fabricante de la confección PT Fonusa Agung Mulia. The police located the start of the disaster at approximately 4:30 p.m. local time and indicated that the fire had affected offices and a warehouse. La fábrica se encuentra en la provincia de Banten, al oeste de Yakarta, no en la capital.

Quince bomberos participaron en la intervención, dependiendo de la provincia. El gobernador Andra Soni explicó que el colapso parcial del edificio y la falta de luz habían impedido a los equipos acceder a ciertas áreas durante la noche. Los camiones de tanque proporcionaron agua en apoyo de los bomberos. La policía puso en alerta a 28 ambulancias y estableció una estación de emergencia.

Un equilibrio humano todavía provisional

En su punto de la mañana del domingo, el Servicio Regional de Búsqueda y Salvamento informó de tres muertes, 36 querían y 15 encontraron vivos, cuatro de los cuales resultaron heridos. Más tarde, la policía provincial anunció que los equipos habían evacuado seis bolsas de muerte. Asignó su examen a su equipo de identificación. El número de bolsas por sí solo no permite determinar el número de muertes. No se añade al primer cheque de alivio.

Tampoco se completó el censo de empleados. El puesto de mando de la policía contaba con 54 empleados temporales, 11 de los cuales regresaron a casa y uno recibió asistencia médica. Las autoridades estaban comprobando la situación de los 42 restantes. Esta lista administrativa no indica cuánto estaba todavía dentro del edificio y no coincide con el recuento de las personas buscadas por los rescatistas.

El origen del fuego sigue siendo desconocido

La policía dijo que controlaban el incendio principal el domingo a las 6:30 a.m. hora local. However, the rescue service reported that several homes still required firefighters to intervene. Los equipos continúan investigando en áreas accesibles. Según las autoridades, deben esperar hasta el enfriamiento y aseguramiento de las otras partes del complejo antes de entrar.

La policía prohibida anunció el envío de un equipo de su laboratorio científico para determinar el origen del incendio. No ha avanzado ninguna causa en esta etapa. El examen de los locales sólo será posible una vez que el acceso se considere seguro.

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