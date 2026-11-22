Al domingo 22 de noviembre, Irán puso en marcha un programa de reducción de la electricidad para hogares y empresas. El operador nacional Tavanir invoca dificultades para suministrar combustible a las centrales eléctricas. La duración dependerá de los sectores y del tiempo: la hipótesis de dos horas al día no es la regla anunciada al principio.

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Irán ha iniciado los recortes de electricidad programados para hogares y empresas el domingo 22 de noviembre. El operador nacional Tavanir invoca un suministro insuficiente de combustible para las plantas. Los horarios no serán los mismos en todas partes, y las dos horas de cierre por día mencionadas por su director corresponden a un escenario frío más marcado.

Cortes de electricidad en Irán: duración variable

Mohammad Allahdad, director de Tavanir, presentó el dispositivo en la televisión estatal iraní el sábado 21 de noviembre. En el lanzamiento se refirió a una interrupción de hasta dos horas durante un período de dos días. Si el frío se intensifica, algunos cortes pueden durar hasta dos horas al día. Esta cifra no es un horario nacional ni una medida del tiempo de corte del domingo.

La declaración del operador prevé advertir a los suscriptores interesados antes de la interrupción. Tavanir indica que las ranuras se transmitirán a través de la aplicación Bargh-e Man, el servicio de mensajería Bale. En las declaraciones consultadas no se anunció una duración única por ciudad o fecha final.

Las centrales eléctricas carecen de combustible

Tavanir atribuyó la medida a dificultades en la entrega de combustible a centrales eléctricas. Cuando no pueden producir lo suficiente para satisfacer la demanda, los cortes estancados reducen temporalmente la carga en la red. El operador dijo que quería mantener su funcionamiento y limitar el uso de restricciones en las actividades productivas. The advertisement is aimed in particular at residential and commercial subscribers; No significa que todo sea cortado al mismo tiempo.

El presidente Massoud Pezeshkian dijo el sábado que los ataques contra la infraestructura de gas habían agravado la falta de combustible a medida que se acercaba el invierno. Los recortes ya habían llegado a Teherán y otras ciudades antes de esta fase del conflicto. Por lo tanto, el gobierno cuestiona los daños recientes que agravan una dificultad preexistente; la declaración de Tavanir no indica la proporción de restricciones atribuibles a este daño.

Por el momento, el calendario público establece el comienzo del sistema, no la cantidad de electricidad que ahorrará. En Machhad, el distribuidor local explicó que un nicho anunciado no llevó necesariamente a un corte: la ejecución depende de la carga de la red.

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