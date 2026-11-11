Nawaf Salam contactó con los funcionarios judiciales y de seguridad después de cinco arrestos entre las alturas de Batrun y Bcharré. El Primer Ministro afirma que la ley será el único límite para las investigaciones. La fiscalía presenta a los detenidos como miembros de Hezbollah. Las cuentas de medios difieren de la naturaleza de los documentos que supuestamente tenían. No hay planes para atacar en el informe institucional. Las acusaciones políticas siguen siendo distintas de las conclusiones previstas de la justicia en este caso.

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Nawaf Salam contactó el miércoles 11 de noviembre de 2026 a los funcionarios judiciales y de seguridad alrededor de cinco hombres arrestados entre las alturas de Batrun y Bcharré. Since Antalya, the Prime Minister has assured that the law will be the only limit of investigations. El Ministerio Público presenta a los detenidos como miembros de Hezbollah.

Salam sigue la investigación de Antalya

According to a report from the Lebanese official agency, the Head of Government joined the Ministers of Interior and Justice. He also contacted the Attorney General of the Court of Cassation and the Director General of the Internal Security Forces (FSI).

Present in Turkey for COP31 climate conference, Nawaf Salam judges the circumstances of these suspicious arrests. Afirma que el tiempo para la falta de responsabilidad y los casos asfixiados ha terminado. Esta posición política no perjudica las conclusiones de la investigación.

Cinco arrestos en las alturas de Batrun

La oficina del Fiscal Ahmad Rami al-Haj confirmó el seguimiento de este caso el martes 10 de noviembre. La Subdivisión de Inteligencia de las Fuerzas de Seguridad Interna (ISF) lleva a cabo investigaciones. El registro de la fiscalía no especifica los cargos previstos, la identidad de las cinco personas o las circunstancias detalladas de su detención.

El informe emitido el martes por la fiscalía mencionó sólo las alturas de Batrun. El dedicado a Nawaf Salam coloca el grupo entre esta zona y las alturas de Bcharré. The exact point and time of the arrests are not specified.

La naturaleza de los documentos sigue siendo incierta

A Lebanese chain reported that the five men held documents and maps, some of which were allegedly torn apart. Este detalle no está incluido en el informe institucional consultado.

Otro medio, citando fuentes anónimas de seguridad, describe los nombres de los papeles. Afirma que su calificación como mapas o planes no se establece y todavía depende de exámenes técnicos. Ninguna de estas cuentas por sí sola puede afirmar una preparación para atacar o atribuir una intención a los detenidos.

Una reacción política separada de la investigación

On Wednesday, 11 November, MP Ghiyath Yazbek, a member of the Lebanese Forces bloc, responded to these arrests in a statement. Pide a las autoridades que sean más firmes y acusa a Hezbollah de prepararse para una expansión militar interna. Estas acusaciones políticas no son conclusiones judiciales.

En esta etapa, la fiscalía confirma el seguimiento de las investigaciones preliminares, sin anunciar una sentencia. Los detenidos siguen siendo presuntos inocentes. Las razones precisas de su presencia en esta esfera y la naturaleza de los documentos incautados deben seguir siendo establecidas por la investigación.

Beirut Courthouse, archivo sin fecha. Ilustración general de la justicia, distinta del lugar de detención. Foto: Archivo de Libnanews. Libnanews vestido.

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