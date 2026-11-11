Egipto: El costo de esperar a los medios digitales

En Egipto, los funcionarios de medios digitales describen las solicitudes de licencias que permanecen indecisos después del pago de honorarios y la preparación de sus archivos. Reunidos en el sindicato de periodistas el 7 de noviembre, pidieron procedimientos más claros. La ley prevé un período de 90 días a partir de una solicitud completa y un límite de 50.000 libras esterlinas para las tarifas del sitio. The regulator invokes requirements to be met and states that it continues to consider pending applications.

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In Egypt, digital media officials denounce the cost and duration of licensing procedures. Reunidos el 7 de noviembre en el sindicato de periodistas, describieron solicitudes que no se habían decidido después del pago de honorarios y la preparación de sus archivos. The Supreme Council for Media Regulation responded that pending applications must meet legal, procedural or financial requirements.

La reunión del Comité de Libertad, en presencia del presidente del sindicato Khaled al-Balchi y su jefe Iman Aouf, reveló una dificultad común con diferentes proyectos editoriales. According to the testimonies reported, uncertainty affects not only opposition sites, but also specialized publications or publications close to the authorities.

El pago no termina esperando

El representante de un sitio dedicado a la economía, empleando a unos 20 periodistas sindicales, dijo que había aportado 50.000 libras egipcias el 29 de octubre de 2018 y adjuntado los documentos solicitados. Dice que no recibió respuesta. Esta cronología es la presentada por el solicitante, no el resultado de un examen contencioso de su expediente administrativo.

El fundador de otro sitio explicó que había presentado su solicitud y pagado los honorarios en septiembre de 2024. Según él, el equipo tenía unos 21 periodistas y corresponsales. Dijo que había aumentado la capital de la empresa de 10.000 libras esterlinas a 10.000 libras a petición de las autoridades, sin que el procedimiento se hubiera completado en la fecha de la reunión.

Este gerente atribuye a esperar una reducción de la actividad y un mayor uso de las redes sociales. Su testimonio ilustra un costo que excede la tasa de licencia por sí solo: los fundadores deben formar una empresa, movilizar capital y organizar un editorial mientras las condiciones para la continuación del proyecto siguen siendo inciertas.

Las licencias de medios digitales tienen un marco legal

Article 60 of Law 180 of 2018 provides that the Council shall act within 90 days of the date on which the application is complete. Se fija un límite de 50.000 libras para gastos relacionados con un sitio electrónico. Por lo tanto, el punto de partida para el plazo es esencial: no necesariamente se confunde con un primer depósito o pago.

En la reunión, el periodista Amr Badr desafió la aplicación de este techo como una suma global. También pidió que se aclararan los plazos y el régimen aplicable a los proyectos de prensa. Los costos se añaden, destacó, a los del registro comercial, las formalidades fiscales y el apoyo legal y contable.

La ley distingue varias categorías y procedimientos. Los artículos 6 y 59 exigen expresamente una licencia para sitios electrónicos. Por lo tanto, sería incorrecto presentar cualquier autorización previa como invención del único reglamento de aplicación. El debate sindical se refiere también a la interpretación y aplicación de este marco.

Regulator invoca los archivos para completar

In a statement dated 7 November on its official website, the Conseil Supérieur, chaired by Khaled Abdel Aziz, states that it has granted licences to structures meeting the requirements. Se vinculan las denegaciones o un nuevo examen al cumplimiento de los requisitos establecidos en los textos.

La Comisión presenta casos no regulados como una proporción limitada frente a una gran mayoría de sitios autorizados. Indicó que sus comisiones seguían examinando los casos para agilizar las decisiones y disponían de apoyo procesal y jurídico. El comunicado de prensa no proporciona un balance cuantificado para medir estas proporciones.

Khaled al-Balchi dijo que tenía información sobre 95 sitios. This number does not constitute a national total of the media without a licence or a count of all outstanding requests.

El sindicato quiere documentar los casos y obtener procedimientos más legibles de decisión y apelación. Para los editores interesados, la cuestión inmediata es concreta: conocer los documentos desaparecidos, el calendario de revisión y las razones de una decisión, para que puedan organizar su actividad y los trabajos que dependen de ella.

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