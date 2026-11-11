Gaza: Netanyahu responde a la presión sobre la ayuda invernal · Global Voices

Netanyahu defiende la ayuda invernal en Gaza después de la presión estadounidense. Las evaluaciones israelíes contrastan con las necesidades documentadas por las Naciones Unidas.

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El martes 10 de noviembre de 2026, la oficina de Benjamin Netanyahu defendió la entrada de equipo humanitario para preparar Gaza para el invierno. N12 presenta esta declaración como una confirmación indirecta de una relajación, después de una llamada de Donald Trump. Pero los volúmenes presentaron un balance israelí ya anunciado. Sobre el terreno, las evaluaciones humanitarias siguen describiendo albergues destruidos, existencias agotadas y equipo bloqueado fuera del enclave.

Lo que el Canal 12 reporta precisamente

En un publicado el 10 de noviembre a las 10:30 p.m. y actualizado el 11 de noviembre a las 1:45 horasN12 explica que el comunicado de prensa inglés de la oficina del Primer Ministro sugiere que Israel está permitiendo la ejecución del programa de invierno. El canal está acercando este anuncio a una entrevista telefónica durante la cual Trump supuestamente pidió a Netanyahu que avanzara en la implementación de su plan de Gaza.

Este contenido de la apelación, celebrada el jueves 5 de noviembre, es atribuido por N12 a dos fuentes informadas. Por lo tanto, no es una declaración pública del Presidente de los Estados Unidos. La cadena también informa sobre la preparación de un mecanismo para la entrada de equipo de doble uso, civil y militar, evitando al mismo tiempo su entrega directa a Hamas.

Una declaración que también defiende el historial israelí

El declaración de la Oficina del Primer Ministro, reproducida por Zman Israel, destaca más de 91.000 tiendas de campaña, más de 8.200 camiones de tarpaulinas, mantas, ropa y otros suministros, así como 12 camiones que bombean aguas residuales. También menciona reparaciones de red y combustible para instalaciones de bombeo.

Netanyahu afirma estar trabajando con los Estados Unidos y el Consejo de Paz. Sin embargo, sostiene que la reconstrucción debe ir precedida del desarme de Hamas y la desmilitarización de Gaza. Su oficina acusó el movimiento de desviar el equipo humanitario con fines militares. Estas acusaciones son las del gobierno israelí; la liberación no proporciona una verificación independiente de las presuntas diversiones.

Las cifras no prueban una nueva entrega después de la llamada

El ejército israelí ya estaba presentando, en un del 6 de noviembrea total of over 85,000 tents and 8,000 trucks since the beginning of the programme. Se distinguieron las solicitudes aprobadas del equipo efectivamente transportado, citando dificultades logísticas y presupuestarias para algunos de los cargamentos.

El 9 de noviembre, el ejército y el COGAT reclamaron el balance de 11.000 tiendas y 8.200 camiones, según su informe de los tiempos de Israel. Su recuperación al día siguiente no permite medir un suplemento introducido como resultado de la presión americana. Ninguna cuenta independiente consultó vincula una entrega particular a esta centralita telefónica.

Presión pública del Consejo de Paz documentada

El 9 de noviembre, el Consejo de Paz, presidido por Trump, exhortó a Israel a autorizar y facilitar inmediatamente los suministros necesarios para la vivienda, el agua, el saneamiento y el drenaje. Consideró que las medidas previstas eran insuficientes después de las inundaciones. También exhortó a Hamás a desarmar y renunciar al poder.

Este comunicado, ya procesado por Libnanewsestablece presión pública. La respuesta de la oficina de Netanyahu representa el nuevo desarrollo. El alcance y las modalidades de cualquier otra apertura siguen siendo evaluadas sobre la base de autorizaciones concretas y pasajes reales.

Miles de familias siguen en riesgo

El saldo de la OCAH aprobado el 8 de noviembre y publicado el 9 de noviembre describió las consecuencias de las lluvias que comenzaron el 6 de noviembre: más de 26.000 hogares solicitaron asistencia para vivienda o bienes dañados. Los socios reportan más de 6.000 albergues familiares destruidos y 17.400 dañados. Estas evaluaciones son preliminares.

Casi se agotaban los suministros humanitarios de tiendas de campaña, alquitránes, mantas y ropa en Gaza. En el exterior, están dispuestas a enviar más de 150.000 tiendas de campaña compradas por asociados humanitarios y Estados, incluidos aproximadamente 117.000 del Comité de Socorro de Egipto en Al-Arich. Su disponibilidad fuera de Gaza no significa que cruzaran los puntos de entrada.

La OCAH pide permisos y financiación israelíes para refugios, así como bombas, aceites de motor, repuestos y equipo pesado. El agua que se acumula entre tiendas de campaña hace que el saneamiento sea inseparable de la protección fría.

Las necesidades ya superaban los medios antes de las lluvias

El informe de la OCAH de 5 de noviembre se estimaron las necesidades restantes de aproximadamente 11.000 tiendas de campaña, 561.000 tarpaulinas, 57.000 kits de refugio de emergencia y 1.7 millones de colchones al 1o de noviembre. It reported a funding shortfall of $186.5 million for winter needs estimated at $267.9 million.

Estos requisitos no se confunden con la acumulación israelí de entradas o con el número de tiendas disponibles en el extranjero: las fechas, los perímetros y la función de los indicadores difieren. Una tienda entró varias semanas antes puede haber sido distribuida, usada o destruida.

La OCAH también advirtió que la suspensión anunciada el 1o de noviembre de los envíos humanitarios y comerciales de Egipto, con ciertas excepciones, amenazaba el suministro de alimentos. Si persiste, la producción y distribución gratuita de alimentos podría aumentar de unos 600.000 a 330.000 diarios. Este fue un riesgo proyectado, no un descenso ya medido.

Reparación de refugios y redes sostenibles

El Norwegian Refugee Council alerted as early as 5 October las consecuencias de las restricciones en madera, cemento, placa y otros materiales necesarios para la reparación. La organización describió un ciclo de sustitución de carpas y tarpaulinas que se deterioraron en unos meses debido a la falta de refugios más resistentes.

Su estimación en ese momento situó a unas 950.000 personas en sitios de inundaciones de riesgo mediano o alto. La falta de espacio para trasladar a las familias, las necesidades de drenaje y el equipo pesado insuficiente dificultaron los preparativos. Esta advertencia anterior muestra que la respuesta invernal no se limita a contar tiendas de campaña.

Para evaluar el seguimiento del comunicado de prensa de 10 de noviembre, los indicadores decisivos serán los volúmenes efectivamente introducidos, su distribución a las familias y el regreso al servicio del equipo de agua y saneamiento. Las declaraciones políticas y los balances acumulativos por sí solos no nos permiten saber cuántos hogares ahora tienen refugio seguro.

Foto de ilustración: tiendas de desplazados en la lluvia de Deir al-Balah, 23 de enero de 2025. Este archivo no muestra las inundaciones del 2026 de noviembre. Ashraf Amra / OOPS, CC BY-SA 3.0 IGOToda la fotografía, sin retocar la escena. Fuente, crédito y licencia.

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