11 novembre 2026
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Karaté: selección libanesa en ruta hacia Jordania

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La delegación libanesa de karate encabezó Jordania para el Campeonato de Asia Occidental del 12 al 14 de noviembre de 2026. Once atletas se presentaron en la selección, liderada por Élie Aoun, Rami Choucair, Sami Alayli y Yara Kain.

La délégation libanaise de karaté réunie avant son départ pour la Jordanie
La délégation libanaise de karaté pour le championnat d’Asie de l’Ouest, en Jordanie du 12 au 14 novembre 2026. Photo jointe au communiqué transmis par Jalal Beainou. © Photo fournie avec le communiqué transmis par Jalal Beainou
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La delegación de la selección de karate libanesa dejó el Líbano para participar en el Campeonato de Asia Occidental, celebrado en Jordania del 12 al 14 de noviembre de 2026, según el comunicado transmitido el 11 de noviembre por Jalal Beainou.

Gestión de la delegación

Élie Aoun, árbitro asiático, dirige la delegación. Está acompañado por Rami Choucair, entrenador de la selección nacional, Sami Alayli, árbitro asiático, y Yara Kain, un entrenador de kata.

Once atletas en varias categorías

La lista incluía los siguientes atletas:

  • 10–11 años: Salim Chamli, en combate, más de 45 kg.
  • Bajo 14, kata: Aya Choucair y Omar Ghazouli.
  • Bajo 14, lucha: Hassan Dauk, a menos de 57 kg; Louloua Choucair, a más de 52 kg; Charbel Hanna, a menos de 50 kg.
  • Cadetes, lucha: Karim Halawi menos de 52 kg; Khaled Habbal, menos de 57 kg Luna Dauk, menos de 54 kg.
  • Juniores de mujeres, luchan: Randa Choucair, menos de 59 kg.
  • Menor de 21 años: Lynn Kain, menos de 57 kg.

Doce países participantes

El campeonato incluye Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Bahrein, Omán, Iraq, Palestina, Siria y Yemen.

Fuente: Comunicado de prensa en árabe transmitido por Jalal Beainou el 11 de noviembre de 2026, traducido al francés.

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