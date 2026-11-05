BDL-FMI: Said prepara su visita, las pérdidas aún por decidir

El gobernador del Banco del Líbano Karim Said está preparando una visita oficial a los Estados Unidos más tarde en noviembre. Se anuncian intercambios con el Tesoro, el FMI y los organismos de delincuencia financiera. No se anuncia un acuerdo final ni un calendario de devolución del depósito. Las consultas tendrán que aclarar el reparto de las pérdidas, las contribuciones de los accionistas y los compromisos de la LBD, mientras que el Fondo requiere el cumplimiento de la jerarquía de la deuda antes de buscar depositantes.

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Karim Said está preparando una visita oficial a los Estados Unidos más tarde en noviembre, con consultas planificadas con el Tesoro de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y agencias de crimen financiero. El Gobernador del Banco del Líbano informó al Presidente Joseph Aoun el jueves 5 de noviembre. El desplazamiento se produce a medida que continúan los debates sobre la recuperación bancaria y la devolución del depósito. Su credibilidad se interpretará sobre una cuestión que las reuniones internacionales no pueden resolver en el lugar de las autoridades libanesas: ¿quién llevará las pérdidas y en qué orden?

Segúninforme del Organismo Nacional de InformaciónJoseph Aoun y Karim Said examinaron la política monetaria, la estabilidad financiera y las consultas con el gobierno, el FMI y los bancos comerciales sobre el proyecto de ley sobre estabilidad financiera y recuperación de depósitos. The Governor also presented his recent discussions in Paris with the Bank of France and his participation in G7 discussions on terrorist financing and financial integrity.

No se anunciaron fechas específicas para el viaje de Estados Unidos. En el comunicado no se menciona un acuerdo final con el FMI, financiación sin fondos o un calendario para el reembolso de los ahorradores. El objetivo declarado es restablecer la confianza internacional y reintegrar plenamente el sistema financiero mundial.

La confianza externa requiere cuentas creíbles

El cumplimiento financiero y la lucha contra los canales ilícitos son importantes para las relaciones de los bancos libaneses con sus socios extranjeros. Sin embargo, por sí solos no determinan el valor de los activos ni la capacidad de las instituciones para devolver los depósitos. Un banco puede mejorar sus procedimientos sin haber resuelto su déficit de balance. Por lo tanto, los viajes deben valorarse en ambas partes, sin que se confunda el reconocimiento diplomático con la consolidación financiera.

Para los depositantes, el resultado útil sería un anticipo documentado sobre pérdidas, pasivos y medios de pago. Las expresiones de confianza siguen siendo difíciles de evaluar hasta que las reglas de asignación permitan el cálculo de lo que un ahorrador realmente recuperará, en qué momento y con qué garantías.

El FMI pone a los accionistas por delante de los depositantes

La posición pública del FMI proporciona un criterio claro para juzgar las propuestas libanesas. En sucomunicado de prensa del 18 de septiembreEl Fondo pidió que la futura ley respetara la jerarquía de las reclamaciones: los depositantes no deben soportar pérdidas ante los accionistas y los acreedores de menor rango. También vincula las modalidades de reembolso a la viabilidad bancaria y la sostenibilidad de la deuda pública.

Este requisito prueba directamente cualquier fórmula que preservaría el capital bancario mientras que al principio impone una reducción de los depósitos. No es una promesa del FMI de pagar todas las cuentas en su totalidad. Requiere examinar primero los recursos y pérdidas de los establecimientos, así como las filas jurídicas de que se trate, antes de obtener ahorros de los clientes.

Por lo tanto, el desacuerdo no puede reducirse a una oposición entre un Fondo « severa » y las autoridades interesadas en proteger a los solicitantes. A proposal is also judged by those whom it protects first. Si los propietarios conservan el valor económico mientras los clientes absorben el déficit, la justificación debe estar expuesta y confrontada con esta jerarquía, bancaria por banco.

BDL necesita aclarar su propia parte

El Banco del Líbano participa en las discusiones como autoridad monetaria, mientras toma un lugar central en las reclamaciones de balance del banco. Por lo tanto, la evaluación de lo que puede recuperarse influye en el cálculo de las pérdidas del sector. Esta posición hace que sea particularmente necesario contar con un método transparente, verificable independientemente, en lugar de una cantidad fijada por el compromiso entre las instituciones.

La restitución de depósitos implica distinguir entre pérdidas de bancos comerciales, pasivos bancarios centrales y bonos gubernamentales. La agrupación de estas posiciones bajo una fórmula general de « responsabilidad colectiva » puede enmascarar la contribución realmente solicitada de cada actor. El solicitante no puede ser el único que conoce inmediatamente el costo de la reforma, mientras que las demás contribuciones siguen siendo condicionales.

Sin embargo, la crítica del BDL debe basarse en sus acciones y en los textos disponibles. Las actas de la reunión con Joseph Aoun no liberan ninguna nueva clave de distribución. Por lo tanto, sería abusivo otorgarle, solo sobre esa base, un acuerdo secreto con los bancos o un corte de pelo acordado ahora.

Retiros anteriores dan una primera prueba concreta

Sin embargo, los preamigos a las circulares intermedias 780 y 781, de fecha 3 de noviembre, muestran un punto en el que el BDL pretende pesar. Piden que las cantidades ya pagadas en virtud de las circulares se tengan en cuenta en el cálculo de futuros pagos en efectivo en virtud de la ley de depósito prevista. Este enfoque, discutido ennuestro análisis de las nuevas circulares, se presenta en nombre de la equidad y la ausencia de doble conteo.

Evitar pagar el doble de la misma cantidad es comprensible. El cálculo se vuelve cuestionable si equipara una cantidad debitada de una cuenta en dólares con un reembolso completo mientras que el cliente recibió libros a un valor muy degradado. Cualquier ajuste debe distinguir entre el débito contable, la moneda realmente recibida y su valor en el momento del pago. Sin un registro verificable para cada solicitante, la regla podría dedicar una pérdida ya incurrida en lugar de medirla.

Estos preámbulos no son suficientes para establecer el contenido de la futura ley. Sin embargo, muestran por qué los métodos de monitoreo son tan importantes como anunciar un límite máximo o un plazo. El reembolso dependerá de la definición del importe reembolsable, no sólo de la cifra que se muestra en las declaraciones políticas.

El contribuyente no puede servir como una variable de ajuste

Debe considerarse una posible contribución pública con sus consecuencias: deuda adicional, ingresos o recursos asignados a otros gastos. El principio de sostenibilidad del FMI prohíbe que el Estado se considere una reserva ilimitada. Poner una carga en el presupuesto mueve su costo hacia los contribuyentes y usuarios de los servicios públicos, muchos de los cuales no tienen grandes depósitos.

Por su parte, los bancos deben presentar lo que sus accionistas pueden absorber y el nuevo capital que están dispuestos a comprometer. Su regreso a la actividad normal no puede basarse exclusivamente en restricciones prolongadas impuestas a antiguos clientes. La rehabilitación también implica determinar qué instalaciones son viables y cómo tratar a otros, dentro de un marco jurídico que respete los derechos de todos.

Qué consultas EE.UU. debe especificar

Las expectativas se centran en los documentos: una evaluación coherente de las pérdidas, las normas de contribución y recapitalización, y luego una financiación realista y el tiempo de reembolso. Cualquier reto debe estar sujeto a criterios públicos. La suspensión de ciertas transacciones no permite que una categoría ilegítima de depósitos sea declarada indiscriminadamente.

Durante sureunión informativa para la prensa el 1o de octubreEl FMI ha recordado varias condiciones para llegar a un acuerdo técnico: un marco eficaz de resolución bancaria, una ley apropiada sobre el déficit financiero, una vía presupuestaria y fiscal sostenible y el progreso en la gobernanza. El número de reuniones no sustituye el cumplimiento de esos compromisos.

La visita de Karim Said ofrecerá una oportunidad para aclarar los desacuerdos y los próximos pasos. Para convencer a los interlocutores institucionales más allá de ellos, el BDL tendrá que hacer que la parte requerida sea legible a los bancos, sus propietarios, el estado y el mismo. Es en esta condición que el retorno de la confianza también puede afectar a clientes cuyo dinero sigue inmovilizado.

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