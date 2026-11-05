Líbano: El laboratorio de drogas se aclara

El Ministro de Salud Rakan Nassereddine anuncia la próxima firma del acuerdo sobre el laboratorio de referencia farmacéutico, en asociación con la Universidad Libanesa. Se espera un comienzo en los próximos meses, sin fecha específica ni presupuesto detallado en el comunicado de prensa. Este nuevo paso fortalecerá el control de los medicamentos. También plantea la cuestión de los medios, la independencia científica y las responsabilidades mientras que el Organismo Nacional de Medicamentos sigue esperando su constitución, según el Ministro.

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Se espera que el Líbano firme la próxima semana el acuerdo para establecer su laboratorio de referencia farmacéutico, con un comienzo anunciado en los próximos meses. El Ministro de Salud Rakan Nassereddine dio este calendario el jueves 5 de noviembre, cuando se lanzó una campaña para apoyar la medicina libanesa. Para los pacientes y fabricantes por igual, el alcance del proyecto dependerá ahora de medios muy concretos: análisis fiables, equipos capacitados y una autoridad capaz de dar seguimiento a los resultados.

En el Museo Nacional de Beirut, la ceremonia incluyó a la Primera Dama Nehmat Aoun, Ministra de Industria Joe Issa El Khoury y representantes del sector farmacéutico. Detrás de las llamadas a comprar libanés, el anuncio más tangible se refería a una herramienta de control esperada desde hace mucho tiempo. Segúninforme del Organismo Nacional de InformaciónEl Ministerio comenzó a equipar al Laboratorio Central con el acuerdo del Presidente de la República y del Primer Ministro.

Un acuerdo esperado, luego varios meses de preparación

El plan debe desarrollarse en asociación con la Universidad Libanesa. El Ministro anunció la firma del acuerdo « La próxima semana », y un comienzo en los próximos meses. No dio un día de apertura ni presente, en este informe, el presupuesto, la lista de equipos, el número de personal o el número de muestras que el laboratorio podría procesar.

Este anuncio extiende una reunión de trabajo celebrada el 2 de noviembre entre Rakan Nassereddine y el Presidente de la Universidad Libanesa, Bassam Badran. Elministry of Health then indicatedse examinaron los preparativos administrativos y técnicos para evaluar la calidad de los productos farmacéuticos según criterios científicos internacionales. Por lo tanto, el calendario anunciado el jueves es un paso adicional, que aún debe traducirse en un acuerdo firmado y en una operación eficaz.

El Ministro recordó que, según él, el país no había establecido este laboratorio de referencia en 35 años, a pesar de los requisitos para el registro de drogas. Esto se aplica a la estructura pública anunciada. No significa que el Líbano no tenga laboratorios universitarios, hospitalarios o privados.

Qué deben traer los análisis

Un laboratorio de pruebas puede verificar la conformidad de las muestras con las especificaciones aplicables y examinar los productos sospechosos de ser defectuosos o falsificados. Su utilidad radica en la fiabilidad del resultado, pero también en lo que sucede a continuación: la transmisión a la autoridad competente, la investigación y, cuando se justifica, las medidas sobre los productos en cuestión.

Elbuenas prácticas publicadas por la Organización Mundial de la Salud en 2024describir las condiciones necesarias: personal calificado, equipo seguido, métodos apropiados, trazabilidad de muestras y datos. Incluyen el control de mercado en su conjunto, que también incluye la inspección y vigilancia de la seguridad de las drogas. Por consiguiente, la compra de maquinaria no es suficiente para poner en funcionamiento el servicio.

También debe especificarse la competencia reconocida del laboratorio. El comunicado de prensa no indica qué familias de productos serán cubiertas inicialmente, con qué pruebas o según qué calendario de acreditación. Estas distinciones cuentan: un análisis de calidad en un lote no solo demuestra la eficacia clínica de un tratamiento. Los productos orgánicos, en particular, requieren enfoques adecuados.

Queda por establecer la agencia de drogas

El laboratorio se presenta como un instrumento esencial del futuro Organismo Nacional de Drogas. Según el Ministro, este organismo todavía no está constituido, a pesar de la aprobación de su decreto de ejecución. Dijo que había incautado las administraciones pertinentes y pidió a las tres Presidencias que anticiparan los nombramientos.

Rakan Nassereddine atribuyó el bloque principal a la « muhassassa », la división de posiciones según equilibrios políticos y denominacionales. Este cargo es el del ministro. Sin embargo, destaca la dificultad inmediata del proyecto: el laboratorio podría avanzar técnicamente mientras que la organización responsable de supervisar el sector sigue siendo incompleta.

El gobierno tendrá que aclarar las responsabilidades durante esta transición. ¿Quién establecerá las prioridades de muestreo? ¿Quién recibirá un resultado no compatible? ¿Qué procedimiento permitirá actuar con rapidez y salvaguardar los derechos de las empresas interesadas? La convención con la Universidad Libanesa debe especificar la cadena de decisión y los medios materiales. De lo contrario, un análisis puede seguir siendo un documento administrativo adicional.

Apoyo a la producción sin debilitar el control

El anuncio se hizo dentro de un marco de promoción industrial. El presidente del sindicato de fabricantes, Carole Abi Karam, dijo que la proporción de medicamentos libaneses había aumentado del 7% antes de 2019 al 30% hoy. En el informe no se especifica si esta comparación se refiere a volúmenes, valor de venta o a cualquier otro indicador. Debe leerse como una estimación presentada por la profesión, sin darle una precisión que no tiene.

El desarrollo de la fabricación local puede reducir ciertas dependencias y apoyar el empleo. También refuerza la necesidad de un control creíble, aplicable tanto a los medicamentos libaneses como a los importados. Los fabricantes deben poder presentar resultados reconocidos; los pacientes deben poder confiar en los mismos requisitos independientemente del origen de la caja.

Este punto merece una vigilancia especial cuando las autoridades públicas alienten simultáneamente la producción y organizan su supervisión. Los criterios de análisis, procedimientos de incumplimiento y normas de prevención de conflictos de intereses deben ser explícitos. La independencia científica del laboratorio también protegerá a las empresas que cumplan las normas contra una competencia menos escrupulosa.

El primer plazo está cerrado: la firma prometida para la próxima semana. La publicación del acuerdo, de los recursos comprometidos y de un calendario para el aumento de los gastos ayudaría a medir los progresos. Después de reiterados anuncios sobre la reforma de las drogas, se trata de estos compromisos verificables que el proyecto será juzgado.

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