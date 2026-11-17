El indicador económico compuesto del Banco del Líbano promedió +9,5 en 2025, después de -4,3 en 2024. Describe la mejora de las respuestas de los encuestados. No significa que el PIB haya aumentado un 9,5% o que cada sector haya recuperado su nivel de actividad anterior a la crisis. La encuesta comercial BDL se basa en las opiniones de los gerentes de empresas. El examen macroeconómico del 2025 de diciembre, publicado en abril de 2026, publicó su metodología y resultados. Nos permite leer las diferencias entre la industria, el comercio, la construcción y el turismo, sin convertir una opinión sobre la evolución de la actividad en una medida directa de los volúmenes producidos.

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El indicador económico compuesto del Banco del Líbano promedió +9,5 en 2025, después de -4,3 en 2024. Describe la mejora de las respuestas de los encuestados. No significa que el PIB haya aumentado un 9,5% o que cada sector haya recuperado su nivel de actividad anterior a la crisis.

La encuesta comercial BDL se basa en las opiniones de los gerentes de empresas. El examen macroeconómico del 2025 de diciembre, publicado en abril de 2026, publicó su metodología y resultados. Nos permite leer las diferencias entre la industria, el comercio, la construcción y el turismo, sin convertir una opinión sobre la evolución de la actividad en una medida directa de los volúmenes producidos.

La encuesta comercial BDL se basa en tres respuestas

La encuesta se ha realizado trimestralmente desde 1996, preguntando a las empresas si se ha incrementado una variable, permaneciendo estable o disminuyendo. Las cuestiones incluyen la producción, la demanda, el empleo, la inversión y las existencias. Los líderes comparan el trimestre terminado en el mismo trimestre del año anterior e indican sus expectativas para el próximo.

El BDL describe una muestra de 1.030 empresas en cuatro sectores principales. Su selección tiene en cuenta la región, subactividad y tamaño, medida por volumen de negocios. Las respuestas se recogen de los administradores, ya sea en mantenimiento o por correo electrónico, por los equipos de las subdivisiones bancarias centrales.

La figura de 1030 describe la muestra presentada por el método. No debe sustituirse sin justificación por varios cuestionarios recibidos cada trimestre. La documentación consultada no proporciona la tasa de respuesta específica a cada una de las encuestas de 2025.

Un equilibrio de opinión no es una tasa de crecimiento

Para cada pregunta, el BDL calcula la diferencia ponderada entre la proporción de encuestados que informan de un aumento y la proporción que reporta una disminución. El ingreso da más peso a las empresas más grandes. El resultado, denominado balance de opinión, puede oscilar entre -100 y +100.

Un ejemplo ficticio ayuda a evitar confusión frecuente. Si las respuestas ponderadas favorables representan el 40% del total y los negativos 25%, el saldo es +15. Otras respuestas indican la estabilidad. Este resultado no significa un aumento del 15% en la producción o un aumento en sólo el 15% de las empresas.

La encuesta mide una dirección, no la amplitud de cada cambio. Una empresa anunciando un pequeño aumento y otro reportando un fuerte aumento ambos responden en la categoría « aumento ». El peso no transforma estas respuestas en cantidades físicas producidas.

En 2025, los sectores no cuentan la misma historia

El balance de opinión sobre la producción industrial pasó de -12 en el primer trimestre a -9 en el segundo, luego +9 en el tercero y +1 en el cuarto. Por lo tanto, la segunda mitad parece más favorable. El promedio anual, sin embargo, sigue siendo negativo a -2.8 en comparación con -10.8 en 2024.

El comercio está cambiando de forma diferente. Su índice de ventas alcanzó los +24 en el tercer trimestre, antes de volver a los +8 en el cuarto. La construcción siguió siendo negativa durante los cuatro trimestres, aunque su saldo de actividad general aumentó a -13 al final del año. Una mejora puede corresponder así a una situación menos desfavorable, sin pasar por territorio positivo.

Balance de la opinión, puntos T1 2025 T2 2025 T3 2025 T4 2025 Producción industrial -12 -9 +9 +1 Ventas comerciales -6 +8 +24 +8 Actividad general de construcción -25 -32 -21 -13 Cambios en la ocupación hotelera -14 -8 +52 +38

El +52 observado para hoteles en el tercer trimestre no es un 52% de ocupación. Muestra el equilibrio de las respuestas sobre la evolución de la ocupación en comparación con el mismo trimestre del año anterior. No da la proporción de habitaciones realmente ocupadas.

Las reservas de hotel ofrecen otro tono: su equilibrio sigue siendo negativo en el cuarto trimestre, en −25, mientras que el de ocupación es positivo. Las dos preguntas no miden la misma dimensión. Traerlos juntos en una fórmula general de « boom turístico » perdería esta diferencia.

Composite recoge señales sin reemplazar el PIB

El indicador compuesto utiliza varias variables en cada uno de los cuatro sectores. El BDL selecciona aquellos que considera más relacionados con la actividad económica y luego combina indicadores sectoriales. Las ponderaciones se basan en un método estadístico que busca sus movimientos comunes, el análisis en componentes principales.

El compuesto alcanzó los +17 en el tercer trimestre 2025, luego +15 en el cuarto. Estos valores informan al clima empresarial en el momento de las investigaciones. No constituyen una adición de la facturación ni una estimación autónoma de la riqueza producida en todos los sectores del país.

El BDL destaca la correlación de este indicador con otras medidas de actividad. Una correlación histórica no garantiza que cada movimiento futuro del PIB tenga la misma intensidad. El interés del compuesto radica principalmente en la velocidad de la señal y la capacidad de detectar cambios en la dirección.

Las expectativas deben mantenerse separadas de los resultados

En el comercio, el balance de ventas esperado fue +27 en el primer trimestre 2025 y +20 en el segundo. Estas no eran ventas ya hechas. Al final del año, este indicador asciende a +4. La distinción entre observación y expectativa debe permanecer visible en cualquier presentación de la encuesta.

Para seguir 2026, será necesario mantener las mismas preguntas y períodos de comparación y luego comparar las respuestas a los datos realmente producidos. Los resultados 2025 proporcionan un punto de partida documentado. No extienden automáticamente la recuperación reportada después de nuevos acontecimientos económicos o de seguridad.

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