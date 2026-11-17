Plazos, sanciones y plazos: Los comerciantes de Nabatiyé exigen un régimen excepcional. El Ministro de Trabajo prometió un estudio, sin ninguna medida adoptada.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Las empresas destruidas o obligadas a cerrar en la provincia de Nabatiyah exigen un tratamiento excepcional de sus obligaciones con el Fondo Nacional de Seguridad Social (CNSS). Una delegación de la Asociación de Comercio presentó este expediente al Ministro de Trabajo, Mohammad Haidar, en una reunión celebrada el 16 de noviembre en Beirut. El Ministro prometió examinar las solicitudes en un marco jurídico. Al final de la reunión no se anunciaron exenciones.

Tres aplicaciones separadas

La Delegación pidió primero que se suspendieran los plazos legales para los establecimientos afectados. También pidió una amnistía para las penas y el interés acumulado, así como un mecanismo excepcional para escalonar las cantidades debidas. Estas medidas responden a diferentes dificultades: el tiempo permitido para regularizar una situación, el costo de la demora y la capacidad de asignar pagos.

Por lo tanto, no es, en las solicitudes presentadas, una cancelación general de las contribuciones. La distinción entre las cuotas adeudadas y las adiciones es esencial para comprender el alcance del archivo. No se informó de la cuantía total de la deuda ni del número específico de empresas interesadas.

Establecimientos destruidos o forzados a parar

La asociación describe una economía local debilitada por la destrucción que afecta a empresas, empresas industriales, fábricas y talleres. Para los establecimientos totalmente destruidos, así como para los que han tenido que poner fin a sus actividades, el cese de los ingresos dificulta más los compromisos financieros. The Delegation requested that a legal formula should take account of this exceptional situation and help companies to resume their activities.

La reunión estuvo a cargo del presidente de la Asociación de Comercio de la Provincia de Nabatiyah, Moussa al-Horr Shmeissani. Hassan Fakih, vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores, participó, así como Ibrahim Tayrani, representando a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Saida y el Sur.

Un estudio prometido, aún no un dispositivo

Mohammad Haidar indicó que se examinarían las reclamaciones y que se prepararía una fórmula dentro de los límites de la ley para tener en cuenta las pérdidas sin perjuicio de la CNSS. Esta reserva coloca los recursos del fondo en el centro del arbitraje: el apoyo a los empleadores afectados debe estar vinculado con la financiación de la protección social.

En este momento no se hizo público ningún calendario para la adopción, los criterios de acceso o los procedimientos de aplicación. Por lo tanto, las empresas no pueden deducir de esta reunión que ya se les aplica un aplazamiento o remisión. El siguiente paso será un texto que especifique a los beneficiarios, los períodos involucrados y los documentos justificativos requeridos.

Para Nabatiyé, la cuestión va más allá de la liquidación de los atrasos: también se refiere a las condiciones para reabrir los establecimientos y mantener el empleo. Pero por el momento, estos objetivos siguen siendo los del enfoque adoptado por los comerciantes, no los resultados de un programa ya aplicado.

Ilustración: notas de libros libaneses, fotografías de archivo publicadas en mayo de 2020. Fecha exacta de disparo no establecida. © François el Bacha / Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews